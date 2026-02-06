Scandal monstru pe TikTok. Adrian Elicopter l-a ”pulverizat” pe Bisoi: ”Mi se pare josnic”

Lumea creatorilor de conținut din România este zguduită de una dintre cele mai comentate despărțiri din ultima perioadă. După luni de speculații și tensiuni vizibile în spațiul public, Andrei Mocioiu și Bisoi au confirmat oficial încetarea colaborării care, până nu demult, părea una solidă și de durată.

Anunțul separării a fost făcut public de Bisoi prin intermediul unei postări pe TikTok, material care s-a viralizat și a generat un val de reacții din partea comunității. Ulterior, Andrei Mocioiu a intervenit pentru a-și prezenta propria perspectivă asupra situației, subliniind faptul că despărțirea nu ar fi fost cauzată de conflicte personale, ci de dorința fiecăruia de a-și urma propriul drum în mediul online și de a-și construi o identitate individuală, separată de proiectele comune.

Cum a reacționat Adrian Elicopter

Cu toate acestea, liniștea aparentă creată de explicațiile celor doi a fost de scurtă durată. După separare, un alt creator de conținut cunoscut în mediul online, Adrian „Elicopter de Luptă”, a intervenit public și a adus în discuție o serie de aspecte controversate legate de modul în care s-ar fi desfășurat colaborarea dintre Bisoi și Andrei Mocioiu. Apariția sa a amplificat semnificativ tensiunile și a schimbat percepția publicului asupra întregii situații.

Intervenția acestuia a pus accent pe relația de putere dintre cei doi foști colaboratori, ridicând semne de întrebare cu privire la condițiile în care Andrei Mocioiu ar fi activat în cadrul proiectelor comune. Au fost aduse în discuție aspecte sensibile precum existența unor acorduri de confidențialitate multiple, modul în care ar fi fost prezentată public contribuția lui Mocioiu, dar și felul în care anumite episoade personale au fost transformate în conținut online, într-un mod considerat de unii ca fiind disproporționat sau denigrator.

„Vreau să zic niște chestii despre această persoană, Bisoi. De ce? Vă întrebați. Unu la mână, pentru că nu mai sufăr pur și simplu, și doi la mână, pentru că am free will. Am foarte mult free will și eu fac ce vreau pe conturile mele de pe internet. În primul rând, mi se pare josnic să-l pui pe băiatul ăla să semneze trei NDA-uri, ca mai apoi tu să-i faci un videoclip în care îl tai pur și simplu cu gunoiul. L-ai ginit, l-ai făcut, exact asta i-ai spus, cred, că ești un gunoi. L-ai făcut în toate felurile. I-ai scos ochii, i-ai pus păr, i-ai luat telefonul, i-ai plătit salariul. Extraordinar, frate. Deci o chestie pe care ați convenit-o amândoi, faptul că băiatul ăla are un salariu și e de X, este acum o problemă? Trebuie să-i scoți ochii omului pentru salariul respectiv? Și toate astea de la ce? De la un like, pe care eu, sincer, nu l-am văzut. Aș vrea să văd și eu like-ul la acel comentariu și dacă există acel like. De la un like să faci un videoclip de aproape o oră, în care vorbești toate prostiile despre băiatul ăsta, mi se pare ultima speță de decizie. Ai spus că, domne, că e… Păr ca și cum, bă, tu din banii tăi ai pus păr care tu nu ai pus părul fratelui tău. Ia stați să vedem cum i-ai pus tu păr lui Mocioiu. Din nou, ad pe Instagram. Deci, Mocioiu, să știi că ai fost subiectul unei reclame la turcii ăștia, nu știu dacă neapărat știai. Dar tu, păr i-ai pus lui Mocioiu pe bătrâ, adică nu ți-a fost greu să te duci cu el și să folosească ăștia videoclipurile respective cu tine. Nu o face ca și cum, domnule, din buzunarul tău ți-ai rupt 10.000 de euro sau ceva pentru Mocioiu. E o faptă bună pe care i-ai făcut-o, dar totuși ai câștigat de pe urma ei. Ca și cum Zbâr mi-ar scoate mie ochii acum că mi-a luat un Logan acum 2 ani. Păi omul mi-a luat un Logan, dar știa faptul că are și el de câștigat din chestia asta, cum… Este și normal. În al doilea rând, ai vorbit despre el de salariu, care, v-am spus, salariu este convenit de amândoi, da? Până la urmă. Ai spus că într-o lună i-ai dat nu știu cât, 130 de milioane, dar din modul în care te-ai exprimat s-a înțeles faptul că tu îl plăteai lunar pe el cu sute de milioane, că ți-am dat sute de milioane. Pe surse, salariul lui Mocioiu? Era 5.000 de lei. În ăștia 5.000 de lei trebuia să trăiască cu tine în casă. Mai exista și faptul că e cameraman, că e șofer, probabil îl trimiteai și pe unde mai aveai tu nevoie de altceva. Dar deci, în bani ăștia 5.000 de lei, suma asupra căreia ați convenit amândoi și mai ales tu, că tu îi plătești în buzunarul tău, ăștia bani mi se par foarte puțini. Pentru ce făcea omul ăla să te filmeze pe tine în fiecare zi? În al treilea rând, tot pe surse, tu nu i-ai plătit datoriile lui Mocioiu, că i-ai scos ochii și că i-ai plătit datoriile.”, a transmis Adrian Elicopter pe TikTok.

CITEŞTE ŞI: Bisoi, condamnat la închisoare! Ce pedeapsǎ a primit „regele” curselor ilegale

Bisoi Petruț, prima reacție după tot scandalul cu legea! Ce s-a întâmplat cu mașinile sale? „Cam asta a rămas în curte”