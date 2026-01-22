Acasă » Știri » Bisoi a făcut anunțul neașteptat. Se despart: „Prea au venit toate buluc așa”

Bisoi a făcut anunțul neașteptat. Se despart: „Prea au venit toate buluc așa”

De: David Ioan 22/01/2026 | 21:41
Sursa foto: Facebook Bisoi

Ruptură neașteptată în lumea creatorilor de conținut: Andrei Mocioiu și Bisoi au anunțat oficial că încheie colaborarea, după o perioadă în care au lucrat împreună și au construit o comunitate puternică în online.

Anunțul a fost făcut chiar de Bisoi, într-un TikTok care a devenit rapid viral. Cei doi prieteni și colaboratori au explicat concret motivele separării, subliniind că nu este vorba despre un conflict, ci despre o decizie personală și matură.

Bisoi a făcut anunțul neașteptat

În deschiderea videoclipului, Bisoi a simțit nevoia să clarifice zvonurile care circulau deja în mediul online. Acesta a transmis că vestea a venit chiar în seara precedentă și că nu este vorba despre o strategie de marketing sau o glumă.

„Dragilor, astăzi vreau să vă dau o veste pe care am primit-o și eu aseară. În primul rând, nu este glumă sau schemă de marketing sau ce mai credeți voi că se vehiculează zilele astea. Ideea este că printre informațiile astea de le-ați văzut voi pe internet despre mine, aseară am primit și eu o informație de la ‘nentu’ și să vă zică el direct, adică e strict decizia lui și eu respect din tot sufletul.”

După acest moment, Andrei Mocioiu a preluat cuvântul și a explicat motivul real al plecării. Totodată, Mocioiu a subliniat că nu există tensiuni între ei, ci doar dorința de a-și construi propriul drum în mediul online.

„Decizia e următoarea, eu am ales, într-un fel, să părăsesc echipa creată de ‘nentu’ și vreau să plec pe drumul meu singur, să îmi fac singur canalul de YouTube și să dau și eu o încercare la treaba asta. Nu-i cu răutate, nu-i cu nimic față de el. Doar vreau să încerc și eu treaba asta.”

Încheierea colaborării şi planurile de viitor ale lui Bisoi

În același TikTok, Bisoi a confirmat că îl susține pe fostul său coleg și că nu există niciun fel de ceartă între ei. Creatorul a ținut să lămurească situația pentru a opri speculațiile din comentarii:

„Asta este, da, ca să nu mai puneți nu știu câte întrebări despre faptul de ce nu mai apare, dacă ne-am certat, nu ne-am certat. Suntem în continuare prieteni, doar că… Ce să zic? Nu mai colaborăm.”

Bisoi şi Andrei Mocioiu. Foto: Instagram

Mai mult, Bisoi a vorbit și despre propria stare, recunoscând că trece printr-o perioadă încărcată și că are nevoie de o pauză pentru a se reorganiza.

„A fost o colaborare frumoasă, o prietenie frumoasă și… ce va urma? Legat de mine știți, starea mea actuală și cu, în fine, cu toate știrile și tot așa. Mai am puțin nevoie de pauză, ca prea au venit toate buluc așa.”

La finalul clipului, Bisoi i-a transmis lui Mocioiu un mesaj de susținere, confirmând încă o dată că relația lor rămâne una bună:

„Îți urez succes și te susțin!”

CITEŞTE ŞI: Bisoi, condamnat la închisoare! Ce pedeapsǎ a primit „regele” curselor ilegale

Bisoi Petruț, prima reacție după tot scandalul cu legea! Ce s-a întâmplat cu mașinile sale? „Cam asta a rămas în curte”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mircea Lucescu, internat de urgență! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează atent
Știri
Mircea Lucescu, internat de urgență! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează atent
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în afara servicului”
Știri
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în…
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
Click.ro
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu, internat de urgență! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează ...
Mircea Lucescu, internat de urgență! Ce problemă gravă de sănătate are. Medicii îl supraveghează atent
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică ...
Viceprimarul din Răsuceni, filmat la volan alături de o domnișoară, băutură și manele, își explică derapajul: „Eram în afara servicului”
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu ...
Mario Iorgulescu are în continuare acces la telefonul mobil, deși ar fi internat în clinică. „Nu mai vorbește nimeni din familie cu mine”
Wiz Khalifa încearcă să scape de problemele cu legea din România! Când are loc primul termen de ...
Wiz Khalifa încearcă să scape de problemele cu legea din România! Când are loc primul termen de judecată?
Ce a apărut pe banca lui Alin, copilul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii lui. Gestul sfâșietor ...
Ce a apărut pe banca lui Alin, copilul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii lui. Gestul sfâșietor al colegilor de clasă în memoria lui
BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat
BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat
Vezi toate știrile
×