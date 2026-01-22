Bisoi a făcut anunțul neașteptat. Se despart: „Prea au venit toate buluc așa”

Ruptură neașteptată în lumea creatorilor de conținut: Andrei Mocioiu și Bisoi au anunțat oficial că încheie colaborarea, după o perioadă în care au lucrat împreună și au construit o comunitate puternică în online.

Anunțul a fost făcut chiar de Bisoi, într-un TikTok care a devenit rapid viral. Cei doi prieteni și colaboratori au explicat concret motivele separării, subliniind că nu este vorba despre un conflict, ci despre o decizie personală și matură.

Bisoi a făcut anunțul neașteptat

În deschiderea videoclipului, Bisoi a simțit nevoia să clarifice zvonurile care circulau deja în mediul online. Acesta a transmis că vestea a venit chiar în seara precedentă și că nu este vorba despre o strategie de marketing sau o glumă.

„Dragilor, astăzi vreau să vă dau o veste pe care am primit-o și eu aseară. În primul rând, nu este glumă sau schemă de marketing sau ce mai credeți voi că se vehiculează zilele astea. Ideea este că printre informațiile astea de le-ați văzut voi pe internet despre mine, aseară am primit și eu o informație de la ‘nentu’ și să vă zică el direct, adică e strict decizia lui și eu respect din tot sufletul.”

După acest moment, Andrei Mocioiu a preluat cuvântul și a explicat motivul real al plecării. Totodată, Mocioiu a subliniat că nu există tensiuni între ei, ci doar dorința de a-și construi propriul drum în mediul online.

„Decizia e următoarea, eu am ales, într-un fel, să părăsesc echipa creată de ‘nentu’ și vreau să plec pe drumul meu singur, să îmi fac singur canalul de YouTube și să dau și eu o încercare la treaba asta. Nu-i cu răutate, nu-i cu nimic față de el. Doar vreau să încerc și eu treaba asta.”

Încheierea colaborării şi planurile de viitor ale lui Bisoi

În același TikTok, Bisoi a confirmat că îl susține pe fostul său coleg și că nu există niciun fel de ceartă între ei. Creatorul a ținut să lămurească situația pentru a opri speculațiile din comentarii:

„Asta este, da, ca să nu mai puneți nu știu câte întrebări despre faptul de ce nu mai apare, dacă ne-am certat, nu ne-am certat. Suntem în continuare prieteni, doar că… Ce să zic? Nu mai colaborăm.”

Mai mult, Bisoi a vorbit și despre propria stare, recunoscând că trece printr-o perioadă încărcată și că are nevoie de o pauză pentru a se reorganiza.

„A fost o colaborare frumoasă, o prietenie frumoasă și… ce va urma? Legat de mine știți, starea mea actuală și cu, în fine, cu toate știrile și tot așa. Mai am puțin nevoie de pauză, ca prea au venit toate buluc așa.”

La finalul clipului, Bisoi i-a transmis lui Mocioiu un mesaj de susținere, confirmând încă o dată că relația lor rămâne una bună:

„Îți urez succes și te susțin!”

