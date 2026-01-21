Acasă » Știri » Codin Maticiuc, adevărul despre colaborarea cu Petruț Bisoi și problemele cu legea: „Ce pot spune e că imaginea creată nu e una întâmplătoare”

Codin Maticiuc, adevărul despre colaborarea cu Petruț Bisoi și problemele cu legea: „Ce pot spune e că imaginea creată nu e una întâmplătoare”

De: Simona Vlad 21/01/2026 | 23:38
Numele lui Petruț Bisoi a ajuns în atenția publicului după scandalul legat de cursele ilegale, iar subiectul a fost discutat inclusiv în emisiunea Dan Capatos Show. Printre cei care au comentat situația s-a aflat și Codin Maticiuc, care a vorbit despre imaginea pe care Bisoi o avea deja în spațiul public. CANCAN.ro îți dă toate detaliile!

Fără să-l acuze direct, Codin Maticiuc a explicat că lucrurile nu au apărut din neant.

„Petruț era deja un personaj vizibil. Avea mașini, vorbea despre ele, se filma. Era genul de om care ieșea în evidență”, a spus acesta.

Codin Maticiuc, declarații despre Bisoi

Actorul a mai adăugat și că impresia creată în timp de influencer contează enorm pentru public, dar și pentru oamenii legii.

„Petruț Bisoi nu e un tip despre care să spui că a apărut din senin. Era prezent, se vedea, se expunea singur. Când te afișezi constant cu mașini scumpe, cu viteză, cu adrenalină, lumea își face automat o părere. Nu spun că asta înseamnă vinovăție sau intenție, spun doar că imaginea pe care o construiești ajunge să te definească, indiferent de ce e real și ce nu”, a mărturisit Codin Maticiuc în exclusivitate pentru Dan Capatos Show.

Legat de clipurile apărute online în care este prezent inflencerul Bisoi, Codin Maticiuc a fost rezervat.

„El a spus că unele filmări sunt montate, că sunt editate. Nu pot să știu asta. Ce pot spune e că imaginea creată nu e una întâmplătoare.”

Codin Maticiuc și Bisoi au colaborat pentru un film

Codin Maticiuc a vorbit și despre legătura profesională dintre ei, mai ales în contextul filmului „Cursa”.

„Da, l-am folosit în zona de promovare. Era potrivit pentru tipul ăsta de film. Avea deja aura asta de viteză, de adrenalină”, a mai adăugat actorul.

Cu toate acestea, Codin Maticiuc face o delimitare clară între film și realitate.

„Una e marketingul, alta e viața reală. Acolo nu mai e scenariu, nu mai e regizor.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO

Greșeala care l-a trimis pe Bisoi în fața judecătorilor. „Pista" care i-a dus pe oamenii legii la condamnarea vloggerului

Cine l-a "turnat" pe Bisoi în fața procurorilor. Noi detalii din dosarul în care celebrul vlogger a fost condamnat

