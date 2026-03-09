Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Când ar putea apărea sezonul 3 din Wednesday pe Netflix. Indiciul oferit de actorul Luis Guzmán

Când ar putea apărea sezonul 3 din Wednesday pe Netflix. Indiciul oferit de actorul Luis Guzmán

De: Daniel Matei 10/03/2026 | 00:50
Când ar putea apărea sezonul 3 din Wednesday pe Netflix. Indiciul oferit de actorul Luis Guzmán
Sursa foto: Shutterstock

Se pare că așteptarea pentru lansarea sezonului 3 din serialul Wednesday de pe Netflix va fi mai lungă decât se anticipase până acum. Dar fanii au parte de o veste bună: actorul Luis Guzmán a mărturisit că producția a început în luna februarie 2026!

Pe 7 ianuarie, Netflix a dezvăluit teaserul anual pentru lansările sale de filme și seriale TV de pe parcursul anului 2026, care includea și datele de lansare pentru proiecte majore precum sezonul 7 din Virgin River și War Machine, cu Alan Ritchson în rol principal. Cu toate acestea, din previzualizarea lansărilor Netflix din 2026 a lipsit în mod notabil sezonul 3 din Wednesday.

Deși acest lucru nu înseamnă oficial că o lansare la sfârșitul anului 2026 este imposibilă, absența serialului indică faptul că Netflix nu se așteaptă ca sezonul 3 din Wednesday să fie lansat până în 2027 sau chiar mai târziu. Având în vedere că sezonul 2 din Wednesday a fost difuzat în două părți, în august și, respectiv, septembrie 2025, se pare că o altă întârziere lungă între lansări este așteptată pentru a treia parte, scrie screenrant.com.

Când ar putea apărea sezonul 3 din Wednesday pe Netflix

Faptul că sezonul 3 din Wednesday nu a fost inclus în programul de lansare Netflix din 2026 nu este surprinzător. A existat o pauză de aproape trei ani între sezonul 1 din noiembrie 2022 și sezonul 2 din august 2025, iar filmările pentru sezonul 3 din Wednesday nu au început încă.

În noiembrie 2025, actorul Luis Guzmán a dezvăluit într-o sesiune de întrebări și răspunsuri live că producția sezonului 3 va începe în februarie 2026. Dacă se respectă calendarul din ultimele două sezoane, atunci sezonul 3 al serialului „Wednesday” ar putea ajunge pe Netflix în primăvara anului 2027. Filmările pentru sezonul 1 au început în septembrie 2021, înainte de premiera din noiembrie 2022, urmate de începerea producției sezonului 2 în mai 2024, înainte de un debut pe Netflix în august 2025.

Întrucât data lansării sezonului 2 a fost dezvăluită abia în aprilie 2025, această cronologie sugerează că Netflix ar putea să nu anunțe data premierei sezonului 3 până la sfârșitul anului 2026 sau începutul anului 2027. Acest lucru, desigur, se face presupunând că nu vor apărea întârzieri neașteptate în timpul producției, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Ce filme și seriale apar pe Netflix în martie 2026. „War Machine” a ajuns direct pe primul loc în top!

Căderea în dizgrație a Prințului Andrew, subiect de serial: Netflix ar putea relansa „The Crown” pentru un sezon special

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Oprah Winfrey, mai slabă ca niciodată la 72 de ani. Cum a reușit vedeta să își transforme radical aspectul?
Showbiz internațional
Oprah Winfrey, mai slabă ca niciodată la 72 de ani. Cum a reușit vedeta să își transforme radical…
Vladimir Putin, mesaj clar pentru noul ayatollah al Iranului: „Sprijinul e de neclintit!”
Showbiz internațional
Vladimir Putin, mesaj clar pentru noul ayatollah al Iranului: „Sprijinul e de neclintit!”
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Mediafax
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune...
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii, lovește baza iraniană aflată lângă o școală
Adevarul
Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii,...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K....
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
Click.ro
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
go4it.ro
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Podul de Flori de peste Prut din 1991: ziua în care românii s-au îmbrățișat și au crezut în unire
Podul de Flori de peste Prut din 1991: ziua în care românii s-au îmbrățișat și au crezut în unire
Horoscop martie 2026: Sezonul Berbecului influențează major zodiile! Nativii își vor reseta complet ...
Horoscop martie 2026: Sezonul Berbecului influențează major zodiile! Nativii își vor reseta complet viața
Horoscop 10 martie 2026. Zodia care primește o oportunitate la care nu se aștepta
Horoscop 10 martie 2026. Zodia care primește o oportunitate la care nu se aștepta
Doliu în industria muzicală. Artistul a murit la doar 37 de ani
Doliu în industria muzicală. Artistul a murit la doar 37 de ani
Care este cel mai murdar obiect din bagajul de călătorie? Sigur nu te așteptai la asta
Care este cel mai murdar obiect din bagajul de călătorie? Sigur nu te așteptai la asta
Ți se rupe sufletul! Mama Andreei Anița, primul mesaj după ce și-a condus fiica pe ultimul drum: ...
Ți se rupe sufletul! Mama Andreei Anița, primul mesaj după ce și-a condus fiica pe ultimul drum: „Păcatele unui întreg arbore genealogic”
Vezi toate știrile
×