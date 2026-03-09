Când ar putea apărea sezonul 3 din Wednesday pe Netflix. Indiciul oferit de actorul Luis Guzmán

Se pare că așteptarea pentru lansarea sezonului 3 din serialul Wednesday de pe Netflix va fi mai lungă decât se anticipase până acum. Dar fanii au parte de o veste bună: actorul Luis Guzmán a mărturisit că producția a început în luna februarie 2026!

Pe 7 ianuarie, Netflix a dezvăluit teaserul anual pentru lansările sale de filme și seriale TV de pe parcursul anului 2026, care includea și datele de lansare pentru proiecte majore precum sezonul 7 din Virgin River și War Machine, cu Alan Ritchson în rol principal. Cu toate acestea, din previzualizarea lansărilor Netflix din 2026 a lipsit în mod notabil sezonul 3 din Wednesday.

Deși acest lucru nu înseamnă oficial că o lansare la sfârșitul anului 2026 este imposibilă, absența serialului indică faptul că Netflix nu se așteaptă ca sezonul 3 din Wednesday să fie lansat până în 2027 sau chiar mai târziu. Având în vedere că sezonul 2 din Wednesday a fost difuzat în două părți, în august și, respectiv, septembrie 2025, se pare că o altă întârziere lungă între lansări este așteptată pentru a treia parte, scrie screenrant.com.

Când ar putea apărea sezonul 3 din Wednesday pe Netflix

Faptul că sezonul 3 din Wednesday nu a fost inclus în programul de lansare Netflix din 2026 nu este surprinzător. A existat o pauză de aproape trei ani între sezonul 1 din noiembrie 2022 și sezonul 2 din august 2025, iar filmările pentru sezonul 3 din Wednesday nu au început încă.

În noiembrie 2025, actorul Luis Guzmán a dezvăluit într-o sesiune de întrebări și răspunsuri live că producția sezonului 3 va începe în februarie 2026. Dacă se respectă calendarul din ultimele două sezoane, atunci sezonul 3 al serialului „Wednesday” ar putea ajunge pe Netflix în primăvara anului 2027. Filmările pentru sezonul 1 au început în septembrie 2021, înainte de premiera din noiembrie 2022, urmate de începerea producției sezonului 2 în mai 2024, înainte de un debut pe Netflix în august 2025.

Întrucât data lansării sezonului 2 a fost dezvăluită abia în aprilie 2025, această cronologie sugerează că Netflix ar putea să nu anunțe data premierei sezonului 3 până la sfârșitul anului 2026 sau începutul anului 2027. Acest lucru, desigur, se face presupunând că nu vor apărea întârzieri neașteptate în timpul producției, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Ce filme și seriale apar pe Netflix în martie 2026. „War Machine” a ajuns direct pe primul loc în top!

Căderea în dizgrație a Prințului Andrew, subiect de serial: Netflix ar putea relansa „The Crown” pentru un sezon special