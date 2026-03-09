Ce filme și seriale apar pe Netflix în martie 2026. „War Machine” a ajuns direct pe primul loc în top!

După o zi grea la birou sau la școală, tot mai mulți români își doresc să se relaxeze în fața unui film bun online. Cei care au mai mult timp liber la dispoziție preferă serialele de calitate, motiv pentru care își doresc producții de top. Azi vă prezentăm ce filme și seriale apar pe Netflix în martie 2026, ca să fiți la curent cu cele mai noi apariții.

Netflix a devenit cel mai mare serviciu de streaming „video-on-demand” la nivel global. Este pe bază de abonament și utilizatorii pot viziona aici filme și seriale de top, marcă proprie a companiei sau producții de la Hollywood și nu numai. În fiecare lună, abonații pot alege dintr-o gamă variată de filme de comedie, acțiune, dramă, thriller, horror, suspans și chiar o serie largă de documentare.

Ce filme și seriale apar pe Netflix în martie 2026

Prima lună calendaristică de primăvară readuce în online cele mai îndrăgite vedete de peste ocean. Din noianul de titluri pe care Neflix le-a pregătit, trei dintre ele sunt cele mai așteptate de către public. Puteți urmări filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man”, care este continuarea celebrului serial britanic ce i-a cucerit și pe români.

La categoria seriale îndrăgite, fanii „One Piece” se pot delecta cu sezonul 2 al seriei inspirate de manga, care se lansează pe data de 10 martie. Dar surprizele nu se opresc aici! Fanii miniserialelor se vor putea delecta cu „Vladimir”, care îi reunește în rolurile principale pe Rachel Weisz și Leo Woodall. Această producție poate fi urmărită începând cu 5 martie.

Ce filme apar pe Netflix în martie 2026

War Machine – din 6 martie 2026

Este un film de acțiune science fiction din 2026 ce poartă semnătura lui Patrick Hughes. Din distribuția lui fac parte actorii Alan Ritchson, Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale și Daniel Webber. Producția a reușit să ajungă rapid pe primul loc în Top 10 filme de pe Netflix la doar o zi de la lansare, reușind să își mențină poziția inclusiv până pe 9 martie.

„Acest film pare perfect conceput pentru spectatorii care nu au apucat să vadă originalul film Predator sau oricare dintre clonele sale din anii ’80 și ’90”, scrie The Hollywood Reporter.

Filmul prezintă povestea unui pluton de soldați americani care întâlnesc o amenințare din spațiu. Producția a fost o provocare fizică pentru cei implicați în filmări, dar se pare că eforturile lor au meritat.

„A fost greu. Nu o să mint, a fost cea mai mare provocare fizică pe care am avut-o vreodată și a fost momentul în care mi-am pus cel mai mult la îndoială capacitatea de a duce proiectul la bun sfârșit”, a mărturisit Alan Ritchson pentru The Hollywood Reporter.

Peaky Blinders: The Immortal Man – din 20 martie 2026

Filmul este regizat de regizat de Tom Harper și scris de Steven Knight. Din distribuție fac parte Tim Roth, Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Stephen Graham, Barry Keoghan, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Ruby Ashbourne Serkis și Packy Lee. Pe Rotten Tomatoes, „Peaky Blinders: The Immortal Man” a obținut un vot favorabil de 91% din 34 de recenzii.

Acțiunea are loc în anul 1940, în Birmingham. Tommy Shelby revine din exilul pe care și l-a autoimpus, în haosul celui de-Al Doilea Război Mondial. Acum trebuie să se pregătească pentru cea mai distrugătoare bătălie pe care a avut-o: trebuie să își înfrunte demonii! Acesta este nevoit să își asume moștenirea sau să o radă din temelii, iar deznodământul îl puteți afla numai după ce urmăriți producția!

The Red Line – din 26 martie 2026

Regizată de Sitisiri Mongkolsiri, această serie explorează impactul emoțional al infracțiunilor financiare și îi are în distribuție pe mai mulți actori profesioniști locali.

Producția prezintă povestea a trei femei care sunt păcălite de un escroc prin telefon. Acestea rămân fără banii economisiți prin munca lor grea, dar decid că lucrurile nu pot rămâne așa! Cele trei eroine ale filmului pornesc în găsirea și destructurarea rețelei de infractori care le-au furat banii și demnitatea.

Untold: The Death & Life of Lamar Odom – 31 martie 2026

Pentru iubitorii de filme documentare și de sport este un must see! Producția se bazează pe viața celebrului fost star NBA Lamar Odom, care a cunoscut faima după ce s-a alăturat echipei Los Angeles Lakers. Pe lângă reușitele de pe teren, filmul mai prezintă și viața de familie a sportivului, care a fost căsătorit cu celebra Khloé Kardashian.

Documentarul „Untold: The Death & Life of Lamar Odom” are în centru celebrul incident din 2015, din bordelul Love Ranch situat în Nevada. A fost momentul care i-a cutremurat mariajul cu Khloé Kardashian și aproape l-a împins în brațele morții. Lamar Odom a trecut prin 12 accidente vasculare cerebrale, șase atacuri de cord și un adevărat circ mediatic. Acum, când și-a regăsit puterea de a zâmbi, este pregătit să împărtășească lumii partea lui de adevăr!

Filme originale Netflix care apar în martie 2026

Pe lângă producțiile de top ale lunii pe care vi le-am prezentat mai sus, platforma de streaming mai are câțiva ași în mânecă. A pregătit mai multe producții proprii care promit să vă ofere timp de calitate, dar și informații prețioase.

Louis Theroux: Inside the Manosphere – 10 martie 2026

Documentar despre comunitățile online „manosphere” și influența lor asupra societății.

The Plastic Detox – 16 martie 2026

Documentar despre impactul plasticului asupra mediului și soluțiile pentru reducerea poluării.

The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel – 20 martie 2026

Documentar despre istoria trupei și despre Hillel Slovak.

Jeff Ross: Take a Banana for the Ride – 24 martie 2026

Special stand-up comedy.

Mark Normand: None Too Pleased – 17 martie 2026

Show de stand-up comedy.

53 Sundays – 27 martie 2026

O comedie spaniolă pentru fanii acestor producții.

Ce filme românești apar pe Netflix în martie 2026

Pentru iubitorii de producții cinematografice locale, Netflix aduce două filme care au avut succes și în cinema.

Este vorba despre filmul „Cursa”, care prezintă povestea unui mecanic de excepție care se înscrie în cursa supremă de stradă din Europa. Acesta face un pas curajos în lumea cascadoriilor și a rivalităților de moarte. Titlul a devenit disponibil pe Netflix începând cu 6 martie.

A doua peliculă românească pe care o puteți urmări este „Tati Full-Time”, care va fi disponibil începând cu 26 martie 2026. În rolurile principale îi avem pe Alex Bogdan, fost avocat ce devine artist part-time și tată full-time, și pe Eva Măruță, fiica celebrilor Andra și Cătălin Măruță.

Ce seriale apar pe Netflix în martie 2026

Pentru cei care au mult timp la dispoziție și iubesc la nebunie serialele, Netflix a pregătit serii promițătoare.

Blue Therapy (Terapie albastră) – 4 martie 2026

Este un reality-show în care se prezintă viața a șapte cupluri care acceptă să își expună problemele în mod public. Ajung rând pe rând în cabinetul unui terapeut care încearcă să le rezolve neînțelegerile, în așa fel încât relațiile să nu ajungă la final. Poate nu ești fanul acestui gen de serial, dar urmărind povestea de viață a altor oameni poți găsi răspunsuri pe care poate și tu le cauți!

Boyfriend on Demand (Iubit la cerere) – 6 martie 2026

Eroina principală este Seo Mi-rae, iar munca pare să fie tot ceea ce știe. Dedicată total carierei, nu se gândește la dragoste. Dar totul se schimbă cu ajutorul unui serviciu virtual de matrimoniale care îi oferă șansa la o iubire adevărată. Este, în mare, un serial pentru cei mai romantici dintre abonații Netflix!

Still Shining – 6 martie 2026

Un bărbat și o femeie, separați de timp încă din tinerețe și marcați de câte o pierdere grea, se regăsesc 10 ani mai târziu. Povestea prezintă încercarea lor de a își regăsi legătura specială pe care au avut-o în trecut. Regizorul prezintă greutățile pe care adulții le întâmpină în dragoste, după ce au suferit.

Hello Bachhon (Bună ziua, copii!) – 6 martie 2026

Acest serial este bazat pe povestea reală a unui profesor de fizică din India care devine o sursă de inspirație pentru milioane de studenți. Acesta înfruntă sistemul și greutățile lui pentru a da nației medici și ingineri de ispravă.

Age of Attraction (Vârsta atracției) – 11 martie 2026

Dacă ești fanul serialelor matrimoniale, această producție este potrivită pentru tine! Cei care își caută sufletul-pereche au acceptat provocarea de a își prezenta călătoria amoroasă în fața milioanelor de abonați Netflix.

Love Is Blind: Sweden, sezonul 3 – 12 martie 2026

Cuplurile suedeze sunt puse la încercare! Acest sezon vine la pachet cu burlaci noi și drame inedite. Dacă vrei să afli cine cu cine pleacă acasă, este musai să urmărești toate episoadele care vor apărea în curând pe Netflix.

Virgin River, sezonul 7 – 12 martie 2026

Mel și Jack s-au căsătorit și tot ce le lipsește acum este un copil. Sezonul prezintă lupta lor cu agențiile de adopție, dar și cum vechile iubiri încă mocnesc. Se pare că liniștea din Virgin River este amenințată și trebuie să afli care este deznodământul final.

That Night – 13 martie 2026

O mamă tânără și naivă ajunge să fie implicată într-o crimă ce are loc în timpul unui sejur pe o insulă. Situația se complică și mai mult după ce surorile ei încearcă să îi vină în ajutor. Din păcate, lucrurile nu ies așa cum s-au gândit…

Fatal seduction (Seducție fatală) sezonul 3 – 13 martie 2026

Nandi își reface viața destrămată, dar încă nu știe ce vrea. La 3 ani după ce a reușit să fie cât de cât pe un anumit drum în viață, apare tentația de a renunța la totul pentru o nouă dragoste.

Eva Lasting, sezonul 4 – 18 martie 2026

Acțiunea are loc în Columbia, în anii ’80. Gașca din care Camilo și Eva fac parte se confruntă cu problemele vieții de adult, care vin la pachet cu haosul și complicațiile în iubire. Va rezista sau nu prietenia lor în timp? Trebuie să urmărești noul sezon ca să afli.

Radioactive Emergency (Urgență radioactivă) – 18 martie 2026

Acest serial este inspirat din fapte reale și prezintă eforturile unor fizicieni și medici care încearcă să limiteze efectele unui dezastru radiologic. Lupta pentru salvarea a mii de vieți se desfășoară contracronometru și te va ține cu siguranță cu sufletul la gură!

Furies: Resistance, sezonul 2 – 18 martie 2026

În Paris, lumea interlopă este zguduită și o nouă ordine își face simțită prezența. Furiile încep să organizeze o rezistență al cărui singur scop este eliminarea unui lider din umbră.

Tyler Perry’s Beauty in Black, sezonul 2 – 19 martie 2026

Începând cu această dată, fanii serialului pot urmări partea a doua din sezonul 2 al serialului „Tyler Perry’s Beauty in Black”. Kimmie preia frâiele imperiului Bellarie și se luptă pentru putere cu familia sa. Drumul este presărat la tot pasul cu pericole, lăcomie și trădări.

Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure – 19 martie 2026

Iubești anime-urile? Atunci ai toate motivele să te bucuri! Producția are loc în America, anul 1890. Ticălosul Gyro Zeppeli este urmărit de Johnny Joestar într-o cursă hipică pe tot continentul și tu nu o poți rata.

Inside: Season 3 – 23 martie 2026

Creatorii de conținut acceptă o serie de provocări pentru a câștiga un premiu uriaș în bani în acest reality show realizat de faimoșii YouTuberi britanici virali, Sidemen.

Ready or Not: Texas – 24 martie 2026

Doi prieteni buni și echipa lor pornesc într-o excursie complet nescrisă spre Texas, unde orice se poate întâmpla.

Heartbreak High, sezonul 3 – 25 martie 2026

Ultimul an la Liceul Hartley începe haotic pentru Amerie. Se pare că are parte numai de ghinioane și nu înțelege ce se întâmplă. După ce o farsă scapă de sub control, în peisaj reapare o veche iubire. Cum se va termina totul?

Jo Nesbo’s Detective Hole – 26 martie 2026

În Oslo au loc tot mai multe crime ritualice, iar un detectiv cu mintea ageră trebuie să descifreze semnele criptice. În tot acest timp, se luptă cu corupția și demonii săi pentru a afla cine este ucigașul.

Something Very Bad Is Going to Happen – 26 martie 2026

Iubești serialele horror? Atunci trebuie să adaugi „Something Very Bad Is Going to Happen” în lista ta de pe Netflix. Producția prezintă peripețiile prin care trec un mire și o mireasă în săptămâna dinaintea nunții lor. Care, după cum spune și titlul serialului, nu se va termina cu bine.

Ce mai poți vedea pe Netflix în martie 2026

The Mentalist, sezoanele 1–7 – 1 martie 2026 Shark Tale – 7 martie 2026 27 Dresses – 13 martie 2026 Lady Bird – 18 martie 2026 Sleepy Hollow – 27 martie 2026 Beastars Final Season Part 2 Premiile Screen Actors Guild (The Actor Awards presented by SAG-AFTRA) Mlb Opening Night – pe 25 martie 2026

Ce documentare apar pe Netflix în martie 2026

Pentru iubitorii documentarelor, Netflix a adus producții extrem de interesante:

The Dinosaurs – 6 martie 2026

The TikTok Killer – 6 martie 2026

Este un documentar despre dispariția unei femei în vârstă de 42 de ani, din Spania. Aceasta se întâlnește cu un creator de clipuri video destul de popular pe TikTok, dar nu știe că, în realitate, stă de vorbă cu un criminal în serie. După dispariția ei, mama femeii primește des mesaje de la acest bărbat care pornește în căutarea fictivă a tinerei.

Homicide: New York, sezonul 2 – 25 martie 2026

The Prosecutor – 26 martie 2026

