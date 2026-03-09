Acasă » Știri » UE angajează aproape 1.500 de persoane fără experiență. Salariile pornesc de la 6.150 de euro pe lună

UE angajează aproape 1.500 de persoane fără experiență. Salariile pornesc de la 6.150 de euro pe lună

De: Denisa Crăciun 09/03/2026 | 17:56
UE angajează aproape 1.500 de persoane fără experiență. Salariile pornesc de la 6.150 de euro pe lună

Uniunea Europeană pune la dispoziție 1490 de posturi. Nu trebuie să ai experiență profesională ca să prinzi un loc la ei. Salariul pe care îl oferă este uriaș.

Concursul pentru posturile vacante disponibile este deschis pentru cei interesați până pe data de 10 martie 2026. Cei care vor să lucreze la Uniunea europeană nu sunt nevoiți să aibă experiență, ci câteva elemente de bază.

Salariul de bază pe care îl oferă cei de la Uniunea europeană pentru angajați ajunge la 6.150 de euro pe lună. Înscrierile se pot face pe platforma eucareers.europa.eu.

UE își caută angajați

În această perioadă cei de la Uniunea Europeană anunță posturi disponibile. Ei spun că acceptă și angajați care nu au experiență profesională. Numărul locurilor disponibile este de 1490 de posturi. Acest lucru nu s-a mai întâmplat de acum 7 ani. Chiar dacă nu trebuie să ai cunoștințe în domeniu, există câteva criterii de selecție foarte importante.

Oficiul European pentru Selecția Personalului a explicat că angajatul ideal trebuie să facă parte dintr-un stat membru European, să aibă o diplomă de licență obținută până la 30 septembrie 2026 și să cunoască cel puțin două limbi oficiale ale Uniunii. Cei care vor să participe la acest concurs și să aibă șansa de a lucra în cadrul Uniunii trebuie să depună cererea pe platforma dedicată eucareers.europa.eu.

Oficiul European pentru Selecția Personalului a pus la dispoziție un concurs general pentru constituirea unei liste de rezervă. Din această listă instituțiile și organele își vor recruta noi funcționari publici în calitate de administratori. Domeniile pentru care se caută angajați sunt dezvoltarea politicilor, implementarea operațională și gestionarea resurselor. Printre locurile în care poți lucra sunt Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul UE, Curtea de Justiție și agențiile europene.

Cum se face selecția angajaților

În 2019 numărul candidaților a fost mai mic, și anume 22.664. În acest an, numărul se așteaptă să crească și poate ajunge la 60.000 de candidați. Aceștia se înscriu online, iar acolo vor avea loc mai multe teste de raționament verbal, numeric și abstract, dar și cunoștințe despre instituțiile UE, competențe digitale și redactarea unui text liber. Candidații vor alege două limbi străine în care vor da aceste examene, iar dacă vor merge mai departe vor avea de susținut câteva interviuri fizice.

VEZI ȘI: Ce salarii au angajații din turism, în 2026? Cât câștigă aceștia lunar, cu tot cu bonusuri

Salariu de 3.000 de euro pe lună pentru cei care vor să lucreze în Antarctica. Se recrutează noi angajați

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce mesaj emoționant ar fi primit Marian Godină de la familia sa dacă ar fi câștigat recompensa: „Ne este dor de tine”
Știri
Ce mesaj emoționant ar fi primit Marian Godină de la familia sa dacă ar fi câștigat recompensa: „Ne…
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian…
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu
Adevarul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K....
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
Click.ro
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
go4it.ro
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce mesaj emoționant ar fi primit Marian Godină de la familia sa dacă ar fi câștigat recompensa: ...
Ce mesaj emoționant ar fi primit Marian Godină de la familia sa dacă ar fi câștigat recompensa: „Ne este dor de tine”
Cornel Păsat, în doliu. Ziua a început pentru celebrul coregraf cu o veste devastatoare: „Avea ...
Cornel Păsat, în doliu. Ziua a început pentru celebrul coregraf cu o veste devastatoare: „Avea probleme cu inima”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
Dacă două cupluri se întâlnesc pe stradă, cine trebuie să salute primul, de fapt? Regula pe care ...
Dacă două cupluri se întâlnesc pe stradă, cine trebuie să salute primul, de fapt? Regula pe care puțini o cunosc
Un bărbat din Botoșani a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Care a fost secretul lui
Un bărbat din Botoșani a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Care a fost secretul lui
Bancul începutului de săptămână | În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură
Bancul începutului de săptămână | În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură
Vezi toate știrile
×