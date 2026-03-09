UE angajează aproape 1.500 de persoane fără experiență. Salariile pornesc de la 6.150 de euro pe lună

Uniunea Europeană pune la dispoziție 1490 de posturi. Nu trebuie să ai experiență profesională ca să prinzi un loc la ei. Salariul pe care îl oferă este uriaș.

Concursul pentru posturile vacante disponibile este deschis pentru cei interesați până pe data de 10 martie 2026. Cei care vor să lucreze la Uniunea europeană nu sunt nevoiți să aibă experiență, ci câteva elemente de bază.

Salariul de bază pe care îl oferă cei de la Uniunea europeană pentru angajați ajunge la 6.150 de euro pe lună. Înscrierile se pot face pe platforma eucareers.europa.eu.

UE își caută angajați

În această perioadă cei de la Uniunea Europeană anunță posturi disponibile. Ei spun că acceptă și angajați care nu au experiență profesională. Numărul locurilor disponibile este de 1490 de posturi. Acest lucru nu s-a mai întâmplat de acum 7 ani. Chiar dacă nu trebuie să ai cunoștințe în domeniu, există câteva criterii de selecție foarte importante.

Oficiul European pentru Selecția Personalului a explicat că angajatul ideal trebuie să facă parte dintr-un stat membru European, să aibă o diplomă de licență obținută până la 30 septembrie 2026 și să cunoască cel puțin două limbi oficiale ale Uniunii. Cei care vor să participe la acest concurs și să aibă șansa de a lucra în cadrul Uniunii trebuie să depună cererea pe platforma dedicată eucareers.europa.eu.

Oficiul European pentru Selecția Personalului a pus la dispoziție un concurs general pentru constituirea unei liste de rezervă. Din această listă instituțiile și organele își vor recruta noi funcționari publici în calitate de administratori. Domeniile pentru care se caută angajați sunt dezvoltarea politicilor, implementarea operațională și gestionarea resurselor. Printre locurile în care poți lucra sunt Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul UE, Curtea de Justiție și agențiile europene.

Cum se face selecția angajaților

În 2019 numărul candidaților a fost mai mic, și anume 22.664. În acest an, numărul se așteaptă să crească și poate ajunge la 60.000 de candidați. Aceștia se înscriu online, iar acolo vor avea loc mai multe teste de raționament verbal, numeric și abstract, dar și cunoștințe despre instituțiile UE, competențe digitale și redactarea unui text liber. Candidații vor alege două limbi străine în care vor da aceste examene, iar dacă vor merge mai departe vor avea de susținut câteva interviuri fizice.

VEZI ȘI: Ce salarii au angajații din turism, în 2026? Cât câștigă aceștia lunar, cu tot cu bonusuri

Salariu de 3.000 de euro pe lună pentru cei care vor să lucreze în Antarctica. Se recrutează noi angajați