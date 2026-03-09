Acasă » Știri » Salariul uriaș oferit de fermierii din Germania pentru culegătorii de sparanghel. Nu mai găsesc muncitori

De: Iancu Tatiana 09/03/2026 | 14:36
În Germania are loc o criză de personal în industria agricolă a legumiculturii. Fermierii germani se află într-o căutare de muncitori, dar fără rezultat. Chiar dacă salariile pe care le oferă sunt destul de mari și lunar ajung chiar și la 4.600 de euro, nu mai există oameni interesați. Înainte, lucrătorii sezonieri proveneau din Polonia, România, iar cei din Ucraina erau cei mai numeroși în munca câmpului. Căutările agricultorilor germani au început încă de la sfârșitul anului trecut, iar indiferent de sumele de bani pe care le oferă, nu mai există persoane interesate.

Începe recoltarea sparanghelului în Germania, care este, de altfel, și emblema culinară din primăvară a țării. Din cauza faptului că această muncă a câmpului era predominantă de ucraineni, în acest moment s-a produs un deficit de forță de muncă pentru că tot mai mulți au plecat în război. Acest lucru i-a făcut pe agricultori să renunțe la culturile de sparanghel alb, din cauza faptului că necesită o muncă migăloasă, fiind scos din pământ. Pe de altă parte, trecerea la sparanghelul verde este o formă de a salva industria agricolă, dar tot pare a fi în zadar.

Ce salarii sunt oferite

Germania oferă salarii cu mult peste cele de la noi din țară și este cel mai mare producător de sparanghel din Europa. Angajatorii germani oferă pe oră și 50 de zloți, adică 11,5 euro. Pe lângă această sumă de bani, doritorilor li se oferă și cazare, dar aceasta trebuie plătită de angajați. În plus, pentru un program de 10 ore se câștigă 500 de zloți, ceea ce reprezintă echivalentul la 115 euro. În acest fel, lunar se pot câștiga 14.000 de zloți, adică 3.200 de euro lunar. Un anunț de pe un site de recrutare din Germania informează că:

Cei mai buni lucrători ajung să fie plătiți cu 16-22 de euro net pe oră.

Ce salariu are un român care culege sparanghel în Germania. Sursă: Pixabay

Un lucrător al pământului poate să câștige până la 20.000 de zloți, ceea ce înseamnă 4.600 de euro pe lună. Salariul minim brut în agricultură și industria alimentară atingea pragul de 4.050 de lei anul trecut la noi în țară. În timp ce în România un angajat în acest sector câștigă cu puțin peste 4.000 de lei, în Germania un angajat poate câștiga de șase ori mai mulți bani și ajunge la suma lunară de aproximativ 23.445 de lei.

