De: Anca Chihaie 09/03/2026 | 09:04
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze. Foto: OLX

O ofertă imobiliară neobișnuit de ieftină a atras atenția pe platformele de anunțuri din România. Într-un oraș din sudul țării, o locuință veche este scoasă la vânzare pentru aproximativ 32.000 de lei, echivalentul a aproximativ 6.200 de euro. Prețul este considerabil sub nivelul obișnuit al pieței imobiliare, chiar și pentru zonele mici sau pentru locuințele care necesită renovare.

Proprietatea se află în Oltenița, localitate situată în județul Călărași, în partea de sud-est a României, aproape de granița cu Bulgaria și la aproximativ 70 de kilometri de București. Orașul este cunoscut pentru poziția sa pe malul Dunării și pentru legăturile istorice cu comerțul fluvial și agricultura din zonă.

Locuința care se vine cu doar 6.200 de euro

Locuința pusă în vânzare este descrisă drept o casă bătrânească, tipică pentru multe localități din sudul României. Construcțiile de acest tip sunt frecvent întâlnite în orașe mici sau sate și, de cele mai multe ori, necesită lucrări de reabilitare sau modernizare pentru a fi aduse la standarde contemporane de locuire.

Imobilul dispune de trei camere și este amplasat pe un teren cu o suprafață de aproximativ 264 de metri pătrați. Deși casa este veche, proprietatea prezintă un avantaj important: accesul la utilități. Apa, canalizarea și gazele naturale sunt disponibile la stradă, ceea ce poate reduce semnificativ costurile pentru eventualii cumpărători care doresc să renoveze locuința și să o transforme într-un spațiu locuibil modern.

Foto: OLX

În anunț se menționează că locuința este parțial mobilată sau utilată, însă nu sunt oferite detalii suplimentare despre starea exactă a construcției sau despre anul edificării acesteia. În multe cazuri, casele de acest tip pot avea structuri vechi din cărămidă sau chirpici și pot necesita lucrări de consolidare, refacerea acoperișului sau modernizarea instalațiilor interioare.

Piața imobiliară din localitățile mai mici din România diferă semnificativ de cea din marile centre urbane. În orașe precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, prețurile locuințelor au crescut constant în ultimul deceniu, ajungând la valori de zeci sau chiar sute de mii de euro pentru apartamente sau case. În schimb, în multe zone rurale sau în orașe mici, proprietățile vechi pot fi găsite la prețuri mult mai reduse.

×