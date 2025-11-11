Acasă » Exclusiv » Marele secret al Don Juan-ului Oli Jr. Pe ce este concentrat, de fapt, fiul marelui antrenor mai mult

Marele secret al Don Juan-ului Oli Jr. Pe ce este concentrat, de fapt, fiul marelui antrenor mai mult

De: Delina Filip 11/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Fiul lui Cosmin Olăroiu este unul dintre cei mai râvniți „copii” de bani gata din peisajul monden de la noi. În vârstă de 36 de ani, Dani are o colecție impresionantă de mașini primite in dar de la tati, de la Lamborghini Aventador, la Rolls-Royce Wraith. Unde mai pui că arată bine, iar aroganțele pe care le face pe la localurile de fițe din țară și din afară, dar și cursele nebune pe șoselele Capitalei, dau pe spate orice domnișoară dornică de afirmare. Astfel că și viața lui amoroasă a fost mereu subiect de bârfă. Doar că, dacă până de curând totul era la nivel admirativ, tinerele luptându-se pentru dragostea lui, de data aceasta zvonurile din Capitală nu-l pun chiar pe un piedestal. Am aflat însă un secret pe care Oli Jr. l-ar vrea îngropat!

Dani Olăroiu e genul de bărbat care pare să fi bifat toate căsuțele din manualul burlacului de lux: bani, mașini, notorietate și aroganțe fără număr. La 36 de ani, omul jonglează cu femeile cum jonglează cu mașinile — schimbă modele, dar mereu se întoarce la clasic. Lamborghini, Rolls-Royce…. Ruxy Mumușica, înțelegeți voi! Așa cum ștți deja, tânărul i-a dat viteză fiicei lui Uzunov și s-a întors la fosta lui iubire cu care a fost și logodit.

Să i se fi dus reputația de player lui Dani Olăroiu?!

Olăroiu Jr i-a dat papucii fiicei „Regelui Imobiliarelor” și nu a trecut prea multă vreme până când a realizat că, de fapt, inima lui tot pentru Roxănica bate. Așadar, s-a întors în brațele lui Ruxy. Bine, nu vă gândiți că fiica lui Eduard Uzunov a stat să-și plângă de milă, ci s-a consolat cu un italian (vezi aici). Dar să trăim în prezent, așa cum o fac și Ruxy Mumușica și Oli Jr. Ea l-a iertat pentru escapada avută cu fiica lui Uzunov, căci deh, cine e fără de greșeală? Dar stați fără griji, că l-a taxat așa cum trebuie, după ce l-a primit înapoi în brațele ei. S-au împăcat, dar s-ar putea ca Ruxy Mumușica să nu fie per total împlinită. Deși acum e tratată ca o regină și conduce un superb G Class negru. De ce spunem asta?!

Oli Jr mai dă rateuri! Iată ce se spune prin oraș
Oli Jr mai dă rateuri! Iată ce se spune prin oraș

Cu toate că lupta pentru inima „Prințișorului” lui Olăroiu a fost câștigată de Ruxy Mumușica, fata de oraș s-ar putea să nu fie pe deplin mulțumită de el. Asta pentru că, prin târg s-a zvonit că domnișoarele care au trecut pragul casei sale impozante, s-ar fi plâns în stânga și-n dreapta că Oli Jr este îndrăgostit mai mult de playstation decât de ele. Așadar, tinerele se simt neglijate. Degeaba se aranjează ele și poartă tocuri care ar zgudui și Capitala, căci pe el nu prea îl mișcă. Domnițele, deși arată țiplă, căci știm cu ce bunăciuni a umblat Oli,  nu-i pot atrage atenția în fel și chip. El e concentrat mai mult pe joystick, decât să le aprindă lor butoanele. O problemă des întâlnită în rândul tinerilor….acum că deh, Dani Olăroiu are doar 36 de ani, și nu mai e chiar un adolescent, nu se mai pune la socoteală. Așadar, este posibil ca nici Ruxy să nu fie prea împlinită, dar ce mai contează pentru ea când tronează la volanul unui G-Class cu care atrage toate privirile?!

Un Tsunami Solar poate lovi Pământul. Comunicațiile și rețelele elerctrice pot fi afectate. Aurora boreală pentru toți
Un Tsunami Solar poate lovi Pământul. Comunicațiile și rețelele elerctrice pot fi afectate....
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Ruxy Mumușica la volanul unui G Class
Ruxy Mumușica la volanul unui G Class

CITEȘTE ȘI: Ruxy Mumușica e din nou regină. Cât l-au costat pe Oli Jr. lunile de „infidelitate”

ACCESEAZĂ ȘI: „Prințișorul” lui Oli nu se mai astâmpără. A ieșit cu 600.000 € prin „cartierul milionarilor”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
„Doar prieten” cu Mădălina Ghenea, cu fosta a rămas pe Instagram. A venit să “o susțină” în România, dar amintirile îl urmăresc
Exclusiv
„Doar prieten” cu Mădălina Ghenea, cu fosta a rămas pe Instagram. A venit să “o susțină” în România,…
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul ”de suflet” al fostului Președinte al României
Exclusiv
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul ”de suflet” al fostului Președinte al…
O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de vocea dispecerului
Mediafax
O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de...
Un taximetrist francez face apel la regele Charles, după ce fostul ministru de Externe britanic ar fi REFUZAT să achite o cursă:”Vă rog să mă ajutați”
Gandul.ro
Un taximetrist francez face apel la regele Charles, după ce fostul ministru de...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca într-un film postapocaliptic
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și...
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră...
HOROSCOP 12 noiembrie 2025. Taurii trebuie să fie precauți, iar Balanțele ar putea avea cheltuieli neașteptate
Mediafax
HOROSCOP 12 noiembrie 2025. Taurii trebuie să fie precauți, iar Balanțele ar putea...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
VIDEO Momentul în care un pod recent inagurat în China, lung de 758 de metri, se prăbușește
Digi 24
VIDEO Momentul în care un pod recent inagurat în China, lung de 758 de metri,...
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar...
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată în România
go4it.ro
Galaxy Tab A11+, noua tabletă Samsung inspirată din designul seriei Galaxy S, a fost lansată...
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Un taximetrist francez face apel la regele Charles, după ce fostul ministru de Externe britanic ar fi REFUZAT să achite o cursă:”Vă rog să mă ajutați”
Gandul.ro
Un taximetrist francez face apel la regele Charles, după ce fostul ministru de Externe britanic...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 3 ZODII care vor avea parte numai de provocări în luna noiembrie 2025. Nu vor avea pace deloc!
Cele 3 ZODII care vor avea parte numai de provocări în luna noiembrie 2025. Nu vor avea pace deloc!
Ajutor de încălzire și pentru energie în iarna 2025–2026. Cine beneficiază de acești bani
Ajutor de încălzire și pentru energie în iarna 2025–2026. Cine beneficiază de acești bani
„Doar prieten” cu Mădălina Ghenea, cu fosta a rămas pe Instagram. A venit să “o susțină” ...
„Doar prieten” cu Mădălina Ghenea, cu fosta a rămas pe Instagram. A venit să “o susțină” în România, dar amintirile îl urmăresc
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul ”de ...
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul ”de suflet” al fostului Președinte al României
“Antrenoarea vedetelor” s-a despărțit de tatăl copilului ei! Motivul: INFIDELITATEA
“Antrenoarea vedetelor” s-a despărțit de tatăl copilului ei! Motivul: INFIDELITATEA
Influencerița care a mințit că suferă de o boală nemiloasă pentru a primi bani a fost prinsă. ...
Influencerița care a mințit că suferă de o boală nemiloasă pentru a primi bani a fost prinsă. Cum a fost dată de gol
Vezi toate știrile
×