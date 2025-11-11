Fiul lui Cosmin Olăroiu este unul dintre cei mai râvniți „copii” de bani gata din peisajul monden de la noi. În vârstă de 36 de ani, Dani are o colecție impresionantă de mașini primite in dar de la tati, de la Lamborghini Aventador, la Rolls-Royce Wraith. Unde mai pui că arată bine, iar aroganțele pe care le face pe la localurile de fițe din țară și din afară, dar și cursele nebune pe șoselele Capitalei, dau pe spate orice domnișoară dornică de afirmare. Astfel că și viața lui amoroasă a fost mereu subiect de bârfă. Doar că, dacă până de curând totul era la nivel admirativ, tinerele luptându-se pentru dragostea lui, de data aceasta zvonurile din Capitală nu-l pun chiar pe un piedestal. Am aflat însă un secret pe care Oli Jr. l-ar vrea îngropat!

Dani Olăroiu e genul de bărbat care pare să fi bifat toate căsuțele din manualul burlacului de lux: bani, mașini, notorietate și aroganțe fără număr. La 36 de ani, omul jonglează cu femeile cum jonglează cu mașinile — schimbă modele, dar mereu se întoarce la clasic. Lamborghini, Rolls-Royce…. Ruxy Mumușica, înțelegeți voi! Așa cum ștți deja, tânărul i-a dat viteză fiicei lui Uzunov și s-a întors la fosta lui iubire cu care a fost și logodit.

Să i se fi dus reputația de player lui Dani Olăroiu?!

Olăroiu Jr i-a dat papucii fiicei „Regelui Imobiliarelor” și nu a trecut prea multă vreme până când a realizat că, de fapt, inima lui tot pentru Roxănica bate. Așadar, s-a întors în brațele lui Ruxy. Bine, nu vă gândiți că fiica lui Eduard Uzunov a stat să-și plângă de milă, ci s-a consolat cu un italian (vezi aici). Dar să trăim în prezent, așa cum o fac și Ruxy Mumușica și Oli Jr. Ea l-a iertat pentru escapada avută cu fiica lui Uzunov, căci deh, cine e fără de greșeală? Dar stați fără griji, că l-a taxat așa cum trebuie, după ce l-a primit înapoi în brațele ei. S-au împăcat, dar s-ar putea ca Ruxy Mumușica să nu fie per total împlinită. Deși acum e tratată ca o regină și conduce un superb G Class negru. De ce spunem asta?!

Cu toate că lupta pentru inima „Prințișorului” lui Olăroiu a fost câștigată de Ruxy Mumușica, fata de oraș s-ar putea să nu fie pe deplin mulțumită de el. Asta pentru că, prin târg s-a zvonit că domnișoarele care au trecut pragul casei sale impozante, s-ar fi plâns în stânga și-n dreapta că Oli Jr este îndrăgostit mai mult de playstation decât de ele. Așadar, tinerele se simt neglijate. Degeaba se aranjează ele și poartă tocuri care ar zgudui și Capitala, căci pe el nu prea îl mișcă. Domnițele, deși arată țiplă, căci știm cu ce bunăciuni a umblat Oli, nu-i pot atrage atenția în fel și chip. El e concentrat mai mult pe joystick, decât să le aprindă lor butoanele. O problemă des întâlnită în rândul tinerilor….acum că deh, Dani Olăroiu are doar 36 de ani, și nu mai e chiar un adolescent, nu se mai pune la socoteală. Așadar, este posibil ca nici Ruxy să nu fie prea împlinită, dar ce mai contează pentru ea când tronează la volanul unui G-Class cu care atrage toate privirile?!

CITEȘTE ȘI: Ruxy Mumușica e din nou regină. Cât l-au costat pe Oli Jr. lunile de „infidelitate”

ACCESEAZĂ ȘI: „Prințișorul” lui Oli nu se mai astâmpără. A ieșit cu 600.000 € prin „cartierul milionarilor”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.