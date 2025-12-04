Au dat spargerea în magazinul Adinei Buzatu. Cortea și Bordea, „control de rutină” printre umerașe

Ioan Mihai Cortea (36 de ani) și Cătălin Bordea (80 de kg) formează un duo dinamic pe scena comediei românești. Umorul involuntar cu care s-au îmbrăcat pentru a merge la probă de costum la magazinul designerului Adina Buzatu e ceva fabulos, iar CANCAN.RO vă prezintă imaginile.

Zici că a fost spargere la Adina Buzatu! Asta e prima impresie când îl vezi pe Nelu Cortea îmbrăcat în treningul acela de Gara de Nord, printre manechine și haine scrobite, la croitor. Nici Cătălin Bordea, amicul lui, nu e foarte departe de stilul lui Cortea. Ei au strălucit la America Express acum doi ani, în Sezonul 5, pe care l-au și câștigat, după ce le-au învins în finală pe Andrele, adică Andreea Antonescu și Andreea Bălan. Dar acum au învins orice statistică și au arătat că nu haina face pe om, dar ajută.

Probabil băieții au rămas lipiți de acum doi ani, de la America Express, pentru că și acum s-au dus împreună la croitor, cum se duc fetele la baie. Nedespărțiți.

Dacă vede Adina Buzatu pozele cu ei la probă o să creadă pentru o clipă că i-au spart golanii magazinul, așa arată Bordea și Cortea. Băieții par exact genul de indivizi pe care îi oprește poliția ”la întâmplare” în trafic, pentru un control de rutină și un test antidrog.

”Onorată instanță, pe data de 4 decembrie anul curent, Ioan Mihai Cortea, zis și Nelu Cortea, 36 de ani, de origine ardeleană, stand-up comedian, prieten, coleg și complice cu Cătălin Bordea de la America Express, a pătruns însoțit de numitul Bordea în magazinul Adinei Buzatu, de unde a sustras un costum de haine, de culoare neagră, în timp ce angajații îl ajutau să se îmbrace și făceau ajustările necesare la probă”. Așa ar putea suna rechizitoriul în cazul celor doi, dacă ar fi după aparențe, desigur. Pentru că băieții care intră în magazin au o înfățișare de zici că au mâine înfățișare la judecătorie, Secția Penal II.

Ardeleanul pus pe glume sigur a dat niște șopârle în magazin. SlanaMan, cum se autoironizează pe contul propriu Instagram, nu avea cum să se abțină. ”Mă ține puțin la făinoșag”, sau ”Faceți-mi pantalonii mai largi, vă rog, sunt din Cluj”, sigur a dat din astea, se vede pe fața lui în poze.

După care Cortea pune pe el sacoul și pantalonii de mare gală. Când vor vedea poza în care Nelu Cortea are sacoul pe el și jos pantalonii de trening flaușat cu trei dungi, cititorii vor avea sigur nostalgia talciocurilor de odinioară, unde probai hainele printre tarabe, în văzul lumii, iar combinațiile erau năucitoare.

Și totuși, rezultatul final e ce trebuie. Zici că Nelu Cortea e cel puțin locțiitorul coroanei Capadociei și Cezareei. Îi mai trebuie un badge cu ”consilier vânzări” și îți vine să-l rogi să-ți arate portbagajul Maybachului în showroom.

Poza de la ieșirea din magazin îi înfățișează pe cei doi îmbrăcați cu hainele cu care veniseră. Băieți de băieți, din ăia care vorbesc cu ”băejnebuun”. Ochelarii de soare ai lui Bordea fac toți banii. Adică na, cât dai, atâta face. Parcă e din Donnie Brasco, zici că a venit să încaseze taxa de protecție prin mall, iar Cortea e băiatul dur, e practic gorila lui, dacă îl supără careva se uită la el, încruntă o sprânceană și zbang, îi dă Cortea niște glume de crapă de râs. În concluzie da, nu haina îl face pe om, dar ajută.

