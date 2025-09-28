Cătălin Bordea și Nelu Cortea, clipe de coșmar la munte. Cum au reușit prezentatorii de la Antena 1 să se întoarcă teferi la cabană: „Am dat noaptea peste…”

Doi prezentatori celebri ai Antenei 1, mai precis Cătălin Bordea și Nelu Cortea, s-au aflat la un pas de tragedie în munți. Vedetele de la „The Tickets” au cucerit două vârfuri în 12 ore, dar au avut parte și de clipe de coșmar, în timp ce se întorceau spre cabană. Aflați doar din CANCAN.RO cum aceștia au reușit să se întoarcă teferi acasă.

Au câștigat împreună America Express, după ce au făcut față marilor provocări în drumul lor spre marele trofeu. Prieteni buni de ani de zi, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au plecat deunăzi să cucerească și vârfurile montane Șerbota și Negoiu. Le-au „doborât” și pe acestea în nu mai puțin de 12 ore!

Cătălin Bordea și Nelu Cortea, clipe de coșmar la munte

Tot împreună însă, alături de alți doi prieteni, vedetele Antenei 1, prezentatori ai noii emisiuni „The Tickets”, au trecut prin clipe de groază în momentul în care se întorceau, noaptea, la cabana unde au fost cazați.

„Am dat noaptea peste un animal sălbatic. Eram cu Cortea și încă doi prieteni. Am dat noaptea peste un animal sălbatic. Era paralel cu noi și răgea. Dar fiind întuneric nu l-am văzut, pentru că am mărit pasul. Și ne aștepta și o mămăligă cu brânză la cabană. Nu aveam multe opțiuni. Film de groază cu buget mic”, a povestit Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt nu doar prieteni, ci și colegi în aceeași emisiune la Antena 1, precum și pe scenă. Cei doi petrec mult timp împreună. Și se sprijină reciproc. După cum se știe, cei doi au câștigat în luna martie a anului 2023 marea finală a „America Express – Drumul aurului”, în fața echipei formată din Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Și au intrat astfel în posesia marelui premiu, de 30.000 de euro.

Gestul făcut de Bordea pentru amicul său

Deși inițial Cătălin Bordea refuzase să facă parte din proiectul Antenei 1, ca și jurat, acesta și-a renegociat contractul și a acceptat oferta doar în momentul în care i s-a propus să fie prezentatorul show-ului, alături de nimeni altul decât bunul său prieten.

„Facem împreună show-uri de vreo zece ani. Avem o dinamică bună. Avem chimie, tot ce ne trebuie”, mărturisea Nelu Cortea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

La rându-i, Bordea ne povestea că Nelu Cortea petrece mai mult timp cu el decât o face cu familia sa, dat fiind faptul că aceștia sunt des plecați în turnee prin toată țara.

