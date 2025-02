Cătălin Bordea, anunţ BOMBĂ, după dezvăluirile făcute despre noua iubită: „Nu mai am relație”

Cătălin Bordea are parte de o perioadă fructoasă pe plan profesional. Comediantul a dat lovitura și este protagonistul filmului Mentorii care va rula în cinematografe din data de 28 februarie. La avanpremiera filmului l-am întâlnit și noi, iar acesta a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre rolul pe care îl interpretează în film, care este total diferit de omul Cătălin Bordea. Cum a fost să intre în pielea personajului, cât de intimidant a fost pentru Cătălin Bordea să joace alături de mentorul său care i-a fost și profesor, Adrian Titieni, dar și cum de este, din nou, singur, după ce în urmă cu doar două săptămâni ne spusese că își găsise pe cineva, aflați în rândurile care urmează.

La avanpremiera filmului Mentorii care a avut loc în Cineplexx Băneasa, Cătălin Bordea a venit zâmbitor și nerăbdător să vadă, alături de prietenii lui filmul în care a fost protagonist. Comediantul a dezvăluit că nu este însoțit de nicio domnișoară pentru că nu mai este într-o relație, asta după ce, în urmă cu doar trei săptămâni ne povestea despre noua femeie din viața lui, cea care i-a readus zâmbetul după divorț. Se pare însă că norocul nu i-a surâs pe parte amoroasă, iar comediantul este, din nou, singur.

Cătălin Bordea a venit singur la avanpremiera filmului în care este protagonist: „Nu mai am relație”

Prezent la avanpremiera filmului Mentorii, Cătălin Bordea ne-a dezvăluit că este însoțit de colegi și prieteni, însă alături de el nu este nicio prezență feminină. Astfel, comediantul ne-a spus că este singur după ce el și domnișoara despre care ne povestea că au același tatuaj și aceleași preferințe, s-au despărțit.

„Alături de mine în seara asta sunt prietenii, cei mai buni prieteni, colegi din stand-up foarte mulți și cam atât. Sunt singur cuc, nu mai am o relație”, a dezvăluit Cătălin Bordea, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Actorul ne-a surprins cu afirmația făcută mai ales că în urmă cu trei săptămâni ne povestea despre noua femeie din viața sa: ”Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj pe gât cu 444. Eu pe ea nu o cunoșteam, iar ea mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă. Ciudat rău! Are tatuaj cu 444 ca mine, numărul casei este 4, etajul este 4. Pentru mine, 444 era ”for worse, for better, forever” (la bine, la rău, pentru totdeauna) și înseamnă și protecție. Ea îl are fix la fel, dar în oglindă. (…) Nu mi-am dat seama ce și cum, noi nu am pornit cu gândul la o relație”.

Însă, viața merge înainte, iar Cătălin Bordea se concentrează acum pe carieră și spune că pentru anul 2025 are planuri simple și concrete. Vrea să se liniștească puțin după perioada foarte agitată pe toate planurile și să ia viața „Îmi doresc să pot să mai dorm și eu măcar o seară liniștit, asta e tot” , a spus Cătălin Bordea.

Și pentru că ne aflam la avanpremiera peliculei în care Cătălin Bordea a interpretat personajul principal, actorul ne-a dezvăluit inside-uri despre film, dar și ce anume l-a intimidat la filmări. Personajul interpretat de Cătălin Bordea este unul destul de cunoscut și des întâlnit în peisajul monden de la noi.

„Este un personaj de film SF. Este comedie SF, în sensul că este un băiat de bani gata care are de suferit în urma belelelor pe care le face. Este un băiat de bani gata pe care tatăl lui îl dă afară și îi ia tot și trebuie să se descurce singur în viață. Vorbeam cu niște prieteni și ziceam: Numiți un băiat de bani gata care acum este angajat. Nimeni! De fapt știu unul. Există un băiat de bani gata care chiar muncește, chiar face chestii extraordinare iar asta este Codin Maticiuc” , ne-a povestit actorul.

Cum a fost pentru actor să joace alături de mentorul său din viața reală: „Când se uita la mine îmi îngheța sufletul”

Cătălin Bordea a vorbit și despre cât de mult l-a ajutat faptul că a jucat în film alături de Adrian Titieni, cel care i-a fost și profesor în facultate. Comediantul a glumit puțin pe această temă și ne-a spus că prestanța actorului l-a intimidat puțin, fiind exact ceea ce avea nevoie pentru a face un rol perfect.

„Pe mine m-a ajutat incredibil de tare domnul Adrian Titieni, mi-a fost profesor patru ani de zile și pentru mine reprezintă autoritatea. Când se uita la mine ca tată și țipa la mine, mie îmi îngheța sufletul. Îmi aduceam aminte de toate orele de la actorie în care el se uita prin noi și îngheța sufletul în noi. Pe mine m-a ajutat treaba asta. Este un profesor perfect, era serios, dar puteai să mai faci și o glumă cu el. Dar când se uita la mine, mie îmi îngheța sufletul”, a dezvăluit comendiantul pentru CANCAN.RO.

Și pentru că personajul interpretat este un tânăr cu un tată bogat și o viață aparent de lux, am fost curioși, dacă ar fi să o ia de la zero, ce ar alege. Viața personajului său sau a lui Cătălin Bordea, cu toate greutățile și lucrurile bune.

„Cred că cea mai importantă calitate a lui Johnny este că ascultă. Nu este atât de înfumurat, atât de încrezut, chiar ascultă el sărăcuțul așa. Își dorește să facă ceva bun în viață să se schimbe. Dar dacă ar fi să aleg între viața mea și a lui Johnny aș alege clar viața mea. Având în vedere chestiile care s-au întâmplat negative în viața mea, dar au fost și lucruri pozitive, aș alege viața lui Bordea Cătălin”, a concluzionat acesta.

