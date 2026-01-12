Acasă » Știri » De ce ne este poftă de carne iarna? Explicația medicului nutriționist Mihaela Bilic

De: Paul Hangerli 12/01/2026 | 05:40
Nutriționistul Mihaela Bilic, sursa- Arhiva CANCAN.RO

„Odată cu schimbarea anotimpului se schimbă și apetitul, frigul ne îndeamnă să mâncăm alimente hrănitoare, gata cu verdețurile, ne e poftă de carne!” – afirmația făcută de Mihaela Bilic surprinde perfect un comportament alimentar pe care majoritatea oamenilor îl observă în sezonul rece. Odată cu scăderea temperaturilor, organismul reacționează diferit, iar preferințele culinare se modifică în mod natural. Carnea, preparatele consistente și mâncărurile calde ajung în centrul meselor de iarnă, în timp ce salatele și verdețurile trec pe plan secund.

Frigul și nevoia de energie

În sezonul rece, corpul este nevoit să consume mai multă energie pentru a-și menține temperatura internă constantă. Acest efort suplimentar se traduce printr-o nevoie crescută de calorii, iar alimentele bogate în proteine și grăsimi oferă exact acest aport energetic. Carnea devine astfel o alegere firească, fiind sățioasă, hrănitoare și capabilă să ofere o senzație de încălzire și confort. De aceea, iarna simțim mai rar pofta de mese ușoare și mai des ne dorim preparate consistente.

De ce renunțăm la verdețuri

Verdețurile și salatele sunt asociate instinctiv cu sezonul cald, când organismul caută prospețime și hidratare. Iarna, însă, apetitul se orientează către mâncăruri care oferă stabilitate și sațietate pe termen lung. Potrivit nutriționiștilor, această schimbare nu este o greșeală, ci o adaptare naturală la mediu. Corpul cere mâncăruri gătite, calde, bogate nutritiv, iar carnea răspunde perfect acestor nevoi.

Componenta psihologică a alimentației de iarnă

Pe lângă explicațiile biologice, există și un puternic factor emoțional. Iarna este asociată cu ideea de confort, familie și mese împărtășite. Supele, tocănițele, fripturile sau mâncărurile tradiționale creează o stare de siguranță și bunăstare psihică. Carnea joacă un rol central în aceste preparate, fiind percepută ca alimentul principal al meselor „adevărate”, care adună oamenii împreună.

Tradiții și obiceiuri alimentare

În cultura românească, sezonul rece vine la pachet cu numeroase sărbători și tradiții culinare bazate pe carne. De la preparatele de Crăciun până la mesele bogate de iarnă, obiceiurile consolidează această preferință. Astfel, apetitul crescut pentru carne nu este doar o reacție biologică, ci și una culturală, transmisă din generație în generație.

Echilibrul rămâne esențial

Chiar dacă pofta de carne este firească iarna, specialiștii recomandă moderația. Carnea poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, alături de legume gătite, cereale și surse sănătoase de grăsimi. Mesajul Mihaelei Bilic nu este o invitație la exces, ci o explicație sinceră a modului în care corpul nostru reacționează la schimbarea anotimpurilor.

În concluzie, pofta de carne din sezonul rece nu este un capriciu, ci un răspuns natural al organismului la frig, tradiții și nevoia de confort.

