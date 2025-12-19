Acasă » Exclusiv » Leo de la Roșiori i-a făcut toate poftele soției la mall. După „uraganul” Manuela s-a așternut liniștea în familie

Leo de la Roșiori i-a făcut toate poftele soției la mall. După „uraganul” Manuela s-a așternut liniștea în familie

De: Maria Iancu 19/12/2025 | 23:40
Leo de la Roșiori i-a făcut toate poftele soției la mall. După „uraganul” Manuela s-a așternut liniștea în familie
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
15 poze
Vezi galeria foto

Leo de la Roșiori pare că a lăsat definitiv trecutul în urmă! Manelistul, unul dintre cele mai cunoscute nume din industrie la ora actuală, a fost surprins recent de CANCAN.RO la cumpărături, alături de soția sa și de unul dintre copiii lor. Relaxați și zâmbitori, cei doi au afișat imaginea unei familii unite, semn că scandalurile de altădată nu mai fac parte din prezentul lor. Și nu a fost vorba despre un simplu episod, dar despre toate acestea povestim în rândurile de mai jos.

Leo de la Roșiori demonstrează că furtunile din trecut nu au reușit să îi destrame familia. În pragul sărbătorilor de iarnă, manelistul a fost surprins la mall, în timp ce lua magazinele la rând în căutare de cadouri pentru cei dragi.

Îmbrăcat lejer, cu un tricou gri și palton închis la culoare, Leo și-a făcut loc în agendă și s-a ocupat personal cumpărături. La un moment dat, artistul compara două hanorace, dar pentru că nu era atât de sigur pe care să-l aleagă i-a cerut părerea soției, semn că deciziile importante se iau în familie. Micuța, prinsă de mână ba de tată, ba de mamă, a fost în centrul atenției pe tot parcursul sesiunii de shopping.

Leo de la Roșiori, alături de soție și fiica lor

Soția lui Leo, discretă și elegantă, părea că nu dorește să iasă prea mult în evidență. Dar din imagini se poate observa cu ușurință că cei doi sunt mai apropiați ca niciodată, iar după toate cele întâmplate au ajuns la acel echilibru pe care puțini îl mai credeau posibil.

Soția lui Leo de la Roșiori a trecut peste escapada manelistului

Și nu e puțin lucru, dacă ne amintim scandalul uriaș care le-a zguduit relația, în momentul în care s-a aflat că manelistul a avut o relație extraconjugală cu Manuela Oprișiu, relație din care a rezultat și o fetiță. Un episod dureros, intens mediatizat, care părea, la vremea respectivă, imposibil de depășit.

Totuși, prezentul arată altfel. Leo și soția lui au ales să treacă peste episodul controversat, iar apariția lor recentă demonstrează că au decis să meargă mai departe împreună. Restul e… CANCAN!

CITEȘTE ȘI: Există viață și după Leo de la Roșiori! Ce s-a ales de Manuela Oprișiu și fiica pe care o are cu manelistul după separarea de acesta

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine e bărbatul care apare în secret și depune flori la mormântul Ștefaniei Szabo. Vizitele care ridică semne de întrebare
Exclusiv
Cine e bărbatul care apare în secret și depune flori la mormântul Ștefaniei Szabo. Vizitele care ridică semne…
Nepoata Rodicăi Stănoiu trece la ofensivă și își pregătește “atacul” legal. Începe războiul pe avere?
Exclusiv
Nepoata Rodicăi Stănoiu trece la ofensivă și își pregătește “atacul” legal. Începe războiul pe avere?
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați
Gandul.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge”
Adevarul
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România....
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la...
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Digi 24
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați
Gandul.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de ...
Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de omagii
Din 2029, Oscarurile se mută pe YouTube! Cea mai prestigioasă ceremonie a cinematografiei părăsește ...
Din 2029, Oscarurile se mută pe YouTube! Cea mai prestigioasă ceremonie a cinematografiei părăsește televiziunea tradițională după peste 70 de ani
Cine e bărbatul care apare în secret și depune flori la mormântul Ștefaniei Szabo. Vizitele care ...
Cine e bărbatul care apare în secret și depune flori la mormântul Ștefaniei Szabo. Vizitele care ridică semne de întrebare
Când galbenul era culoarea iubirii. Anna Lesko și Irinel Columbeanu, acum 20 de ani. O poveste cu bani, ...
Când galbenul era culoarea iubirii. Anna Lesko și Irinel Columbeanu, acum 20 de ani. O poveste cu bani, stil discutabil și multă pasiune moldovenească
Naba Salem a plecat plânsă toată la Survivor 2026! Ce a pățit bruneta în aeroport: „Dar nu contează”
Naba Salem a plecat plânsă toată la Survivor 2026! Ce a pățit bruneta în aeroport: „Dar nu contează”
Nepoata Rodicăi Stănoiu trece la ofensivă și își pregătește “atacul” legal. Începe războiul ...
Nepoata Rodicăi Stănoiu trece la ofensivă și își pregătește “atacul” legal. Începe războiul pe avere?
Vezi toate știrile
×