Leo de la Roșiori i-a făcut toate poftele soției la mall. După „uraganul” Manuela s-a așternut liniștea în familie

Leo de la Roșiori pare că a lăsat definitiv trecutul în urmă! Manelistul, unul dintre cele mai cunoscute nume din industrie la ora actuală, a fost surprins recent de CANCAN.RO la cumpărături, alături de soția sa și de unul dintre copiii lor. Relaxați și zâmbitori, cei doi au afișat imaginea unei familii unite, semn că scandalurile de altădată nu mai fac parte din prezentul lor. Și nu a fost vorba despre un simplu episod, dar despre toate acestea povestim în rândurile de mai jos.

Leo de la Roșiori demonstrează că furtunile din trecut nu au reușit să îi destrame familia. În pragul sărbătorilor de iarnă, manelistul a fost surprins la mall, în timp ce lua magazinele la rând în căutare de cadouri pentru cei dragi.

Îmbrăcat lejer, cu un tricou gri și palton închis la culoare, Leo și-a făcut loc în agendă și s-a ocupat personal cumpărături. La un moment dat, artistul compara două hanorace, dar pentru că nu era atât de sigur pe care să-l aleagă i-a cerut părerea soției, semn că deciziile importante se iau în familie. Micuța, prinsă de mână ba de tată, ba de mamă, a fost în centrul atenției pe tot parcursul sesiunii de shopping.

Soția lui Leo, discretă și elegantă, părea că nu dorește să iasă prea mult în evidență. Dar din imagini se poate observa cu ușurință că cei doi sunt mai apropiați ca niciodată, iar după toate cele întâmplate au ajuns la acel echilibru pe care puțini îl mai credeau posibil.

Soția lui Leo de la Roșiori a trecut peste escapada manelistului

Și nu e puțin lucru, dacă ne amintim scandalul uriaș care le-a zguduit relația, în momentul în care s-a aflat că manelistul a avut o relație extraconjugală cu Manuela Oprișiu, relație din care a rezultat și o fetiță. Un episod dureros, intens mediatizat, care părea, la vremea respectivă, imposibil de depășit.

Totuși, prezentul arată altfel. Leo și soția lui au ales să treacă peste episodul controversat, iar apariția lor recentă demonstrează că au decis să meargă mai departe împreună. Restul e… CANCAN!

