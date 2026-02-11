Acasă » Exclusiv » Ruxandra Luca, prima apariție după episodul din benzinărie. Și-a luat măsuri de precauție și a schimbat strategia

Ruxandra Luca, prima apariție după episodul din benzinărie. Și-a luat măsuri de precauție și a schimbat strategia

De: Delina Filip 11/02/2026 | 22:00
Ruxandra Luca, prima apariție după episodul din benzinărie. Și-a luat măsuri de precauție și a schimbat strategia
Ruxandra Luca a fost pe buzele tuturor după episodul exploziv în care a fost surprinsă în timpul unei partide de amor pe bancheta din spate a mașinii alături de un chirurg căsătorit. Aventura din benzinărie nu a cutremurat doar internetul, ci ar fi produs și daune majore în culisele televiziunii în care obișnuiam să o vedem pe vedetă. Prin urmare șefii de la Antena 1 au pus-o pe liber pe frumușica de la Neatza, iar rubrica ei de parenting nu va mai exista în cadrul emisiunii. După schimbările majore din viața ei, vedeta se concentrează pe copii, dar și pe activitățile care îi fac plăcere pentru a își mai lua puțin mintea de la scandalul în care este implicată. În plus, gesturile și atitudinea sa trădează faptul că vedeta ar vrea parcă să dispară total pentru o perioadă. Iată cum a surprins-o CANCAN.RO

Fără doar și poate, Ruxandra Luca are parte de multă atenție în ultima perioadă, după ce imaginile cu ea și chirurgul căsătorit pe care vi le-am prezentat în exclusivitate au făcut înconjurul internetului. Vedeta care a prezentat multă vreme o rubrică de parenting la Neatza pare însă să regrete episodul exploziv din benzinărie care i-a adus mult mai multă atenție decât și-ar fi dorit.

Ruxandra Luca a luat măsuri de precauție după episodul din benzinărie

Cele mai noi imagini cu ea surprinse de CANCAN.RO demonstrează că vedeta încearcă să își vadă mai departe de activitățile sale și pare că așteaptă să se stingă scandalul. Vedeta a fost surprinsă de paparazzii în timp ce se întorcea acasă cu fiul ei. Vestimentația aleasă și, mai ales, atitudinea sa spuneau clar că aceasta nu își dorește să fie văzută de nimeni.

Ruxandra Luca merge camuflată prin Capitală
Ruxandra Luca merge camuflată prin Capitală

Pe la orele după amiezii, Ruxandra Luca ajunge acasă alături de fiul ei cel mare. Parchează mașina în fața porții, iar primul care iese este băiatul ei, urmat de mama sa. Tânărul o ia înainte, urmat de Ruxandra care deschide portiera din spate ( pentru a lua ce era pe banchetă). Își ia o geantă de sport și una de zi, apoi se îndreaptă rapid spre casă.

Vedeta încearcă să-și vadă de viața ei după scandalul care a făcut înconjurul internetului
Vedeta încearcă să-și vadă de viața ei după scandalul care a făcut înconjurul internetului

Nu uită se se hidrateze, este normal după orele petrecute la sală, iar apoi aruncă ambalajul sticlei la coșul de gunoi. Intră pe poartă, nu înainte de a mai arunca o privire în jur, semn că este cu ochii în patru de când cu scandalul care a incendiat lumea mondenă!

Frumușica de la Neatza nu mai are profil public

Ruxandra a mai luat o măsură drastică pentru a reduce expunerea mediatică din ultima perioadă. Vedeta și-a modificat setările contului de Instagram, din profil public, în profil privat. Cu toate că are bifă și este urmărită de peste 149 de mii de oameni, vedeta vrea să nu mai atragă atenția publicului.

Ruxandra Luca nu mai are profil public, ci l-a pus pe privat
Ruxandra Luca nu mai are profil public, ci l-a pus pe privat

Decizia nu este deloc întâmplătoare, căci la o privire aruncată pe profilul ei putem remarca faptul că Ruxandra era aparent darnică și nu se sfia să dezvăluie momente din viața privată cu urmăritorii ei. Spunem „aparent” pentru că, așa cum ați putut remarca viața ei nu a fost lipsită de mister și schimbări majore. Anul trecut s-a despărțit de fostul ei partener cu care avea o relație de 20 de ani, iar detalii din culisele relației sale au început să iasă ușor-ușor la suprafață.

Conform documentelor obținute de noi, neînțelegerile dintre cei doi existau de mult timp, iar Ruxandra a cerut ca cei trei copii să locuiască doar cu ea. Se pare că fosta vedetă de la Neatza nu a declarat în fața instanței chiar tot ce trăia. Un apropiat al familiei a povestit pentru CANCAN.RO detalii cutremurătoare din relația ei care, conform spuselor acestuia, ar fi fost abuzivă.

×