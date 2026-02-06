Acasă » Exclusiv » Reacțiile vedetelor după imaginile hot din benzinărie cu frumușica de la Neatza: „Și mie îmi place pe bancheta din spate”

Reacțiile vedetelor după imaginile hot din benzinărie cu frumușica de la Neatza: „Și mie îmi place pe bancheta din spate”

De: Delina Filip 06/02/2026 | 23:00
Reacțiile vedetelor după imaginile hot din benzinărie cu frumușica de la Neatza: Și mie îmi place pe bancheta din spate
Ruxandra Luca este pe buzele tuturor după ce a fost prinsă în timpul unei partide de amor pe bancheta din spate a mașinii alături de un chirurg căsătorit. Reacțiile au explodat, iar România s-a împărțit în două tabere: cei care o compătimesc pe matinala de la Neatza și cei care au judecat-o pentru îndrăzneala ei. Criticile nu s-au oprit, nu doar din cauza gestului făcut, ci și în contextul în care vedeta are o rubrică de parenting și oferă sfaturi părinților. Un alt detaliu care a stârnit indignare în rândul oamenilor ar fi faptul că bărbatul implicat în aventura cu matinala de la Neatza, ar fi căsătorit, ceea ce a adus în discuție și tema adulterului. CANCAN.RO a stat de vorbă cu mai multe vedete despre această situație care a stârnit deopotrivă: reacții virulente și acuzatoare, din partea unora, sau compătimire și înțelegere, din partea altora. 

Ruxandra Luca a fost surprinsă pe bancheta din spate în timp ce dădea frâu liber pasiunii dintre ea și un medic chirurg căsătorit (Vezi aici imaginile), iar subiectul a stârnit numeroase reacții. Pe de o parte, au fost cei care au criticat-o și au arătat cu degetul gestul făcut de ea, mai ales în contextul în care este mamă a trei copii, iar bărbatul alături de care a fost prinsă este și el căsătorit. Pe de cealaltă parte, au fost cei mai înțelegători care au închis ochii la cele întâmplate, și consideră că nu este deloc ceva anormal. Iată reacțiile vedetelor.

Ruxandra Luca, prinsă cu un bărbat căsătorit
Ruxandra Luca, prinsă cu un bărbat căsătorit

Ce părere au vedetele despre gestul făcut de Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit

CANCAN.RO a discutat cu mai multe vedete despre situația care a stârnit atâtea controverse, iar printre ele se numără și Daniela Gyorfi, cunoscută pentru stilul ei direct și pentru faptul că spune lucrurilor pe nume. Artista, care la începuturile sale, era considerată una dintre cele mai îndrăznețe apariții din showbizul românesc, privește situația fără ipocrizie, dar menționează că ar trebui puțin mai multă decență în acțiuni, mai ales când ai copii.

„Aici e vorba de adrenalină, fiecare cu ce simte și cum simte. Nu a omorât pe nimeni. Fiecare are fantezii, depinde de vârstă și de situație, dar nu înțeleg cum să o vadă lumea. Important este să ai o decență să nu te prindă lumea. Lăsați femeia să facă ce vrea, era o piesă. Dar, fiind mamă a trei copii, datele se schimbă. Trebuie să ai niște limite și o decență, că până a avea copil ai făcut ce ai făcut, apoi ar trebui să aibă mai multă grijă. Nu zice nimeni să fim călugărițe, dar totuși trebuie o decență. Da, el fiind căsătorit și cu familie, aici nu prea am cum să o mai scot. Deci nu actul în sine a fost problema, ci locul și ora”, a spus vedeta.
Daniela Gyorfi este una dintre cele mai asumate vedete din showbiz
Daniela Gyorfi este una dintre cele mai asumate vedete din showbiz

Sunt și persoane publice care nu sunt de acord însă cu ceea ce a făcut Ruxandra Luca, nu neapărat prin prisma actului în sine, ci a detaliilor care au alcătuit momentul. Așadar, femeia, mamă a trei copii, este blamată pentru locul în care a ales să-și satisfacă plăcerile.

„Pot înțelege că există o categorie de oameni pentru care amorul în locuri publice, unde poate fi încărcat de adrenalină și reprezintă un factor în plus al plăcerii. Pentru mine, personal, nu. Nu într-un loc în care nu există intimitate. Mie îmi place să mă pot desfășura exact așa cum îmi doresc. Nu judec persoanele care găsesc plăcere în asta, atâta timp cât nu fac rău nimănui, este dreptul lor să-și satisfacă plăcerile. Pe de altă parte, dacă ar fi privit de niște copii, nu știu, depinde de loc, probabil i-aș judeca. Într-o benzinărie nu este chiar un loc ferit, într-adevăr. Dacă sunt oameni care se duc în pădure și nu-i vede nimeni, e treaba lor să se bucure de asta”, a spus Lolrelai. 

Lolrelai nu este adepta acestor fantezii
Lolrelai nu este adepta acestor fantezii

„Și eu am făcut în mașină, dar nu în văzul lumii”

Și Mihai Trăistariu, unul dintre cei mai comentați artiști de la noi, care deseori ajunge în centrul controverselor prin prisma declarațiilor sale lipsite de inhibiții, și-a spus părerea despre acest caz. Sincer, deschis și fără ocolișuri, cântărețul spune că nici lui nu îi sunt străine astfel de locuri, cum ar fi mașina, pentru a-și exprima pasiunile ascunse, dar problema vedetei de la Neatza ar fi fost faptul că a ales un loc public pentru a face asta, spune el.

„Nu cunosc pe domnișoară, dar nu contează asta oricum. Eu sunt un tip liber în gândire, foarte deștept în ce privește partea aceasta, foarte modern și foarte deschis. Asta înseamnă că am avut partenere care au vrut să ne filmăm, care au avut tot felul de preferințe, iar eu nu am dat la o parte nici o doleantă de-a lor, tocmai ca să fie bine, ca să experimentez. Pentru că îmi place și îmi place să mă iubesc și sunt activ și foarte iubăreț. Adică, de ce nu? Dacă ești construit pe tiparul ăsta și o slavă Domnului, dacă am avut o mamă cu 15 frați și un tată cu 10 frați și noi suntem patru,  îți imaginezi că treaba asta se transmite. Recunosc că la începuturi eram atât de înfierbântat că făceam și de trei ori pe zi, dacă se putea. Eu sunt de acord cu toate nebuniile, mai ales dacă amândoi își dau consimțământul.  Oricum și eu am făcut în mașină, ea a propus, eu am vrut și asta e. Și mie îmi place pe bancheta din spate. Cu ce deranjează pe cineva că eram doar noi doi. Ce a greșit a fost că era în văzul lumii, asta nu pot înțelege. În rest, că au avut chef de nebunii, bravo lor!”, a spus Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

Mai mult, Mihai Trăistariu spune că nu suportă ipocrizia celor care critică public astfel de situații, dar în privat au comportamente similare.

„Sunt oameni care se dau intelectuali, vezi domnule, și comentează că ce au făcut ei?! Ce au făcut?! Eu am prieteni care sunt lectori universitari și acasă fac scântei, toate prostiile, că îmi povestesc,  dar dacă văd așa ceva strâmbă din nas. Cum și-a permis?! Dar ei acasă se leagă pe tavan, își pun cracii în sus și dau cu biciul”, a mai susținut el. 

Mihai Trăistariu nu suportă ipocrizia celor care critica actele de amor în public
Mihai Trăistariu nu suportă ipocrizia celor care critica actele de amor în public

„El are de dat declarații în fața soției! Dacă ei îi place în parcare, e problema ei”

Amalia Bellantoni, una dintre cele mai vehemente vedete și o voce care mereu se face auzită, are și ea un punct de vedere foarte valid. Aceasta susține faptul că situația ar trebui văzută fără prejudecăți, în special în privința ei care este divorțată. În ceea ce-l privește pe el, bărbatul, în opinia Amaliei, ar trebui să dea „cu subsemnatul” doar în fața soției sale.
„Din câte am înțeles, ea deja și-a consumat căsătoria anul trecut și s-a încheiat divorțul, deci poate să facă orice cu oricine, din punct de vedere legal, nu are nicio responsabilitate. Faptul că acest iubit al ei este căsătorit, este strict problema lui dacă are de dat declarații în fața soției. Din punctul femeii de vedere, o femeie asumată, o femeie cu copii, care știe ce vrea, în general o femeie după 40 de ani știe ce vrea, este foarte bine își frâu liber acelor dorințe. Fiecare își trage ponoasele și în funcție de acțiuni. Dacă ai diabet și mănânci trei prăjituri, normal că ți se face rău, dar poate că plăcerea e atât de mare încât nu poți să te abții. Faptul că și-a dat frâu liber într-o mașină și a fost prinsă, atâta timp cât e fericită așa, e problema ei. Poate vrea să se simtă din nou ca în nebuniile tinereții pe bancheta din spate, pentru cine a avut astfel de experiențe. Eu nu o să o judec ca femeie pentru că este o femeie asumată”, a spus ea.
Amalia Bellantoni susține că bărbatul are de dat declarații în fața soției, nu Rixandra Luca
Amalia Bellantoni susține că bărbatul are de dat declarații în fața soției, nu Rixandra Luca
Vedeta mai susține că fiecare ar trebui să-și vadă mai mult de propria persoană, și mai puțin de cei din jur. În plus, Amalia spune că faptul că Ruxandra este o femeie de peste 40 de ani care a divorțat de curând, o determină să aibă astfel de dorințe.
„Consider că trebuie să depășim acea barieră socială în care suntem doar cu degetul arătat, dar nu avem oglindă în față. Nu ar trebui să comenteze nimeni de ea atâta timp cât nu a contribuit nici la frumusețe, nici la educație și nici la imaginea acestei persoane. Dacă ei îi place în parcare, e strict problema ei, atâta timp cât nu trebuie să dea cu subsemnatul în fața organelor de poliție. I se poate întâmpla oricărei femei, mai ales după un divorț. Orice atingere a unui bărbat poate să fie o explozie de emoții și de hormoni, așa că ar trebui ca fiecare să-și vadă de treabă”, a declarat Amalia Bellantoni.
×