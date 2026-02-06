Andreea Mantea și Andrei Țîrdea – scandalul care avea totul: ADN, Ibiza și un sân scăpat la TV

Exact când nu mai găseam un cuplu WOW despre care să scriem, a bătut vântul prin arhiva CANCAN.RO și pe birou ne-au aterizat o poză cu acest cuplu fabulos. Bine, recunoaștem, la prima vedere am zis – ha? Au fost împreună? Dar femeia de la curățenie care trăgea cu ochiu, tanti Mariana, a început să turuie. Ceva cu scandal, ADN, fosta care dansa la bară! Beton! Material pentru articol! E clar am tras lozul norocos. Deci, doamnelor și domnilor, să fie spectacol!

Fotografia care prezice viitorul

Bine și poza e chiar promițătoare! Să începem cu ea! Andreea și Andrei erau la un spectacol. E clar! Scaune roșii cu picioare aurii, ceva de cultură. Efectul? Destul de rău. Se adoarme. Andreea privește prin sală, probabil analizează ținuta cuiva. Andrei arată de parcă a lucrat trei schimburi de noapte consecutive. Îi cade capul.

Știți momentul. Ești în sală, e cald, scaunul e moale, te afunzi în el, o ții de mână pe iubită, pe scenă e ceva plictisitor rău de tot, începe să fie tot mai cald, tot mai moale, ochii devin tot mai grei, și odată simți că adormi. 1-2 secunde și te trezești speriat, stai treaz 30 de secunde și iar îți cade capul. Așa adormea mamaie la telenovele pe vremuri.

Detaliul care ne-a atras atenția? Nu că ne-a atras-o! Urlă! Ca o prevestire. În spate, e un tip care ne arată viitorul cuplului. Are un tricou roșu cu un portret de femeie frumoasă, cu ochii în lacrimi. Așa s-a terminat și între cei doi. Să povestim.

Dragoste, scandal și declarații explozive

Relația Andreei Mantea cu Andrei Țîrdea nu a fost deloc una liniștită. Ba din contră, a fost combustibil pentru tabloide. Andrei a ajuns să-i ia apărarea brunetei după ce fosta sa soție, Alexandra, a lansat atacuri publice și avertismente deloc subtile.

Afaceristul a reacționat dur și nu s-a ferit de declarații incendiare. Susținea că mariajul său anterior s-a destrămat din cauza comportamentului fostei partenere, povestind episoade tensionate legate de plecările acesteia în Ibiza, dansuri la bară, practicarea cele mai vechi meserii din lume și insinuând că relația lor era deja compromisă.

Mai mult, situația s-a complicat atunci când Alexandra a rămas însărcinată, iar Țîrdea a declarat public că își dorește un test de paternitate pentru a clarifica situația copilului. Scandalul a ajuns rapid în atenția publicului, cu amenințări, declarații acide și un război mediatic care a ținut prima pagină.

Andreea Mantea, între Playboy și televiziune live

În acea perioadă, Andreea Mantea era deja o prezență fierbinte în showbiz. Fost iepuraș Playboy, bruneta devenise un nume tot mai cunoscut în televiziune și reality-show-uri.

Un episod celebru din relația lor a fost momentul „Dansez pentru tine”, când Andreea a avut un incident vestimentar în direct. Andrei a reacționat calm, dar i-a cerut vedetei să fie mai atentă și chiar a sugerat soluții tehnice pentru a evita situații similare pe viitor. Relația lor părea, cel puțin atunci, una solidă, în ciuda expunerii mediatice.

Triunghiul conjugal care a ținut România cu popcornul în mână

Povestea dintre Andreea, Andrei și Alexandra a devenit un adevărat serial. Drumuri la tribunal, amenințări publice, discuții despre bani și teste ADN – tot tacâmul pentru un scandal monden complet.

Țîrdea a ținut să precizeze la un moment dat că despărțirea de Andreea nu a avut legătură cu banii, subliniind că vedeta era independentă financiar și nu a fost susținută material de el, ci doar răsfățată cu mici cadouri ocazionale.

Relația s-a încheiat cu celebrul ”Am rămas buni prieteni”. Motivele? Prea multe pentru a le înșira. Să spunem că s-au îmbolnăvit de expunere. Când ai prea multă dăunează relației.

Verdictul CANCAN.RO

Uite așa, o fotografie din arhivă ne-a adus aminte de unul dintre cele mai zgomotoase cupluri din showbiz-ul românesc. Andreea Mantea și Andrei Țîrdea au avut parte de tot ce înseamnă scandal de tabloid: fosta care dansa la bară în Ibiza, teste de paternitate, amenințări, incident vestimentar la TV și declarații incendiare.

Și tipul cu tricoul roșu din spatele lor? Avea dreptate. Femeia de pe tricou plângea. La fel s-a terminat și povestea lor.

CITEȘTE ȘI: Prima Bebelușă s-a iubit cu un Vizir! Gaz pe foc a fost!

Am găsit o poză rulată într-un ghioc! Elena Gheorghe, descoperirea care ne-a teleportat direct în 2005