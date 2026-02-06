De la simbol al eleganței la accesoriu forțat: cum încearcă moda să resusciteze cravata prin artificii tot mai dubioase

Încercările bizare de a readuce cravata în actualitate ne lasă complet reci. Cravata, simbol al eleganței masculine timp de secole, este forțată astăzi să pară „cool” prin artificii stilistice exagerate. Încercările modei de a o reinventa riscă, însă, să o îndepărteze definitiv din garderoba bărbaților.

De parcă n-ar fi trecut deja prin destule. Cravata a fost declarată „moartă” în mai multe articole decât merită numărate. Iar mulți dintre cei care i-au fost cei mai loiali susținători — foști președinți, directori din bănci, prezentatori de știri și senatori în funcție — nu mai vor să aibă nimic de-a face cu ea. Și totuși, această fâșie de mătase asediată suferă acum o nouă umilință: aceea de a încerca să pară cool.

În ultimele luni, celebrități și designeri de modă au inventat modalități din ce în ce mai forțate de a purta cravata. Nu mai este suficient să o înnozi clasic și să o așezi sobru sub guler. Acum trebuie să ridici gulerul cămășii în stil Dracula, să faci un nod complicat, aproape origami, sau să porți cravata întoarsă invers pentru a afișa eticheta brandului — așa cum au făcut mulți modele la debutul lui Jonathan Anderson pentru Dior, în iunie.

De ce reinventarea cravatei nu e un succes

Sau îl poți urma pe stilistul Harry Lambert la Fashion Awards din Londra și să porți cravata desfăcută pe jumătate, ca un elev plictisit de școala de elită. Sau să o arunci peste guler și apoi peste un pulover, așa cum a făcut ASAP Rocky luna aceasta, la Miami. (O cravată roșu-negru purtată peste haine? Bun venit înapoi în anul 2002, Avril Lavigne!)

„Este un fel de alergare disperată după relevanță, nu-i așa?”, spune Michael Hill, directorul de creație al Drake’s, un brand britanic de îmbrăcăminte masculină fondat în 1977.

Un gentleman tipic englez, Hill ezită să critice modul în care alte branduri își reinventează cravatele pentru a atrage cumpărători. Și, desigur, ceea ce este considerat elegant în materie de cravate s-a schimbat de-a lungul timpului: cravatele bufante erau la modă pe vremea lui Oscar Wilde, iar astăzi nu prea le mai vezi.

Totuși, Hill consideră aceste contorsionări moderne drept manevre „destul de evidente” de a face cravata să pară din nou nouă. Nici el nu mai poartă cravată zilnic. Vânzările de cravate Drake’s, spune el, sunt stabile — nu scad, dar nici nu cresc.

Bărbații nu mai vor să pară prizonierii biroului

„Rocky ar putea la fel de bine să poarte o eșarfă”, spune Scott Sternberg, fondatorul brandului Band of Outsiders, în 2004.

Cravatele acestuia, subțiri cât un cartonaș de vizită, erau extrem de populare printre clienții tineri. Le cumpărau la pachet.

„Am scos cravata din birou”, spune Sternberg. „Am pus-o într-un context casual.”

Până când Sternberg a părăsit brandul, în 2015, vânzările de cravate se prăbușiseră. În cele din urmă, cravata nu a reușit să scape de imaginea de ștreang corporatist. Acest lucru a devenit și mai evident în timpul pandemiei. Nu întâmplător, următorul proiect al lui Sternberg, Entireworld, a fost construit pe pantaloni de trening, nu pe cravate.

Totuși, e greu să-i condamni pe cei care încearcă să readucă atenția asupra cravatei. Este una dintre puținele piese vestimentare masculine care nu are alt scop decât exprimarea personală. Și face parte din garderoba bărbaților de secole. Nu ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a o elimina complet?

Le complicăm viața bărbaților

„Atâta timp cât suntem în viață, o cravată va arăta întotdeauna bine”, spune David Coggins, un scriitor care își petrece mare parte din viață purtând cravate tricotate.

În opinia lui, cravatele sunt un scut împotriva ciclului de tendințe care se accelerează tot mai mult.

„Bărbații au avut viața ușoară, iar acum o complicăm”, spune el. „Tot ce trebuie să faci este să te uiți la ce purta Fred Astaire și vei fi în regulă.”

Nu cu mult timp în urmă, cravatele erau o categorie de produse pe care brandurile se puteau baza. Decenii la rând, bărbații cumpărau cravate pentru interviuri, iar partenerele le ofereau drept cadouri. Branduri precum Dior par acum convinse că, cu ajutorul celebrităților și al unui styling provocator, cravatele pot deveni din nou o sursă de profit.

Dar, în realitate, aceste acrobații vestimentare menite să atragă atenția nu fac decât să-i îndepărteze și mai mult pe bărbați de raftul cu cravate.

„Orice trend real trebuie adoptat și adaptat de stradă, de client, într-un mod autentic, în timp”, spune Sternberg.

La urma urmei, așa cum arată cifrele de vânzări ale Drake’s, nu e ca și cum majoritatea bărbaților s-ar fi trezit brusc convinși că o cravată le va rafina ținuta de zi cu zi. Să devii „tipul cu cravată” în 2025 înseamnă să riști să devii cel mai periculos lucru din moda masculină: un adept al brandurilor.

„Nu vei ieși din casă cu o cravată peste pulover sau cu o cravată legată invers, cu eticheta la vedere”, spune Sternberg. „Iar dacă o faci după ce ai văzut prezentarea Dior, este cel mai penibil lucru din lume.”

