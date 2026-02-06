Acasă » Exclusiv » Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: „A bătut-o de la începutul relației”

Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: „A bătut-o de la începutul relației”

De: Keva Iosif 06/02/2026 | 23:40
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: A bătut-o de la începutul relației
După ce CANCAN.RO a dezvăluit secrete bine ascunse din relația de 20 de ani a Ruxandrei Luca, martorii vin acum cu alte relatări cutremurătoare: viața ei ar fi fost presărată cu scene de violență greu de imaginat! Avem detalii!

Dintr-o prezență discretă, Ruxandra Luca a ajuns cel mai controversat personaj al momentului după ce paparazzi CANCAN.RO au surprins-o într-un moment intim, pe bancheta din spate a unei mașini, alături de un medic căsătorit (CLICK PENTRU IMAGINI).

Mulți se întreabă ce se va întâmpla după acest episod care a scris istorie în presa mondenă. No nu știm, însă un lucru este cert, odată cu aceste imagini au ieșit la suprafață și alte adevăruri dureroase care au stat ascunse ani de zile sub preș.

Se pare că Ruxandra Luca nu avea deloc o viață de familie ”perfectă”, așa cum poate se vedea în social media. Anul trecut, cand s-a aflat că a pus punct unei relații de 20 de ani, au început să iasă ușor-ușor la suprafață detalii despre tensiuni între ea și domnul M., cum își numea ex-ul.

Conform documentelor accesate de CANCAN.RO, neînțelegerile dintre cei doi existau de mult timp, iar Ruxandra a cerut ca cei trei copii să locuiască doar cu ea.

”În motivare, reclamanta-pârâtă (n.r. Ruxandra) a arătat că neînțelegerile dintre părți există de ani buni, atitudinea pârâtului-reclamant (n.r. fostul iubit) față de reclamanta-pârâtă fiind una lipsită de respect, de afectivitate, aceasta acceptând un astfel de comportament în speranța unei schimbări din partea pârâtului-reclamant.

În acest sens, a arătat că pârâtul-reclamant a început a exprima față de reclamanta-pârâtă și cuvinte jignitoare, devenind agresiv verbal, atitudine pe care a început să o manifeste permanent chiar și în prezența minorilor. A mai arătat faptul că pârâtul-reclamant a părăsit domiciliul conjugal în luna iunie 2024, mutându-se în apartamentul din București și nu a mai revenit până în prezent”.

”El o bătea groaznic, și pe ea, și pe copii”

Se pare că Ruxandra nu a declarat în fața instanței chiar tot ce trăia. Un apropiat al familiei a povestit pentru CANCAN.RO episoade îngrozitoare care ar fi avut loc în casa lor și în care vedeta Antenei 1 ar fi căzut victimă.

„El o bătea groaznic. Chiar și în fața invitaților! Cerea lucruri anormale în pat. Pe ea o lovea oriunde îi venea, acasă, în vacanțe, peste tot.

Culmea e că el vine dintr-o familie săracă, iar ea e bogată, părinții ei au mai multe cămine de bătrâni și sunt foarte înstăriți. Și totuși, el a bătut-o de la începutul relației”, a declarat un apropiat. 

