Ce știm până acum despre nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Surpriză: pe cine va invita cântăreața la marele eveniment

De: Diana Cernea 07/02/2026 | 00:50
Cuplul a spus foarte puține lucruri despre planurile de nuntă, dar asta nu i-a împiedicat pe fani să analizeze podcasturi, fotografii și versuri pentru indicii despre momentul, locul și felul în care cei doi vor spune „DA”.

Taylor Swift și Travis Kelce au vorbit recent despre nuntă, fără a oferi detalii concrete — o discreție care nu a făcut decât să alimenteze curiozitatea publicului. Unii fani merg până la a descrie evenimentul ca pe o „nuntă regală americană”. Potrivit revistei Vanity Fair, speculațiile au început la câteva secunde după ce anunțul logodnei a apărut pe Instagram, la finalul lunii august.

Cum va arăta nunta uneia dintre cele mai mari vedete pop din lume cu un star NFL? Deși informațiile clare sunt încă puține, comentarii subtile făcute de cei doi au fost suficiente pentru a declanșa teorii despre domnișoare de onoare, locație, ținute și dată.

Întrebările cheie despre cuplul Swift-Kelce

Când s-au logodit?

Cuplul și-a anunțat logodna pe 26 august 2025, printr-o postare comună pe Instagram, cu descrierea: „Profesorul vostru de engleză și profesorul de sport se căsătoresc”, alături de un emoji cu artificii (TNT — Taylor & Travis). Fotografiile îl arătau pe Kelce în genunchi, într-o grădină plină de flori. Tatăl sportivului, Ed Kelce, a confirmat ulterior că cererea în căsătorie avusese loc cu câteva săptămâni înainte, într-o grădină din Lee’s Summit, Missouri.

Când s-au cuplat?

Travis Kelce a participat la un concert din turneul Eras Tour în iulie 2023, la Kansas City, și a povestit ulterior pe podcastul New Heights că nu a reușit să o vadă pe Taylor după spectacol. Artista a spus ulterior că i s-a părut „metal as hell” faptul că el a vorbit public despre asta, iar cei doi au început să „iasă împreună” la scurt timp după aceea. Prima apariție publică a avut loc în toamna lui 2023, când Swift a fost văzută la un meci al echipei Kansas City Chiefs.

Cum arată inelul de logodnă?

Inelul a fost creat de Kindred Lubeck, o bijutieră din New York specializat în piese gravate manual. Este vorba despre un diamant montat într-un cadru de aur galben, estimat la 7–9 carate, cu o valoare între 250.000 și 500.000 de dolari. Swift a dezvăluit că îi trimisese lui Kelce, cu un an înainte, un video cu creațiile bijutierei.

Există o dată stabilită?

Întrebată dacă nunta va avea loc în 2026, Swift a evitat răspunsul la The Graham Norton Show, spunând doar: „Oh, veți afla.” A recunoscut însă că este entuziasmată și a glumit că va invita „pe oricine a vorbit vreodată cu ea”.

Deși nu a fost confirmat nimic, se zvonește că nunta va fi în Rhode Island. Swift deține o casă în Watch Hill, cumpărată în 2013, iar în apropiere se află Ocean House, un hotel celebru pentru nunți exclusiviste. Guvernatorul statului a comentat ironic: „Rhode Island are unele dintre cele mai bune locații de nuntă din lume.”

Ce a spus mirele?

Kelce a declarat în cadrul podcast-ului că majoritatea nunților la care a participat au avut loc vara și a glumit că organizarea unei nunți e „mai simplă decât să prinzi o minge de fotbal”. În privința muzicii, a spus: „Suntem genul de oameni care preferă muzica live.”

Ce va purta Taylor Swift?

Opțiunile sunt nelimitate: Ralph Lauren, Vivienne Westwood sau alți designeri celebri cu care artista a colaborat deja. Până atunci, fanii sunt invitați să asculte piesa „Dress”.

×