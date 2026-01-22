Acasă » Știri » De ce trebuie să speli hainele noi, de fapt: „E greu de spus ce se află acolo”

De: David Ioan 22/01/2026 | 15:18
Multe persoane nu sunt conștiente de faptul că articolele vestimentare noi ar trebui spălate înainte de a fi purtate, însă specialiștii atrag atenția că evitarea acestui pas poate expune consumatorii unor riscuri semnificative.

Deși hainele par curate atunci când sunt cumpărate, acestea pot acumula o serie de contaminanți în timpul procesului de producție, transport și depozitare.

Textilele trec prin numeroase etape înainte de a ajunge în magazine, iar condițiile în care sunt manipulate nu sunt întotdeauna ideale. Din acest motiv, experții avertizează că purtarea hainelor direct din ambalaj poate afecta sănătatea pielii, chiar dacă nu există urme vizibile de murdărie.

Motivul pentru care hainele noi trebuie spălate înainte de purtare

Multe dintre pericolele reale nu pot fi observate cu ochiul liber, dar pot ajunge cu ușurință în locuință și pe piele dacă nu se efectuează o spălare inițială. Specialiștii recomandă ca hainele noi să fie curățate înainte de prima utilizare, deoarece pot conține bacterii, substanțe chimice sau reziduuri provenite din procesul de fabricație.

Larissa Shepherd, profesor asistent la Cornell College of Human Ecology din New York, explică faptul că textilele sunt manipulate de numeroase persoane și trec prin diferite spații înainte de a fi puse în vânzare.

„Aceste textile au fost atinse de multe mâini, au trecut prin depozitare și transport și pot avea substanțe chimice și vopsele reziduale rămase din procesare,” afirmă aceasta.

Pe lângă riscurile chimice, hainele noi pot fi contaminate și microbiologic. Microbiologul Jason Tetro, cunoscut ca The Germ Guy, subliniază că articolele vestimentare pot intra în contact cu bacterii și virusuri în diverse etape ale lanțului de producție.

„Hainele tind să treacă printr-o serie de medii diferite, unde se pot contamina cu diverse bacterii și virusuri,” a declarat Tetro.

Ce avertizează specialiştii

Printre substanțele chimice care pot rămâne pe haine se numără vopselele în exces și formaldehida, utilizată pentru a preveni șifonarea materialelor.

„E greu de spus ce se află acolo din cauza lanțului global de aprovizionare”, precizează Larissa Sheperd.

Etichetele oferă doar informații limitate, precum țara de origine și compoziția fibrelor, însă acestea nu reflectă întregul traseu al produsului.

„Oferirea tuturor acestor informații ar fi dificilă, de la fibră până la articolul finit, pentru că e un lanț global de aprovizionare,” adaugă Shepherd.

Chiar și articolele scumpe sau de designer pot trece prin procese similare, motiv pentru care trebuie spălate înainte de purtare.

În ceea ce privește contaminarea microbiologică, Jason Tetro explică faptul că bacteriile precum Staphylococcus și E.coli pot ajunge pe haine prin contact cu mâinile murdare ale persoanelor implicate în producție sau manipulare. De asemenea, unele haine pot fi contaminate și cu norovirus.

„Pentru a fabrica haine, acestea trebuie să fie atinse și să intre în contact cu oamenii. Dacă sunt infecțioși, vor transfera tot ce au către haine. Răceli, gripă, COVID și orice alt agent patogen respirator.”, relatează Tetro.

Expunerea la astfel de microbi poate provoca infecții cutanate sau alte probleme de sănătate, în special în cazul copiilor, vârstnicilor sau persoanelor cu imunitate scăzută. Mai mult, formaldehida și alte substanțe chimice pot irita pielea și mucoasele, iar spălarea hainelor noi ajută la eliminarea acestor reziduuri potențial toxice.

