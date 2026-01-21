Acasă » Știri » Pensionarii care vor primi electrocasnice gratuite. În ce țară vor avea aceste beneficii

De: David Ioan 21/01/2026 | 22:51
Sunt anunțate măsuri noi de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici din Marea Britanie, autoritățile introducând un program prin care persoanele vulnerabile pot primi gratuit diverse aparate de uz casnic.

Inițiativa are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de trai pentru seniori și reducerea consumului de energie, în contextul în care costurile utilităților au crescut semnificativ în ultimii ani.

Acest ajutor este inclus în schema națională destinată gospodăriilor aflate în dificultate, gestionată prin Departamentul pentru Muncă și Pensii. Beneficiarii eligibili, în special pensionarii care primesc pensia de stat în North Lincolnshire, pot obține fără costuri suplimentare electrocasnice precum oale sub presiune, friteuze sau fierbătoare.

Autoritățile consideră că aceste dispozitive eficiente energetic pot contribui la scăderea cheltuielilor lunare, mai ales în sezonul rece, când facturile la electricitate și încălzire ating cele mai ridicate niveluri.

Pentru implementarea programului, consiliile locale din Anglia au primit deja o parte dintr-un buget total de 742 de milioane de lire sterline alocat de guvern. Fondurile sunt distribuite în funcție de necesitățile fiecărei regiuni, iar administrațiile locale au libertatea de a stabili propriile criterii de eligibilitate.

Astfel, condițiile de acces la acest sprijin pot varia de la o zonă la alta, însă scopul general rămâne același, acela de a sprijini persoanele în vârstă care se confruntă cu dificultăți financiare.

Programul este valabil până la 31 martie 2026, perioadă în care pensionarii care îndeplinesc cerințele stabilite pot solicita sprijin pentru achiziționarea acestor aparate. Autoritățile locale încurajează înscrierea cât mai rapidă, având în vedere că fondurile sunt limitate și distribuite în funcție de cerere.

Seniorii interesați pot depune cererea prin intermediul unui formular online pus la dispoziție de consiliile locale sau se pot adresa centrelor comunitare din Ashby, Barton, Brigg, Crowle, Epworth și Scunthorpe, unde pot primi informații suplimentare și asistență în completarea documentelor necesare.

