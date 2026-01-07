Electrocasnicul care emite cele mai multe particule periculoase. Zeci de oameni îl folosesc zilnic

În fiecare zi, în mii de locuințe, electrocasnicele sunt puse în funcțiune, iar puțin sunt cei care știu că unele dintre acestea pot reprezenta un adevărat pericol pentru sănătate. Un nou studiu a arătat că unele aparate banale, nelipsite din bucătării sau băi, pot emite trilioane de particule periculoase. Acestea ajung direct în aerul respirat, iar puțini oameni știu la ce riscuri reale se expun atunci când le folosesc.

Un nou studiu arată că poluarea din interiorul locuințelor poate deveni la fel de periculoasă ca cea de afară. De vină sunt anumite electrocasnice. Atunci când sunt puse în funcțiune emit particule periculoase. Copii sunt cei mai afectați, potrivit cercetătorilor.

Electrocasnicul care emite cele mai multe particule periculoase

Potrivit unui studiu realizat de o echipă de cercetare de la Universitatea Națională Pusan din Coreea de Sud, mai multe aparate electrocasnice mici emit cantități uriașe de particule ultrafine, invizibile cu ochiul liber.

„Calitatea aerului din interior are un impact semnificativ asupra sănătății umane din cauza prezenței poluanților din aerul interior”, avertizează cercetătorii.

În urma analizelor făcute, cele mai problematice s-au dovedit a fi electrocasnicele dotate cu rezistențe de încălzire și motoare cu perii. Testele au arătat că prăjitoarele de pâine ocupă primul loc în clasamentul aparatelor periculoase, acestea emițând până la 1,73 trilioane de particule ultrafine pe minut. Particulele, mai mici de 100 de nanometri, conțin urme de metale grele precum cupru, fier, aluminiu, argint și titan.

Nici friteuzele cu aer cald nu sunt lipsite de riscuri. Setate la 200 de grade Celsius, acestea pot elibera aproximativ 135 de miliarde de particule ultrafine pe minut. Uscătoarele de păr au emisii mai reduse, însă unele modele au ajuns și ele la 100 de miliarde de particule pe minut, potrivit cercetătorilor.

Specialiștii explică faptul că aceste particule pătrund adânc în plămâni și se depun: „Aceste metale grele cresc riscul de citotoxicitate și inflamație atunci când particulele pătrund în organism”

De asemenea, specialiștii spun că riscurile sunt și mai mari pentru copii, care au căi respiratorii mai mici. Expunerea repetată la aceste particule a fost asociată cu afecțiuni precum astmul, bolile cardiovasculare, hipertensiunea, diabetul, cancerul și chiar demența. Specialiștii recomandă aerisirea frecventă a locuinței.

