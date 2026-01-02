Acasă » Știri » Alimentele pe care nu trebuie să le bagi niciodată în air fryer. Rezultatele sunt dezamăgitoare

Alimentele pe care nu trebuie să le bagi niciodată în air fryer. Rezultatele sunt dezamăgitoare

02/01/2026 | 21:57
Air fryerul a devenit rapid unul dintre cele mai folosite electrocasnice din bucătărie, fiind apreciat pentru faptul că permite gătirea rapidă a preparatelor cu mai puțin ulei. Cu toate acestea, nu toate alimentele sunt potrivite pentru acest tip de aparat. Unele pot compromite gustul mâncării, altele pot deteriora dispozitivul sau chiar reprezenta un risc pentru siguranță. Iată care sunt alimentele pe care ar trebui să le eviți atunci când folosești air fryerul.

Preparatele cu aluat lichid, precum peștele sau cartofii înveliți într-un aluat umed, nu sunt recomandate. Aluatul se poate scurge prin coș și ajunge pe elementul de încălzire, ceea ce poate produce fum sau chiar incendii.

Mâncărurile cu mult lichid, cum sunt tocănițele, supele sau sosurile groase, nu se pretează gătirii în aer fierbinte. Acestea nu se încălzesc uniform și pot murdări sau deteriora interiorul aparatului. În acest caz, aragazul sau cuptorul tradițional sunt soluțiile ideale.

Popcornul este un alt exemplu de aliment nepotrivit pentru air fryer. Majoritatea aparatelor nu ating temperatura necesară pentru a face boabele să pocnească, iar acestea pot ajunge să se ardă sau să blocheze mecanismele interne.

Frunzele verzi, precum spanacul, kale sau varza, sunt foarte ușoare și pot fi ridicate de jetul de aer. Acestea se pot arde rapid dacă ajung pe elementul de încălzire.

Pastele și orezul crude nu pot fi gătite corect fără apă. Aerul fierbinte nu poate înlocui fierberea, iar rezultatul va fi neuniform și imposibil de consumat.

Ouăle fierte tari nu ar trebui reîncălzite sau preparate în air fryer, deoarece textura lor devine elastică și neplăcută. Metoda clasică de fierbere este cea mai potrivită.

Cantitățile mari de ulei sunt complet inutile în air fryer. Aparatul funcționează eficient cu foarte puțin ulei, iar folosirea excesivă poate duce la fum. De asemenea, uleiurile cu punct de ardere scăzut, precum cel de măsline, ar trebui evitate, fiind preferabile cele de canola, avocado sau arahide.

Pâinea toast foarte subțire poate fi ridicată de curentul de aer și arsă rapid. Pentru un toast reușit, este mai sigur să folosești un prăjitor clasic sau un air fryer de tip cuptor.

Brânzeturile moi sau care se topesc ușor pot curge prin coș și ajunge pe elementul de încălzire, provocând fum sau miros neplăcut.

Carnea gătită pe os se poate prepara neuniform în air fryer, pentru că exteriorul se poate arde înainte ca interiorul să fie complet gătit.

În plus, hârtia cerată, hârtia de copt sau prosoapele de hârtie nu ar trebui introduse direct în aparat. Din cauza temperaturii ridicate și a fluxului de aer, riscul de incendiu este considerabil, avertizează specialiștii.

