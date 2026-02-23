Ce a declarat Sorana Cîrstea după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cuvintele care au stârnit multe reacţii

Relația dintre jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, și omul de afaceri Alexandru Țiriac, 48 de ani, a ajuns la final după câțiva ani de discreție și apariții publice rare.

Cei doi au confirmat oficial că formau un cuplu în 2023, printr-un schimb de mesaje pe Instagram, însă povestea lor s-a încheiat recent, potrivit informațiilor apărute în presă.

Ce a declarat Sorana Cîrstea după despărțirea de Alexandru Țiriac

Ion Țiriac a confirmat despărțirea, menținând aceeași rezervă pe care familia a avut-o în toată această perioadă. Fostul mare sportiv nu a oferit detalii suplimentare, însă a validat faptul că ruptura este reală.

Surse apropiate celor doi au precizat că motivul principal al separării a fost reprezentat de planurile diferite de viitor, fiecare dintre ei având direcții distincte în ceea ce privește viața personală și profesională.

Despărțirea ar fi avut loc în urmă cu ceva timp, într-un mod matur și asumat, fără conflicte publice. Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac ar fi decis să continue pe drumuri separate, dar au păstrat o relație civilizată și o apreciere reciprocă, potrivit acelorași surse. Această atitudine a fost vizibilă și în aparițiile recente, unde cei doi au interacționat cu respect.

Cu două săptămâni înainte ca informația despre despărțire să devină publică, Sorana Cîrstea a obținut un succes important în carieră, câștigând turneul Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, după o finală dominată categoric în fața Emmei Răducanu, scor 6-0, 6-2.

Cuvintele care au stârnit multe reacţii

La ceremonia de premiere, sportiva i-a mulțumit lui Alexandru Țiriac, referindu-se la el drept „prietenul ei”, subliniind sprijinul primit în momentele dificile.

„Aș vrea să îi mulțumesc prietenului meu, care a crezut în mine când eu nu mai credeam. Și domnului Țiriac pentru suportul din ultimii ani și modul în care m-a încurajat.”, a declarat Sorana Cîrstea pe podiumul de la Cluj.

La scurt timp după meci, Alexandru Țiriac a felicitat-o printr-o strângere de mână, gest care a confirmat relația civilizată dintre cei doi, în ciuda separării.

Victoria de la Transylvania Open a reprezentat al patrulea titlu WTA al carierei pentru sportiva din România, după trofeele obținute la Tashkent (2008), Istanbul (2021) și Cleveland (2025). Conform datelor publicate de WTA, Cîrstea a acumulat în 2026 câștiguri de 225.811 dolari doar din rezultate sportive, iar totalul carierei depășește 11 milioane de dolari.

