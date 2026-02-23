Câștigător Power Couple 2026. Cuplul care va câștiga marea finală, difuzată pe 25 februarie la Antena 1

Emisiunea Power Couple ajunge la final în această săptămână. Miercuri se va afla cine a câștigat premiul cel mare. În ultima săptămână va intra un cuplu nou.

Marea finală este tot mai aproape pentru emisiunea de pe Antena 1, Power Couple. Ultimele ediții vor avea loc în această săptămână, luni, marți și miercuri. Fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă care sunt probele, cum se vor descurca concurenții care au rămas în competiție, dar și cine va fi marele câștigător. În momentul de față au rămas patru cupluri.

Finaliștii concursului din acest an sunt cuplurile Cătălin și Luiza Zmărăndescu, Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvan Bănică, sportivii Marius și Simona Urzică, dar și Andrei Niculae și iubita lui Claudia Cîrjan.

Lucrurile nu se schimbă nici în acest sezon. La fel ca în anii precedenți, în ultimele ediții ale show-ului va reintra un cuplu. Cuplul norocos nu este ales la întâmplare și este unul dintre cele eliminate în acest sezon. Așadar în final vor fi cinci echipe care luptă pentru marea finală.

Cine va câștiga Power Couple 2026

Emisiunea este un mare succes și este urmărită de o mulțime de oameni, mai ales acum când este pe final și urmează să aflăm cine va câștiga premiul cel mare pus în joc. Pentru că au rămas patru cupluri și mai intră unul în competiție, iar în marea finală trebuie să rămână doar trei cupluri, eliminarea se va face astfel: luni va fi eliminat un cuplu, vor rămâne patru, marți încă un cuplu și astfel vom afla cele trei echipe care se întrec pentru a câștiga banii.

Fanii au preferații lor în emisiune. Cu toate astea, telespectatorii presupun care va fi cuplul victorios. Cătălin și Luiza Zmărăndescu sunt printre cele mai vehiculate nume. Oamenii care se uită la emisiune și au văzut parcursul lor tind să creadă că ei vor câștiga titlul de Power Couple și banii puși în joc.

Ce echipă a fost ultima dată eliminată

Ediția trecută i-a eliminat pe Oase și iubita lui Maria. Părerile fanilor au venit imediat, iar aceștia spun că nu ar fi trebuit să părăsească competiția. Ba mai mult, ei spun că echipa eliminată ar fi trebuit să meargă mai departe poate chiar să câștige.

Maria cu Oase chiar meritau să ajungă în finală, dar fix ca la Survivor ies cei mai puternici ca Larisa Uță, a spus un internaut. Oase și Maria vor face parte sigur dintre finaliști, tura următoare când vor câștiga proba, a mai transmis un fan.

