Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de urgență

De: Alina Drăgan 23/02/2026 | 16:33
Momente tensionate luni, 23 februarie, la Curtea de Apel București! Horaţiu Potra a leşinat în sala de judecată. Acesta s-a prezentat luni la Curtea de Apel București, în dosarul în care este acuzat acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Echipele medicale au intervenit imediat.

La termenul de astăzi, Curtea urmează să decidă dacă poate începe procesul pe fond în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi ceilalţi inculpaţi sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Ședința din dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale a fost suspendată temporar, după ce o persoană prezentă în sala de judecată a leșinat, potrivit unor surse judiciare.

Mai exact, se pare Horațiu Potra este cel căruia i s-a făcut rău și a leșinat. În urma celor întâmplate a fost chemată de urgență o Ambulanță. Echipa medicală i-a acordat îngrijirile necesare, iar apoi „șeful mercenarilor” a revenit în sala de judecată.

De obicei, în astfel de situații, când un inculpat leşină iar procesul nu poate continua fără el, se dispune amânarea. Însă, dacă inculpatul îşi revine, judecătorul poate decide reluarea şedinţei după o pauză.

De asemenea, de menționat este și faptul că ziua de astăzi este una importantă și pentru Călin Georgescu. Curtea de Apel București trebuie să decidă dacă rechizitoriul va fi retrimis la Parchet sau dacă procesul intră în faza de judecată pe fond.

Călin Georgescu este trimis în judecată într-un dosar distinct, alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane, fiind acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Infracțiunea este pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare.

Mai exact, conform procurorilor, o gruparea coordonată de Horațiu Potra urma să se deplaseze în București cu șapte autoturisme, iar odată ajunsă în Capitală să declanșeze proteste care ar fi degenerat în violențe. Însă, acțiunea a fost dejucată după un apel la 112 al unei rude a unuia dintre participanți.

Iubita lui Horațiu Potra, coafată și radiantă, a spart banii la mall. Rădăcinile negre au dispărut peste noapte

Patricia Potra a fost arestată. Ce se întâmplă cu nepoata lui Horațiu Potra

