Acasă » Știri » Obiceiul banal care îți poate afecta auzul. Puțini îi acordă atenție

Obiceiul banal care îți poate afecta auzul. Puțini îi acordă atenție

De: Denisa Crăciun 23/02/2026 | 17:37
Pierderea auzului

Specialiștii au arătat că un obicei extrem de banal poate afecta auzul. Mulți dintre noi facem acest lucru, fără să ne dăm seama!

Mulți dintre noi, adulți, dar și copii, avem acest mod de a ne curăța urechile. Acest lucru simplu poate fi nociv pentru sănătatea urechilor. Specialiștii spun că folosirea bețișorului de ureche pentru curățare nu este cel mai potrivit mod deoarece poate face mult rău. Ei au explicat că bețișorul cu vată poate împinge ceara mai adânc, iar timpanul poate fi afectat, dar în cazuri mai grave oamenii își pot pierde auzul.

Bețișoarele de urechi pot fi cauza principală a amețelilor, dar și a pierderii treptate a auzului. Ceara din ureche are rolul de a împiedica intrarea bacteriilor în aparatul auditiv și prevenirea otitelor. Ea nu este toxică, însă este necesar să curățăm ceara care se formează și este vizibilă. Folosirea incorectă a acestora poate provoca probleme serioase urechii. Pot apărea ciuperci, micoze, care se tratează destul de greu. Pielea din ureche se irită foarte ușor, mai ales că bețișoarele nu sunt sterile.

Ce metode de curățare sunt mai potrivite

Igiena urechii este foarte importantă, iar pentru a evita efectele negative provocate de bețișoarele cu vată există soluții mai puțin nocive. Putem folosi dischete demachiante cu care spălăm partea exterioară a urechii sau un prosop umed. Un amănunt esențial aici este să nu lăsăm să pătrundă apă în ureche. O altă ustensilă recomandată de medicii specialiști este spray-ul special comercializat pentru asta. Acestea conțin apă purificată și clorură de sodiu. Ele curăță aparatul auditiv și elimină impuritățile care pot duce la afecțiuni. Sarea de mare din alte spray-uri ajută foarte mult. Totuși, un adult poate folosi clasicele bețișoare de urechi, însă este recomandat să le folosească cât mai rar posibil. Pentru copii și bebeluși, specialiștii spun că ar fi bine să fie eliminate complet și să se folosească celelalte metode.

Ce se întâmplă dacă nu sunt curățate corespunzător urechile

În cazul în care igiena nu este bună, se formează dopuri de ceară. Dacă acestea se combină cu resturile de piele moartă din interiorul urechii, se întărește, iar canalul auditiv se blochează. Asta poate duce la pierderea auzului. Din acest motiv, este important ca atunci când apare o astfel de problemă să ne facem o programare la ORL. Procedura de înlăturare a dopului de ceară este simplă și nedureroasă.

