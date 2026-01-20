Afecțiunea de care suferă fiica lui Marius și a Simonei Urzică de la Power Couple: ”Nu mai aude absolut nimic”

Marius și Simona Urzică au impresionat publicul emisiunii Power Couple România printr-o serie de mărturisiri sensibile despre viața lor de familie.

Cei doi concurenți au vorbit deschis despre dorul puternic față de copiii lor și despre provocările medicale cu care se confruntă fiica lor, momente care au scos la iveală o latură profund emoțională.

Afecţiunea suferită de fiica lui Marius şi a Simonei Urzică

În ediția difuzată în această seară, cuplul a ales să împărtășească detalii intime din viața personală, dezvăluiri care au surprins prin sinceritate și vulnerabilitate. Deși formează o familie unită și sunt părinții unor copii minunați, Marius și Simona Urzică au rememorat perioade dificile, marcate de îngrijorări și încercări.

Vizibil afectați, cei doi au recunoscut că distanța față de copii reprezintă cea mai grea parte a competiției. Marius Urzică, fost gimnast de performanță, nu și-a putut ascunde emoțiile atunci când a vorbit despre dorul de familie, subliniind cât de dificil este să fie departe de cei dragi, chiar și pentru o perioadă limitată.

Unul dintre cele mai delicate momente ale serii a fost mărturisirea Simonei Urzică despre problemele de sănătate ale fiicei lor. Aceasta a explicat că micuța se confruntă cu o deficiență auditivă care a necesitat intervenții medicale importante și utilizarea unor dispozitive speciale pentru auz.

Fetița poartă aparat auditiv, iar în situațiile în care acesta trebuie îndepărtat, precum în timpul dușului, nu mai poate auzi deloc. Simona Urzică a vorbit cu emoție despre această realitate dificilă, evidențiind impactul pe care îl are asupra întregii familii.

„Este operată pe urechiușa stângă, are un implant și pe partea dreaptă poartă proteze auditive. Când mergem seara să facem băița, îi scoatem aparatele, ea nu mai aude absolut nimic, dar eu vorbesc cu ea și îmi relatează tot ce o întreb, îmi răspunde. Pe această cale vreau să îi spun că o iubesc foarte mult”, a declarat Simona Urzică, la Power Couple.

Problemele suferite de Marius Urzică în trecut

Pentru Marius Urzică, rememorarea acestor momente a fost copleșitoare. Fostul sportiv a vorbit despre greutățile prin care au trecut ca familie, dar și despre propriile provocări medicale. Acesta a povestit că, în trecut, a suferit o fractură gravă la coloană, care i-ar fi putut pune capăt carierei și chiar i-ar fi putut provoca paralizie.

În ciuda riscurilor și a recomandărilor medicilor, Marius Urzică a decis să continue să concureze, motivat de dorința de a-și îndeplini visul sportiv.

„Am avut probleme de sănătate. Am avut o fractură la coloană și am concurat cu acea fractură. Au fost niște dureri infernale. La Campionatele Mondiale din China, în 1999, aș fi avut șansa să paralizez. În urma acelei accidentări, la întoarcere, toată lumea mi-a spus «urmează să îți punem un corset, cu fiare pe spate, iar gimnastica pentru tine se oprește aici». Nu am vrut să accept treaba asta, probabil a fost și o doză de inconștiență și am spus că vreau să merg mai departe, pentru că aveam un vis: visul să devin campion mondial”, a declarat sportivul.

