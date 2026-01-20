Acasă » Știri » Afecțiunea de care suferă fiica lui Marius și a Simonei Urzică de la Power Couple: ”Nu mai aude absolut nimic”

Afecțiunea de care suferă fiica lui Marius și a Simonei Urzică de la Power Couple: ”Nu mai aude absolut nimic”

De: David Ioan 20/01/2026 | 18:08
Afecțiunea de care suferă fiica lui Marius și a Simonei Urzică de la Power Couple: ”Nu mai aude absolut nimic”
Foto: Instagram

Marius și Simona Urzică au impresionat publicul emisiunii Power Couple România printr-o serie de mărturisiri sensibile despre viața lor de familie.

Cei doi concurenți au vorbit deschis despre dorul puternic față de copiii lor și despre provocările medicale cu care se confruntă fiica lor, momente care au scos la iveală o latură profund emoțională.

Afecţiunea suferită de fiica lui Marius şi a Simonei Urzică

În ediția difuzată în această seară, cuplul a ales să împărtășească detalii intime din viața personală, dezvăluiri care au surprins prin sinceritate și vulnerabilitate. Deși formează o familie unită și sunt părinții unor copii minunați, Marius și Simona Urzică au rememorat perioade dificile, marcate de îngrijorări și încercări.

Vizibil afectați, cei doi au recunoscut că distanța față de copii reprezintă cea mai grea parte a competiției. Marius Urzică, fost gimnast de performanță, nu și-a putut ascunde emoțiile atunci când a vorbit despre dorul de familie, subliniind cât de dificil este să fie departe de cei dragi, chiar și pentru o perioadă limitată.

Afecţiunea suferită de fiica concurenţilor de la Power Couple, Marius şi Simona Urzică. Foto: Instagram

Unul dintre cele mai delicate momente ale serii a fost mărturisirea Simonei Urzică despre problemele de sănătate ale fiicei lor. Aceasta a explicat că micuța se confruntă cu o deficiență auditivă care a necesitat intervenții medicale importante și utilizarea unor dispozitive speciale pentru auz.

Fetița poartă aparat auditiv, iar în situațiile în care acesta trebuie îndepărtat, precum în timpul dușului, nu mai poate auzi deloc. Simona Urzică a vorbit cu emoție despre această realitate dificilă, evidențiind impactul pe care îl are asupra întregii familii.

„Este operată pe urechiușa stângă, are un implant și pe partea dreaptă poartă proteze auditive. Când mergem seara să facem băița, îi scoatem aparatele, ea nu mai aude absolut nimic, dar eu vorbesc cu ea și îmi relatează tot ce o întreb, îmi răspunde. Pe această cale vreau să îi spun că o iubesc foarte mult”, a declarat Simona Urzică, la Power Couple.

Problemele suferite de Marius Urzică în trecut

Pentru Marius Urzică, rememorarea acestor momente a fost copleșitoare. Fostul sportiv a vorbit despre greutățile prin care au trecut ca familie, dar și despre propriile provocări medicale. Acesta a povestit că, în trecut, a suferit o fractură gravă la coloană, care i-ar fi putut pune capăt carierei și chiar i-ar fi putut provoca paralizie.

În ciuda riscurilor și a recomandărilor medicilor, Marius Urzică a decis să continue să concureze, motivat de dorința de a-și îndeplini visul sportiv.

„Am avut probleme de sănătate. Am avut o fractură la coloană și am concurat cu acea fractură. Au fost niște dureri infernale. La Campionatele Mondiale din China, în 1999, aș fi avut șansa să paralizez. În urma acelei accidentări, la întoarcere, toată lumea mi-a spus «urmează să îți punem un corset, cu fiare pe spate, iar gimnastica pentru tine se oprește aici». Nu am vrut să accept treaba asta, probabil a fost și o doză de inconștiență și am spus că vreau să merg mai departe, pentru că aveam un vis: visul să devin campion mondial”, a declarat sportivul.

CITEŞTE ŞI: Câte clase are Cătălin Zmărăndescu, de fapt. Îți vei schimba radical părerea despre „fiorosul” de la Power Couple

S-a certat cu Selly? Motivul real pentru care Mădălin Șerban de la Power Couple a plecat din 5Gang

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tatăl lui Abi Talent, în comă după ce a fost implicat într-un accident rutier cumplit. A fost solicitat elicopterul SMURD!
Știri
Tatăl lui Abi Talent, în comă după ce a fost implicat într-un accident rutier cumplit. A fost solicitat…
Abush, adevărul despre relația cu Emily. Fostul Andreei Bostănică rupe tăcerea: ”Cu această fată am luat cina”
Știri
Abush, adevărul despre relația cu Emily. Fostul Andreei Bostănică rupe tăcerea: ”Cu această fată am luat cina”
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul...
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război! „Cel mai probabil, în anii următori...”
Gandul.ro
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război! „Cel mai...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o...
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump
Digi24
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
„Plaha”, thrillerul politic de pe NETFLIX care a inflamat dezbaterile. Cât a costat primul sezon?
go4it.ro
„Plaha”, thrillerul politic de pe NETFLIX care a inflamat dezbaterile. Cât a costat primul sezon?
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război! „Cel mai probabil, în anii următori...”
Gandul.ro
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război! „Cel mai probabil, în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Abush rupe tăcerea! Cum a ajuns „iubirea” cu Andreea Bostănică un coșmar juridic: “În spatele ...
Abush rupe tăcerea! Cum a ajuns „iubirea” cu Andreea Bostănică un coșmar juridic: “În spatele ei stă o adevărată echipă de escroci”
Tatăl lui Abi Talent, în comă după ce a fost implicat într-un accident rutier cumplit. A fost solicitat ...
Tatăl lui Abi Talent, în comă după ce a fost implicat într-un accident rutier cumplit. A fost solicitat elicopterul SMURD!
Abush, adevărul despre relația cu Emily. Fostul Andreei Bostănică rupe tăcerea: ”Cu această fată ...
Abush, adevărul despre relația cu Emily. Fostul Andreei Bostănică rupe tăcerea: ”Cu această fată am luat cina”
Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are
Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are
Trei zile de concediu de odihnă în plus. Cine poate să beneficieze
Trei zile de concediu de odihnă în plus. Cine poate să beneficieze
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă oră la ANAF
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă oră la ANAF
Vezi toate știrile
×