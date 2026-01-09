Concurenții de la Power Couple 2026 care s-au mutat împreună după doar 2 zile de relație! Iubirea lor e desprinsă din filme

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au acceptat provocarea de a participa la emisiunea „Power Couple”, unde demonstrează, ediție după ediție, cât de uniți și puternici sunt ca echipă. Puși în fața unor probe solicitante, atât fizice, cât și emoționale, cei doi arată cum de mult se sprijină reciproc. În cadrul show-ului, au făcut și mai multe dezvăluiri sincere despre povestea lor de dragoste.

Sandra Izbașa, fosta gimnastă de performanță care a adus României medalii pe cele mai mari podiumuri internaționale, și Răzvan Bănică, actor și nepot al lui Ștefan Bănică Jr., formează un cuplu îndrăgit de către public. În cadrul emisiunii „Power Couple”, cei doi au povestit cât de intens a fost începutul relației lor.

Aceștia au mărturisit că s-au mutat împreună la doar două zile după ce s-au cunoscut oficial, fiind convinși că legătura dintre ei este una specială. După doar câteva luni, actorul a cerut-o în căsătorie pe Sandra Izbașa chiar în ziua de Crăciun, în 2020, confirmând că relația lor este una solidă.

Pe 30 iulie 2021 au ales să își oficializeze relația prin cununia civilă, iar doi ani mai târziu, pe 30 iulie 2023, au făcut pasul important și s-au cununat religioase, un eveniment deosebit în care mirii au strălucit.

Răzvan Bănică are doar cucinte de laudă pentru soția sa

Răzvan Bănică are mereu cuvintele la el, mai ales când vine vorba despre soția sa, Sandra Izbașa. El spune clar că, dincolo de frumusețea ei și de marile reușite din sport, a văzut-o mereu ca pe sufletul său pereche, nu ca pe un „trofeu”. Actorul își exprimă mândria pentru realizările partenerei sale și recunoștința pentru faptul că a avut ocazia să îi descopere nu doar aspectul fizic, ci și caracterul și bunătatea.

”Deși Sandra este o femeie superbă și o imensă campioană, eu am privit-o întotdeauna ca pe sufletul meu pereche, nicidecum ca pe un trofeu. Sunt extrem de mândru de marile ei realizări din sport și mă consider norocos pentru că mi-a oferit șansa ca, dincolo de frumusețea fizică, să îi pot descoperi și splendoarea sufletului și a caracterului ei. Sunt un bărbat împlinit! Și pentru asta, îi mulțumesc”, a spus Răzvan Bănică despre soția sa, Sandra Izbașa.

