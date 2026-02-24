Locurile din România care sunt interzise turiștilor. De ce nu este permis accesul

România este o țară frumoasă, care are multe de oferit și din punct de vedere turistic. Însă, unele dintre „comorile” naturii sunt protejate de lege, iar accesul turiștilor este interzis. Deși acest locuri sunt extraordinar de frumoase și ar atrage numeroși vizitatori, autoritățile au decis să interzică accesul pentru a proteja ecosisteme fragile, specii rare sau pentru a permite naturii să evolueze fără intervenția umană.

Blocarea accesului turiștilor în aceste zone nu este doar o măsură de siguranță, ci și o strategie de conservare. Aceasta permite cercetătorilor să studieze procesele naturale fără influența oamenilor și să facă comparații cu zonele turistice.

Locurile din România care sunt interzise turiștilor

Un loc în care natura dă un adevărat spectacol, dar este inaccesibil turiștilor este Rezervația Gemenele din Parcul Național Retezat, un teritoriu de aproape 2.000 de hectare aflat în centrul masivului. Această zonă sălbatică a fost administrată încă din anii ’50 de Academia Română și a rămas închisă publicului pentru a proteja pădurile virgine și speciile rare de plante care cresc aici.

În Rezervația Gemenele sunt permise doar activități științifice, cercetări sau vizite oficiale ale specialiștilor. Iar cei care doresc să intre trebuie să obțină o aprobare scrisă. Această rezervație include și Casa Laborator, o cabană construită la 1.770 de metri altitudine, folosită pentru studiile științifice, precum și trasee care permit specialiștilor să observe ecosistemele intacte.

Turiștii nu au voie aici pentru că ar perturba natura și ar diminua valoarea științifică a zonei. Iar pentru a îi ține pe curioși departe restricțiile sunt stricte, iar cei care le încalcă riscă amenzi usturătoare.

Un alt loc protejat și interzis turiștilor este peștera cu corali din Munții Vâlcan, județul Hunedoara. Aceasta nu se poate vizita căci este rezervată cercetărilor speologice. Peștera se află la 1.000 de metri altitudine și adăpostește fosile de corali. În acest caz, accesul publicului a fost restricționat încă din 1972.

O altă zonă „interzisă”, dar superbă este rezervația „Grindul Lupilor”, de lângă Gura Portiței. Aici există mlaștini, flori rare, canale și animale protejate pe o suprafață de 20 de kilometri pătrați. Și în cazul Insulei Sacalin, numită „cel mai nou pământ al României”, accesul turiștilor este interzis. Aici există 229 de specii de păsări și numeroși pești rari, așa că a fost declarată rezervație a biosferei încă din 1938.

