Acasă » Știri » Ce a găsit o familie în vila din Predeal unde s-a cazat. Tatăl a ajuns de urgență la spital: „Putea să aibă o reacție cu sufocare”

Ce a găsit o familie în vila din Predeal unde s-a cazat. Tatăl a ajuns de urgență la spital: „Putea să aibă o reacție cu sufocare”

De: Iancu Tatiana 24/02/2026 | 14:17
Ce a găsit o familie în vila din Predeal unde s-a cazat. Tatăl a ajuns de urgență la spital: Putea să aibă o reacție cu sufocare
Ce a găsit o familie în vila din Predeal unde s-a cazat. Tatăl a ajuns de urgență la spital: "Putea să aibă o reacție cu sufocare". SURSA FOTO: Facebook

Vacanța din stațiunea de schi din Predeal a devenit una de coșmar pentru o familie care voia să se relaxeze, după ce au fost cazați într-o pensiune în care erau ploșnițe. Familia din București a mers la munte cu gândul să se desprindă de aglomerația urbană în care trăiește zi de zi, doar că sejurul lor de destindere a devenit unul dezagreabil. În camera în care erau cazați au găsit ploșnițe, iar în urma mușcăturilor unul dintre membrii familiei a trebuit să ajungă la spital.

Cazarea de 4 stele din zona Cioplea, din stațiunea Predeal, ar fi trebuit să le ofere turiștilor comoditate și liniște, în schimb aceștia au primit dezgust, panică și o vizită la spital. Povestea a fost publicată de către familie pe Facebook cu scopul de a avertiza oamenii care și-au făcut rezervare la această pensiune.

Din nefericire, un bărbat de 41 de ani și copiii familiei au fost înțepați de ploșnițe. Bărbatul a suferit o reacție alergică din cauza mușcăturilor și a trebuit să ajungă de urgență la o examinare medicală, în urma căreia i s-a transmis că risca să aibă probleme grave dacă nu s-ar fi prezentat la timp la doctor.

Ploșnițe la 4 stele

„Soţul, pe timpul zilei, s-a tot scărpinat pe mână, pe la gât, vedeam ca nişte punctuleţe mici. Imediat după asta ne-am uitat pe lenjerie şi am văzut câteva pete de sânge şi, în momentul în care soţul a ridicat salteaua, am văzut ploşniţe”, a spus soția bărbatului.

Pensiunea a fost renovată cu banii UE, iar proprietara spune că imediat a închis locația după incident, deși soția victimei declară că la auzul veștii teribile despre camera infestată cu ploșnițe i s-a promis relocarea într-o altă unitate de cazare:

„I-am arătat despre ce e vorba, i-am zis că soţul e alergic şi s-ar putea să avem o problemă. Dânsa mi-a răspuns cu nonşalanţă: staţi liniştită, doamnă, vă schimb camera”, a mai spus femeia.

Imagine postată de soția bărbatului afectat de ploșnițe
Imagine postată de soția bărbatului afectat de ploșnițe

„Ceea ce ne-a dezamăgit profund a fost atitudinea doamnei care se ocupă de vilă. Reacția a fost una de o nonșalanță ieșită din comun, de parcă situația ar fi fost lipsită de importanță. Ni s-a spus că nu e murdărie, minimalizând problema”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook

În urma evenimentului nefericit, familia a făcut plângere la Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov. Administratorul pensiunii a spus că a chemat o firmă de dezinsecție și că aceasta urmează să vină miercuri.

„În momentul în care mi s-a sesizat o problemă, am închis camerele şi am închis şi pensiunea. În momentul ăla mai erau turişti în camere. Noi am contactat o firmă de specialitate care va veni să vadă dacă e adevărat sau nu”, a spus administratorul.

Dr. Rosana Pia Groza, medicul care l-a îngrijit pe bărbatul de 41 de ani, a declarat că starea lui era gravă:

„Era pișcat din cap până-n picioare, foarte supărat, săracul. Normal. L-am sfătuit să plece de acolo. Odată ce pensiunea are într-o cameră, da, are peste tot și are și-n mobilă, și-n saltea și sub mochetă. Dacă mai stătea, putea să aibă o reacție cu un edem glotic, cu sufocare”, a spus medicul.

Vezi și:

Caz revoltător în CFR! O tânără a ajuns direct la spital după ce a călătorit la cușetă. A plătit 190 de lei pe bilet

20 de sportivi s-au simțit rău la un turneu de fotbal, la Băile Felix. Acuzații la adresa hotelului care i-a cazat: „Ciupiți de ploșnițe”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România cu cei mai fericiți bărbați
Știri
Orașul din România cu cei mai fericiți bărbați
Lucrul banal care îți afectează sistemul imunitar. Îl faci aproape zilnic
Știri
Lucrul banal care îți afectează sistemul imunitar. Îl faci aproape zilnic
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Mediafax
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de...
Sâmbăta Colivelor: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
Gandul.ro
Sâmbăta Colivelor: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă vrei confort și liniște îți trebuie 1.400 de euro lunar de persoană”
Adevarul
Un român dezvăluie cât cheltuiește cu chiria, mâncarea și utilitățile în Spania: „Dacă...
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete...
Parteneri
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov!...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Click.ro
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat...
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945”
Digi 24
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize,...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Promotor.ro
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
„Sicriul” nuclear care are scurgeri este o bombă cu ceas climatică pentru planetă
go4it.ro
„Sicriul” nuclear care are scurgeri este o bombă cu ceas climatică pentru planetă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Sâmbăta Colivelor: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
Gandul.ro
Sâmbăta Colivelor: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Orașul din România cu cei mai fericiți bărbați
Orașul din România cu cei mai fericiți bărbați
BANCUL ZILEI | Medicul întreabă pacientul: „Cum stați cu somnul?”
BANCUL ZILEI | Medicul întreabă pacientul: „Cum stați cu somnul?”
Lucrul banal care îți afectează sistemul imunitar. Îl faci aproape zilnic
Lucrul banal care îți afectează sistemul imunitar. Îl faci aproape zilnic
Cât a plătit o femeie din Timișoara pentru o cursă de 15 minute cu Uber-ul. Nu i-a venit să creadă ...
Cât a plătit o femeie din Timișoara pentru o cursă de 15 minute cu Uber-ul. Nu i-a venit să creadă ce sumă i-a afișat aplicația
Cum arată Mirela Banias la 8 ani de la Insula Iubirii! Fosta concurentă a slăbit enorm și e de nerecunoscut
Cum arată Mirela Banias la 8 ani de la Insula Iubirii! Fosta concurentă a slăbit enorm și e de nerecunoscut
Ce se întâmplă când sari peste micul dejun. Efectele apar în timp
Ce se întâmplă când sari peste micul dejun. Efectele apar în timp
Vezi toate știrile
×