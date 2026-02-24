Ce a găsit o familie în vila din Predeal unde s-a cazat. Tatăl a ajuns de urgență la spital: „Putea să aibă o reacție cu sufocare”

Vacanța din stațiunea de schi din Predeal a devenit una de coșmar pentru o familie care voia să se relaxeze, după ce au fost cazați într-o pensiune în care erau ploșnițe. Familia din București a mers la munte cu gândul să se desprindă de aglomerația urbană în care trăiește zi de zi, doar că sejurul lor de destindere a devenit unul dezagreabil. În camera în care erau cazați au găsit ploșnițe, iar în urma mușcăturilor unul dintre membrii familiei a trebuit să ajungă la spital.

Cazarea de 4 stele din zona Cioplea, din stațiunea Predeal, ar fi trebuit să le ofere turiștilor comoditate și liniște, în schimb aceștia au primit dezgust, panică și o vizită la spital. Povestea a fost publicată de către familie pe Facebook cu scopul de a avertiza oamenii care și-au făcut rezervare la această pensiune.

Din nefericire, un bărbat de 41 de ani și copiii familiei au fost înțepați de ploșnițe. Bărbatul a suferit o reacție alergică din cauza mușcăturilor și a trebuit să ajungă de urgență la o examinare medicală, în urma căreia i s-a transmis că risca să aibă probleme grave dacă nu s-ar fi prezentat la timp la doctor.

Ploșnițe la 4 stele

„Soţul, pe timpul zilei, s-a tot scărpinat pe mână, pe la gât, vedeam ca nişte punctuleţe mici. Imediat după asta ne-am uitat pe lenjerie şi am văzut câteva pete de sânge şi, în momentul în care soţul a ridicat salteaua, am văzut ploşniţe”, a spus soția bărbatului.

Pensiunea a fost renovată cu banii UE, iar proprietara spune că imediat a închis locația după incident, deși soția victimei declară că la auzul veștii teribile despre camera infestată cu ploșnițe i s-a promis relocarea într-o altă unitate de cazare:

„I-am arătat despre ce e vorba, i-am zis că soţul e alergic şi s-ar putea să avem o problemă. Dânsa mi-a răspuns cu nonşalanţă: staţi liniştită, doamnă, vă schimb camera”, a mai spus femeia. „Ceea ce ne-a dezamăgit profund a fost atitudinea doamnei care se ocupă de vilă. Reacția a fost una de o nonșalanță ieșită din comun, de parcă situația ar fi fost lipsită de importanță. Ni s-a spus că nu e murdărie, minimalizând problema”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook

În urma evenimentului nefericit, familia a făcut plângere la Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov. Administratorul pensiunii a spus că a chemat o firmă de dezinsecție și că aceasta urmează să vină miercuri.

„În momentul în care mi s-a sesizat o problemă, am închis camerele şi am închis şi pensiunea. În momentul ăla mai erau turişti în camere. Noi am contactat o firmă de specialitate care va veni să vadă dacă e adevărat sau nu”, a spus administratorul.

Dr. Rosana Pia Groza, medicul care l-a îngrijit pe bărbatul de 41 de ani, a declarat că starea lui era gravă:

„Era pișcat din cap până-n picioare, foarte supărat, săracul. Normal. L-am sfătuit să plece de acolo. Odată ce pensiunea are într-o cameră, da, are peste tot și are și-n mobilă, și-n saltea și sub mochetă. Dacă mai stătea, putea să aibă o reacție cu un edem glotic, cu sufocare”, a spus medicul.

