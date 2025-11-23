Caz revoltător în CFR! O tânără a ajuns direct la spital după ce a călătorit la cușetă. A plătit 190 de lei pe bilet

O călătorie obișnuită cu trenul pe ruta București–Sighet s-a transformat, joi seara, într-un episod care a marcat serios o tânără de 24 de ani. În loc să ajungă la destinație odihnită, a coborât din vagon cu brațele și picioarele acoperite de zeci de înțepături, iar starea ei s-a deteriorat atât de mult încât a fost nevoie de intervenție medicală în spital.

Tânăra alesese un vagon de cușetă, convinsă că o noapte petrecută dormind îi va face drumul mai ușor. Pe bilet plătise 190 de lei, un preț considerat normal pentru un traseu lung, de peste 600 de kilometri. Experiența s-a dovedit însă opusul confortului pe care îl căuta. La câteva ore după ce a urcat în vagon, a început să simtă mâncărimi intense, dar într-un spațiu slab luminat și obosită după ziua de călătorie, nu a realizat imediat ce i se întâmplă.

O tânără a ajuns direct la spital după ce a fost mușcată

Abia la destinație, sub lumina puternică din gară, a putut vedea adevărata dimensiune a problemei: pielea îi era plină de urme, unele vizibil inflamate. Reacția organismului a devenit rapid severă, zonele afectate începând să se umfle și să supureze. Familia, alarmată de starea ei, a dus-o imediat la spital, unde medicii i-au acordat tratament pentru o reacție alergică puternică provocată, cel mai probabil, de mușcături de insecte prezente în vagon. Cel mai probabil, este vorba despre ploșnițe,

Cazul readuce în atenție condițiile din unele trenuri care circulă pe distanțe lungi. Ruta București–Sighet, una dintre cele mai lungi din țară, este cunoscută de mulți călători ca fiind problematică. De-a lungul timpului, au existat multiple sesizări privind lipsa curățeniei, starea veche a vagoanelor și întârzierile frecvente. Durata călătoriei, care uneori se prelungește până la 12 ore, transformă orice deficiență a confortului într-o reală provocare, mai ales în trenurile de noapte, unde pasagerii depind de igiena și siguranța spațiilor de odihnă.

În cazul de față, după ce tânăra a primit îngrijiri medicale, familia ei a considerat necesar să sesizeze oficial situația. Au depus o plângere către operatorul feroviar, solicitând explicații și măsuri urgente pentru a preveni ca astfel de incidente să se repete. În același timp, imaginile cu urmele lăsate de insecte pe corpul fetei au circulat în mediul online, determinând reacții puternice din partea publicului, care a criticat faptul că astfel de condiții sunt încă întâlnite în trenurile de lung parcurs.

