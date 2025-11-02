Acasă » Știri » BREAKING | Soțul Feliciei Filip a ajuns la spital! Cu ce problemă de sănătate urgentă se confruntă

BREAKING | Soțul Feliciei Filip a ajuns la spital! Cu ce problemă de sănătate urgentă se confruntă

De: Alina Drăgan 02/11/2025 | 16:07
BREAKING | Soțul Feliciei Filip a ajuns la spital! Cu ce problemă de sănătate urgentă se confruntă
Soțul Feliciei Filip a ajuns la spital /Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Momente grele în familia celebrei soprane Felicia Filip. Cristian Mihăilescu, soțul acesteia, a ajuns de urgență la spital. Se pare că bărbatul se confruntă cu unele probleme de sănătate destul de serioase și urmează să fie supus unei operații grele.

Soțul sopranei Felicia Filip a ajuns de urgență la spital. Bărbatul se confruntă cu unele probleme de sănătate și este acum pe mâinile medicilor. Din primele informații obținute în exclusivitate de CANCAN.ro, Cristian Mihăilescu a fost internat la Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare din Capitală și urmează să fie operat.

Se pare că acesta se confruntă cu unele probleme la coloană, iar cadrele medicale au decis că trebuie să intervină. Este vorba despre o operație destul de grea, iar soția îi este alături în aceste momente dificile.

Soțul Feliciei Filip a ajuns la spital /Foto: Facebook

Povestea de dragoste dintre Cristian Mihăilescu și Felicia Filip

Cristian Mihăilescu și Felicia Filip trăiesc de mai bine de 30 de ani o frumoasă poveste de dragoste. S-au întâlnit datorită profesiei, iar scânteia s-a produs imediat. El a fost fascinat de ea și de vocea ei, iar ea a decis să îi acorde o șansă și astfel și-a cunoscut marea iubire.

Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Cristian Mihăilescu este absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, și totodată solist al Operei Naționale București. Este și regizor de operă și meseria sa a fost cea care l-a ajutat să își cunoască sufletul pereche.

În urmă cu mai bine de 30 de ani, Cristian Mihăilescu monta spectacolul „Povestirile lui Hoffmann” și nu găsea nicio interpretă perfectă pentru un anumit rol, asta până când a apărut Felicia Filip.

„Era studenta prietenei mele, marea profesoară Georgeta Stoleriu, care îmi spusese: „Vino să asculți două studente excepționale! Una se numește Ruxandra Donose și alta este Felicia Filip.” M-am dus și amândouă mi-au plăcut foarte mult. Așa încât aveam idee despre ce era vorba.

Îmi aduc aminte că era într-o dimineață, la repetiție, în actul al doilea, când avea Antonia rolul decisiv. Și a venit la timp, ca de obicei. Este de o punctualitate revoltătoare. A apărut o fată foarte firească. Mie mi s-a părut de o frumusețe răvășitoare așa, cu o coadă de cal, foarte simplă, decent, frumos.

Așa începea actul respectiv, interpreta trebuia să se așeze la pian și să cânte ceva. În spectacol cânta orchestra, dar ea simula. În dimineața aceea eram cu mari artiști în alte roluri și toți am rămas absolut siderați de vocea Feliciei. Se deschideau cerurile când cânta. Am început să stăm de vorbă”, a povestit în urmă cu ceva timp soțul Feliciei Filip.

Atunci s-au văzut prima dată și nu a mai durat mult până când o frumoasă poveste de dragostea s-a înfiripat între ei.

Monica Gabor a atras privirile la Sala Palatului, alături de vedete ca John Malkovich, Sean Bean și Tim Burton. Cu ce bărbat s-a afișat toată seara?

Vedeta PRO TV, marcată pe viață de un accident cumplit! Cum reușește să ascundă urmele tragediei: ”Ca să supraviețuiesc, am devenit agresiv” | EXCLUSIV

Foto: Facebook

Tags:
Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion…
Monica Gabor a atras privirile la Sala Palatului, alături de vedete ca John Malkovich, Sean Bean și Tim Burton. Cu ce bărbat s-a afișat toată seara?
Știri
Monica Gabor a atras privirile la Sala Palatului, alături de vedete ca John Malkovich, Sean Bean și Tim…
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
Mediafax
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește...
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025
Gandul.ro
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei...
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a...
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că există speranță că putem conviețui”
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că...
Parteneri
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025
Gandul.ro
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test IQ | Numai cei cu ochi de vultur văd unde se ascund 3 stele în ninsoarea liniștită din imagine!
Test IQ | Numai cei cu ochi de vultur văd unde se ascund 3 stele în ninsoarea liniștită din imagine!
Brigitte Pastramă nu mai are timp pentru iubire! Motivul pentru care nu-și mai vede soțul cu zilele: ...
Brigitte Pastramă nu mai are timp pentru iubire! Motivul pentru care nu-și mai vede soțul cu zilele: “Când se întoarce el acasă, eu dorm” | EXCLUSIV
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Monica Gabor a atras privirile la Sala Palatului, alături de vedete ca John Malkovich, Sean Bean și ...
Monica Gabor a atras privirile la Sala Palatului, alături de vedete ca John Malkovich, Sean Bean și Tim Burton. Cu ce bărbat s-a afișat toată seara?
Vedeta PRO TV, marcată pe viață de un accident cumplit! Cum reușește să ascundă urmele tragediei: ...
Vedeta PRO TV, marcată pe viață de un accident cumplit! Cum reușește să ascundă urmele tragediei: ”Ca să supraviețuiesc, am devenit agresiv” | EXCLUSIV
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur le răspund ‘cârcotașilor’ care spun că locuiesc prea ...
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur le răspund ‘cârcotașilor’ care spun că locuiesc prea departe de un spital: „Nu suntem niște nebuni care s-au…”
Vezi toate știrile
×