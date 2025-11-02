Acasă » Știri » Monica Gabor a atras privirile la Sala Palatului, alături de vedete ca John Malkovich, Sean Bean și Tim Burton. Cu ce bărbat s-a afișat toată seara?

De: Mirela Loșniță 02/11/2025 | 15:43
A fost o seară cu adevărat specială, așa cum poate fi descrisă și premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă”, o producție care este inspirată din viața marelui dirijor Sergiu Celibidache. Evenimentul s-a desfășurat la Sala Palatului din București, unde au fost prezenți foarte mulți actori celebri, regizori, sportivi, politicieni, dar și vedete.

Pe covorul galben, ales special în locul celui roșu, au pășit vedete internaționale precum John Malkovich, Sean Bean și chiar Tim Burton. Pe lângă vedetele internaționale care au fost prezente la eveniment și-a făcut apariția și Monica Gabor, care a tras atenția tuturor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a apărut la premieră îmbrăcată elegant, într-o ținută spectaculoasă, care i-a pus în valoare silueta.

Monica Gabor profită din plin de timpul petrecut în România și se implică în foarte multe activități. Vedeta a participat la lansarea unui film, acolo unde s-a întâlnit cu un prieten foarte bun, medicul Athanasios Fragkos. Aceasta a postat o fotografie în care apare alături de amicul ei, iar în dreptul imaginii a atașat și un mesaj: „Cu dragul meu prieten”.

Sursă foto: Social Media

Monica Gabor a atras atenția la acest eveniment prin ținuta rafinată pe care a ales să o poarte. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a optat pentru o rochie elegantă, strălucitoare, de un galben intens, care i-a pus în valoare silueta.

Sursă foto: Social Media

„Cravata Galbenă” este unul din cele mai așteptate filme românești. Pelicula retrasează viața și cariera marelui dirijor Sergiu Celibidache și este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier. Din această distribuție fac parte nume mari ale cinematografiei internaționale: John Malkovich, Sean Bean și Miranda Richardson.

Sursă foto: Social Media

După mai bine de 10 ani, Monica Gabor s-a întors în România, iar totul s-a întâmplat în mare secret. Irinel Columbeanu a precizat că habar nu avea de venirea acesteia în România și nici măcar fiica lui nu l-a anunțat de acest lucru.

„Nu știam de venirea Monicăi în România. Nici Irina nu ma anunțat. Nu mă deranjează și nici nu am o problemă că nu m-a anunțat că vine în țară”, a declarat Irinel Columbeanu.

