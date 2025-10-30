Irinel Columbeanu i-a transmis un mesaj Monicăi Gabor, după ce a aflat că fosta lui soție vine în România: ”O aștept!”

De când Irinel Columbeanu a ajuns la azil și are o situație grea, numeroase voci au acuzat-o pe Monica Gabor că a uitat de el și au condamnat-o pentru faptul că nu îl ajută. Recent, fosta doamnă Columbeanu a făcut o vizită în România și nici de această dată nu s-a interesat de fostul soț. De vizita ei a aflat și Irinel Columbeanu, iar acesta a avut un mesaj clar pentru mama fiicei sale.

Recent, după ani buni în care a stat departe de țara natală, Monica Gabor s-a întors în România. Aceasta a făcut o scurtă vizită pe plaiurile natale și a încercat să treacă neobservată. Însă, prezența ei a fost rapid sesizată, iar acum vestea a ajuns și la Irinel Columbeanu.

Deși nu știa că Monica Gabor a sosit în România, fostul afacerist spune că nu este supărat pe ea și înțelege de ce nu l-a anunțat. Însă, chiar și așa, Irinel Columbeanu nu îi poartă pică și chiar spune că și-ar dori să o revadă. Acesta a mărturisit că o așteaptă să îl viziteze, dacă ea va considera necesar să facă acest gest.

„Nu știam de venirea Monicăi în România. Nici Irina nu m-a anunțat. Nu mă deranjează și nici nu am o problemă că nu m-a anunțat că vine în țară. Eu o aștept cu mare plăcere. Mi-ar plăcea să o revăd”, a mărturisit Irinel Columbeanu.

„Toți încercăm să-l ajutăm”

Deși Monica Gabor a fost criticată în repetate rânduri că a uitat de fostul soț și nu îl ajută, se pare că realitatea este alta. Este drept, cel mai mare sprijin pe care îl are Irinel Columbeanu în momentul de față vine de la fiica lui, dar nu singurul.

În cadrul unui interviu recent, Irina Columbeanu a dezvăluit că pe lângă ea, atât Monica Gabor, cât și Mr. Pink îl ajută pe tatăl sau.

„Îmi ajut tatăl, adică toată vara am încercat să fac cât mai multe colaborări în mediul online, ca să strâng bani și să pot să îl ajut. Și în America am lucrat la restaurant și i-am trimis bani, adică nu am de ce să mă iau de hateri, pentru că eu știu adevărul, iar ei pot să creadă ce vor, eu tot știu ce fac. Și, și (n.r.: ea și mama ei îl ajută pe Irinel Columbeanu). Și ei (n.r.: Monica Gabor și Mr. Pink) l-au ajutat foarte mult, dar și eu am muncit, adică cu toții încercăm să-l ajutăm cât de mult se poate”, a declarat Irina Columbeanu.

Irina Columbeanu a cucerit internetul după ce și-a scos tatăl în oraș: ”Singura bogăție care i-a mai rămas”

Irinel Columbeanu, dezamăgit de fosta iubită. Au fost 8 ani împreună, dar nu l-a vizitat la azil: ”A implorat-o să vină!”