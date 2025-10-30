Acasă » Știri » Irinel Columbeanu i-a transmis un mesaj Monicăi Gabor, după ce a aflat că fosta lui soție vine în România: ”O aștept!”

Irinel Columbeanu i-a transmis un mesaj Monicăi Gabor, după ce a aflat că fosta lui soție vine în România: ”O aștept!”

De: Alina Drăgan 30/10/2025 | 14:18
Irinel Columbeanu i-a transmis un mesaj Monicăi Gabor, după ce a aflat că fosta lui soție vine în România: ”O aștept!”
Irinel Columbeanu, mesaj pentru Monica Gabor /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

De când Irinel Columbeanu a ajuns la azil și are o situație grea, numeroase voci au acuzat-o pe Monica Gabor că a uitat de el și au condamnat-o pentru faptul că nu îl ajută. Recent, fosta doamnă Columbeanu a făcut o vizită în România și nici de această dată nu s-a interesat de fostul soț. De vizita ei a aflat și Irinel Columbeanu, iar acesta a avut un mesaj clar pentru mama fiicei sale.

Recent, după ani buni în care a stat departe de țara natală, Monica Gabor s-a întors în România. Aceasta a făcut o scurtă vizită pe plaiurile natale și a încercat să treacă neobservată. Însă, prezența ei a fost rapid sesizată, iar acum vestea a ajuns și la Irinel Columbeanu.

Deși nu știa că Monica Gabor a sosit în România, fostul afacerist spune că nu este supărat pe ea și înțelege de ce nu l-a anunțat. Însă, chiar și așa, Irinel Columbeanu nu îi poartă pică și chiar spune că și-ar dori să o revadă. Acesta a mărturisit că o așteaptă să îl viziteze, dacă ea va considera necesar să facă acest gest.

„Nu știam de venirea Monicăi în România. Nici Irina nu m-a anunțat. Nu mă deranjează și nici nu am o problemă că nu m-a anunțat că vine în țară. Eu o aștept cu mare plăcere. Mi-ar plăcea să o revăd”, a mărturisit Irinel Columbeanu.

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Toți încercăm să-l ajutăm”

Deși Monica Gabor a fost criticată în repetate rânduri că a uitat de fostul soț și nu îl ajută, se pare că realitatea este alta. Este drept, cel mai mare sprijin pe care îl are Irinel Columbeanu în momentul de față vine de la fiica lui, dar nu singurul.

În cadrul unui interviu recent, Irina Columbeanu a dezvăluit că pe lângă ea, atât Monica Gabor, cât și Mr. Pink îl ajută pe tatăl sau.

„Îmi ajut tatăl, adică toată vara am încercat să fac cât mai multe colaborări în mediul online, ca să strâng bani și să pot să îl ajut. Și în America am lucrat la restaurant și i-am trimis bani, adică nu am de ce să mă iau de hateri, pentru că eu știu adevărul, iar ei pot să creadă ce vor, eu tot știu ce fac.

Și, și (n.r.: ea și mama ei îl ajută pe Irinel Columbeanu). Și ei (n.r.: Monica Gabor și Mr. Pink) l-au ajutat foarte mult, dar și eu am muncit, adică cu toții încercăm să-l ajutăm cât de mult se poate”, a declarat Irina Columbeanu.

Irina Columbeanu a cucerit internetul după ce și-a scos tatăl în oraș: ”Singura bogăție care i-a mai rămas”

Irinel Columbeanu, dezamăgit de fosta iubită. Au fost 8 ani împreună, dar nu l-a vizitat la azil: ”A implorat-o să vină!”

Tags:
Iți recomandăm
Nu e banc! George Burcea candidează la Primăria Capitalei, iar internauții l-au pus la zid: ”Ce glumă proastă!”
Știri
Nu e banc! George Burcea candidează la Primăria Capitalei, iar internauții l-au pus la zid: ”Ce glumă proastă!”
Tatiana, o femeie de 40 de ani din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o pensiune. Cine a făcut descoperirea șocantă
Știri
Tatiana, o femeie de 40 de ani din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o pensiune. Cine a…
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri...
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu...
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul...
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți...
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Digi 24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore întregi au rupt rândurile
Digi24
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu e banc! George Burcea candidează la Primăria Capitalei, iar internauții l-au pus la zid: ”Ce ...
Nu e banc! George Burcea candidează la Primăria Capitalei, iar internauții l-au pus la zid: ”Ce glumă proastă!”
Tatiana, o femeie de 40 de ani din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o pensiune. Cine ...
Tatiana, o femeie de 40 de ani din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o pensiune. Cine a făcut descoperirea șocantă
Ce ingrediente conțin crenvurștii din supermarket, de fapt. Ce a scos la iveală studiul făcut de ...
Ce ingrediente conțin crenvurștii din supermarket, de fapt. Ce a scos la iveală studiul făcut de specialiști
Mara Bănică, mărturisiri tulburătoare despre perioada în care a fost corespondent de război: ”Am ...
Mara Bănică, mărturisiri tulburătoare despre perioada în care a fost corespondent de război: ”Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”
Alertă în România! Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Maria a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Cum se menține Angelina Jolie în formă, la 50 de ani. Trucul folosit de actrița de la Hollywood
Cum se menține Angelina Jolie în formă, la 50 de ani. Trucul folosit de actrița de la Hollywood
Vezi toate știrile
×