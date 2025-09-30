Acasă » Știri » Monica Gabor, de NERECUNOSCUT! Cum a filmat-o Irina Columbeanu în Dubai: ”Cât de mult s-a schimbat!”

Monica Gabor, de NERECUNOSCUT! Cum a filmat-o Irina Columbeanu în Dubai: ”Cât de mult s-a schimbat!”

De: Anca Chihaie 30/09/2025 | 22:11
Monica Gabor avea doar 18 ani când a devenit mireasa lui Irinel
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
19 poze
Vezi galeria foto

Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu și una dintre cele mai urmărite figuri mondene de la începutul anilor 2000, a reapărut recent în centrul atenției. Iată cum arată aceasta!

De această dată, nu printr-o apariție oficială, ci prin intermediul unor imagini surprinse chiar de fiica sa, Irina, care a publicat pe TikTok un moment de familie. Clipurile, filmate în Dubai, au atras rapid mii de vizualizări și au stârnit numeroase comentarii, pentru că Monica pare de nerecunoscut.

Cum arată Monica Gabor acum

După ce s-a stabilit de ani buni în Malibu, viața Monicăi Gabor s-a transformat radical. Departe de România și de lumina reflectoarelor, fosta „scorpie de la Izvorani”, așa cum era supranumită de presă în perioada relației cu Irinel Columbeanu, și-a construit o rutină liniștită și echilibrată. În prezent, Monica duce un stil de viață discret, dedicat mai ales familiei, dar și propriei sale bunăstări. Imaginile recente au arătat însă că trecerea timpului și-a spus cuvântul, iar fanii au remarcat că Monica s-a schimbat considerabil.

Foto: TikTok

În filmările realizate de Irina, cele trei femei: Monica, fiica sa și sora Ramona se aflau într-un restaurant din Dubai, unde au încercat mai multe deserturi tradiționale arabe. Atmosfera a fost una destinsă, cu zâmbete și momente de relaxare, semn că relațiile din familie sunt apropiate. Totuși, ceea ce a atras cel mai mult atenția a fost chipul Monicăi, vizibil diferit față de imaginea glamour cu care și-a obișnuit admiratorii în trecut.

Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de muncă în Europa. Ce își pune în bagaje
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

„Monica este schimbată multttt”,  „Ce mult s-a schimbat Monica!”, „ Este o altă Monica schimbată 🥰”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Monica pare acum să fi găsit echilibrul pe care îl căuta. Stabilirea în Statele Unite a venit cu provocări, dar și cu avantaje. Viața ei de zi cu zi în Malibu este departe de agitația mediatică din România: program regulat de sport, gătit, cumpărături și ieșiri rare, toate conturând o existență tihnită. Această schimbare de ritm se reflectă și în felul în care arată mai matură, mai așezată, mai naturală.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită. A mai fost în România acum câțiva ani, dar e mai greu cu cartea verde să călătorești acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație, e mai periculos să te întorci în țară, să sperăm că o să fie ok. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că m-a crescut bin, că știu să fiu independentă și să călătoresc singură”, a declarat Irina Columbeanu în emisiunea „La Măruță”.

Cătălin Botezatu a luat foc, după ce Irinel Columbeanu a fost deranjat că Irinuca a defilat pentru designer: ”Copilul…”

Irina Columbeanu a venit în România pentru tatăl său! Ce gest emoționant a făcut tânăra pentru Irinel

Tags:
Iți recomandăm
Gestul REVOLTĂTOR făcut de iubitul Ioanei Popescu la priveghiul jurnalistei. Mihai Lungu a șocat-o pe Mara Bănică!
Știri
Gestul REVOLTĂTOR făcut de iubitul Ioanei Popescu la priveghiul jurnalistei. Mihai Lungu a șocat-o pe Mara Bănică!
Ambasadorul Africii de Sud în Franța, găsit mort într-un hotel de lux din Paris. Rezervase o cameră la etajul 22
Știri
Ambasadorul Africii de Sud în Franța, găsit mort într-un hotel de lux din Paris. Rezervase o cameră la…
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme...
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de muncă în Europa. Ce își pune în bagaje
Gandul.ro
Imagini tulburătoare cu o nepaleză care se întoarce acasă după 2 ani de...
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper ca toți actorii să își dea demisia”
Adevarul
Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper...
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii
Digi24
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A...
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Click.ro
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut...
Pete Hegseth declară război „generalilor grași” și anunță noi standarde: „Dacă femeile pot face față, excelent. Dacă nu, asta e”
Digi 24
Pete Hegseth declară război „generalilor grași” și anunță noi standarde: „Dacă femeile pot face față,...
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care funcționează instanțele de judecată
Digi24
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care funcționează...
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei....
Imaginile durerii de la capela unde este depusă Ioana Popescu. Incredibil cine a lipsit de la căpătâiul jurnalistei
kanald.ro
Imaginile durerii de la capela unde este depusă Ioana Popescu. Incredibil cine a lipsit de...
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a...
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
kfetele.ro
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
A mers la spitalul Filantropia pentru a face avort şi a trăit coşmarul vieţii. Daune uriaşe pentru malpraxis
observatornews.ro
A mers la spitalul Filantropia pentru a face avort şi a trăit coşmarul vieţii. Daune...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Fanatik.ro
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
Fanatik.ro
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul...
O mare actriță s-a stins. A fost o legendă a cinematografiei, teatrului și televiziunii. Rolurile sale au fost emblematice
Capital.ro
O mare actriță s-a stins. A fost o legendă a cinematografiei, teatrului și televiziunii. Rolurile...
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
Romania TV
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă...
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Go4Games
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Șeful Antifraudă: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF! Ce sumă nu ai voie să depăşeşti
Capital.ro
Șeful Antifraudă: Vinzi bunuri personale pe platforme online? Intri în atenţia ANAF! Ce sumă nu...
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele
evz.ro
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede
Gandul.ro
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în...
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
as.ro
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să...
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea...
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu:
radioimpuls.ro
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia...
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut: ”Voi continua să lupt”
Fanatik.ro
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece...
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
Fanatik.ro
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat...
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gestul REVOLTĂTOR făcut de iubitul Ioanei Popescu la priveghiul jurnalistei. Mihai Lungu a șocat-o ...
Gestul REVOLTĂTOR făcut de iubitul Ioanei Popescu la priveghiul jurnalistei. Mihai Lungu a șocat-o pe Mara Bănică!
Ambasadorul Africii de Sud în Franța, găsit mort într-un hotel de lux din Paris. Rezervase o cameră ...
Ambasadorul Africii de Sud în Franța, găsit mort într-un hotel de lux din Paris. Rezervase o cameră la etajul 22
Marius Tucă Show începe miercuri, 1 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 1 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
NU E BANC! Câți lei a plătit Florin pe o felie de pizza în Aeroportul Otopeni: ”Merge și cu credit ...
NU E BANC! Câți lei a plătit Florin pe o felie de pizza în Aeroportul Otopeni: ”Merge și cu credit ipotecar?”
Cu cât crește valoarea tichetelor de creșă începând de la 1 octombrie 2025
Cu cât crește valoarea tichetelor de creșă începând de la 1 octombrie 2025
TRAGEDIE în Neamț! O tânără de 20 de ani, înjunghiată mortal de fostul ei iubit: criminalul a ...
TRAGEDIE în Neamț! O tânără de 20 de ani, înjunghiată mortal de fostul ei iubit: criminalul a atacat-o și pe mama victimei
Vezi toate știrile
×