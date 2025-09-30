Monica Gabor, de NERECUNOSCUT! Cum a filmat-o Irina Columbeanu în Dubai: ”Cât de mult s-a schimbat!”

Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu și una dintre cele mai urmărite figuri mondene de la începutul anilor 2000, a reapărut recent în centrul atenției. Iată cum arată aceasta!

De această dată, nu printr-o apariție oficială, ci prin intermediul unor imagini surprinse chiar de fiica sa, Irina, care a publicat pe TikTok un moment de familie. Clipurile, filmate în Dubai, au atras rapid mii de vizualizări și au stârnit numeroase comentarii, pentru că Monica pare de nerecunoscut.

Cum arată Monica Gabor acum

După ce s-a stabilit de ani buni în Malibu, viața Monicăi Gabor s-a transformat radical. Departe de România și de lumina reflectoarelor, fosta „scorpie de la Izvorani”, așa cum era supranumită de presă în perioada relației cu Irinel Columbeanu, și-a construit o rutină liniștită și echilibrată. În prezent, Monica duce un stil de viață discret, dedicat mai ales familiei, dar și propriei sale bunăstări. Imaginile recente au arătat însă că trecerea timpului și-a spus cuvântul, iar fanii au remarcat că Monica s-a schimbat considerabil.

În filmările realizate de Irina, cele trei femei: Monica, fiica sa și sora Ramona se aflau într-un restaurant din Dubai, unde au încercat mai multe deserturi tradiționale arabe. Atmosfera a fost una destinsă, cu zâmbete și momente de relaxare, semn că relațiile din familie sunt apropiate. Totuși, ceea ce a atras cel mai mult atenția a fost chipul Monicăi, vizibil diferit față de imaginea glamour cu care și-a obișnuit admiratorii în trecut.

„Monica este schimbată multttt”, „Ce mult s-a schimbat Monica!”, „ Este o altă Monica schimbată 🥰”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Monica pare acum să fi găsit echilibrul pe care îl căuta. Stabilirea în Statele Unite a venit cu provocări, dar și cu avantaje. Viața ei de zi cu zi în Malibu este departe de agitația mediatică din România: program regulat de sport, gătit, cumpărături și ieșiri rare, toate conturând o existență tihnită. Această schimbare de ritm se reflectă și în felul în care arată mai matură, mai așezată, mai naturală.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită. A mai fost în România acum câțiva ani, dar e mai greu cu cartea verde să călătorești acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație, e mai periculos să te întorci în țară, să sperăm că o să fie ok. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că m-a crescut bin, că știu să fiu independentă și să călătoresc singură”, a declarat Irina Columbeanu în emisiunea „La Măruță”.

Cătălin Botezatu a luat foc, după ce Irinel Columbeanu a fost deranjat că Irinuca a defilat pentru designer: ”Copilul…”

Irina Columbeanu a venit în România pentru tatăl său! Ce gest emoționant a făcut tânăra pentru Irinel