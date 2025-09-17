Cătălin Botezatu a luat foc, după ce Irinel Columbeanu a fost deranjat că Irinuca a defilat pentru designer: ”Copilul...”

Cătălin Botezatu a avut o reacție acidă după afirmațiile lui Irinel Columbeanu, care s-a arătat dezamăgit că nu a putut fi prezent la prezentarea de modă în care fiica lui, Irina, a defilat pentru celebrul designer.

Între 11 și 14 septembrie 2025, Clujul a fost gazda celei de-a cincea ediții a Festivalului Internațional de Modă Transilvania Fashion. Printre designerii care și-au prezentat colecțiile s-a aflat și Cătălin Botezatu, care a surprins alegând-o pe Irina Columbeanu pentru a urca pe podium. Tânăra a fost extrem de entuziasmată de experiență și a împărtășit cu fanii ei imagini din culise și de pe scenă, demonstrând grație și eleganță, calități care o apropie de drumul artistic al mamei sale.

Aflat în azil, fostul milionar de la Izvorani a aflat abia ulterior despre participarea fiicei sale, lucru care l-a afectat profund. El a mărturisit că și-ar fi dorit să fie acolo și chiar ar fi făcut efortul de a merge la Cluj, dacă ar fi fost informat și dacă ar fi primit sprijinul necesar. Situația a fost cu atât mai dificilă pentru el cu cât nu dispune de resurse financiare, iar deplasarea ar fi fost posibilă doar cu ajutorul apropiaților.

„Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi, dar nu mi-au răspuns. Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Acolo totul e foarte scump. Nu cunosc niciun fel de amănunte, Matei știe, el e organizatorul”, a spus Irinel Columbeanu.

Cum a răspuns Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a comentat situația lui Irinel Columbeanu, explicând că locul în care acesta se află este unul destinat persoanelor cu probleme de sănătate, motiv pentru care deplasările departe de azil ar fi fost greu de realizat și solicitante.

Designerul a subliniat că Irina nu are nicio vină pentru absența tatălui ei la eveniment, întrucât adolescenta venise în țară special pentru a-l vizita, iar apoi a profitat de ocazie pentru a participa la festival. Cătălin Botezatu a menționat că, între timp, tânăra a ajuns și la Izvorani pentru a-și vedea părintele.

„În primul rând, locul în care se află Irinel este un loc special.(…) Ei au o situație precară din punct de vedere al sănătății, este firesc ca cei de acolo să nu își asume acest lucru, pentru că e vorba despre zbor, de patru zile grele, obositoare. (…) Mi-a zis: „Am venit în țară pentru tata, dar pentru că este și acest festival, am venit aici”. Deci copilul nu are nicio vină, copilul a și ajuns între timp la Izvorani”, a declarat Cătălin Botezatu, în cadrul unei emisiuni TV.

