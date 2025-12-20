Acasă » Știri » Visuri la cheie, anulat de Pro TV în 2025. Cea mai mare temere a fanilor s-a adeverit

De: Anca Chihaie 20/12/2025 | 08:37
„Visuri la cheie” ia pauză de la difuzare în 2025. Emisiunea revine abia anul viitor, deși filmările sunt deja în plină desfășurare. Iată ce a transmis Dragoș Bucur!

Vești mai puțin așteptate pentru fanii uneia dintre cele mai îndrăgite emisiuni de televiziune din România. „Visuri la cheie”, formatul care de-a lungul anilor a schimbat destine și a oferit speranță unor familii aflate în situații dificile, nu va fi difuzat pe parcursul anului 2025. Deși mulți telespectatori se așteptau la lansarea unui nou sezon în grila Pro TV din acest an, realitatea este că revenirea pe micile ecrane este programată abia pentru 2026.

Informația a stârnit numeroase reacții în mediul online, mai ales în rândul celor care urmăresc constant emisiunea și care au fost obișnuiți ca, aproape anual, să vadă noi episoade cu povești emoționante și transformări spectaculoase de locuințe. Temerea fanilor s-a confirmat: în 2025, „Visuri la cheie” nu va avea difuzare.

„Nu mai este emisiune anul asta ? 😑”, a scris un fan al emisiunii Visuri la cheie.

Cu toate acestea, pauza de pe ecran nu înseamnă oprirea proiectului. Din contră, echipa emisiunii lucrează deja intens la noul sezon. Filmările pentru sezonul cu numărul 12 au început încă din luna octombrie, semn că producția este în plină desfășurare.

Decizia de a amâna difuzarea pentru 2026 pare să fie una strategică, menită să ofere timp suficient pentru producție, editare și pregătirea unui sezon care să mențină standardele ridicate cu care publicul a fost obișnuit. În contextul actual al televiziunii, în care grilele de programe sunt adaptate constant, o astfel de pauză nu este neobișnuită, chiar dacă poate fi dezamăgitoare pentru telespectatori.

„Pentru mine, Visuri la cheie e dincolo de o emisiune. Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este un proiect care aduce sprijin unor oameni ce sunt, de cele mai multe ori, adevărate exemple pentru cei din jur. De la copii olimpici, la bunici care ar face orice sacrificiu pentru nepoții lor. Noi ne-am pus pe treabă – sper să fie și vremea de partea noastră ?” a transmis Dragoș Bucur.

