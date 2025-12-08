Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată s-a dat în culise

Antrenorul care a condus campioni este gata să cucerească publicul Survivor și să scrie istorie în televiziune! Cu șase titluri de campion în palmares alături de CSM București, Adrian Vasile a fost numit prezentator al celebrului reality-show, iar CANCAN.RO a aflat cu cine a ”rivalizat” pe lista scurtă a producătorilor.

Survivor România 2026 revine pe TV cu probe mai grele ca niciodată și o nouă casă: Antena 1! Războinicii și Faimoșii se pregătesc pentru cel mai intens sezon, dar adevărata luptă s-a dat în culise.

După ce a fost plimbat de la Kanal D la Pro TV, formatul ajunge acum la Antena 1, dar fără să vină „la pachet” și cu același prezentator. Postul a vrut ”sânge proaspăt”! Degeaba s-au vehiculat public numele lui Răzvan Fodor sau Răzvan Simion – Antena 1 a ales altceva și tocmai aici vine surpriza.

Noul prezentator nici măcar nu trebuia să fie prezentator! Inițial fusese ofertat ca și concurent, însă cei din producție l-au văzut în acțiune și boom! A fost ”promovat” pe postul de băiatul cu microfonul.

Și nu a fost o alegere simplă, pentru că lupta pe funcție a fost una dură, susțin sursele CANCAN.RO. În competiția din spatele camerelor, Adrian Vasile a avut parte de adversari pe măsură: Bordea și Silviu Toma (instructor auto devenit vedetă TV), dar și un antrenor de baschet cu reputație.

Cu cine este căsătorit Adrian Vasile

Noul prezentator el emisiunii Survivor trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Delia Tudose, iar acum cuplul se pregătește pentru cea mai specială etapă a vieții lor. Adrian Vasile și-a cerut iubita în căsătorie într-un cadru spectaculos, reușind să îi aducă zâmbetul pe buze în cel mai surprinzător moment.

Delia și Adrian formează un cuplu după ce ea a încheiat o relație de 12 ani cu DJ Vali Bărbulescu.

NU RATA: Încă o vedetă a Antenei 1 a refuzat oferta pentru Survivor: “Nu pot să plec departe de copii” | EXCLUSIV

Citește și: Am aflat ce salariu lunar primește Adi Vasile de la Antena 1, pentru a prezenta Survivor 2026

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.