Acasă » Exclusiv » Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată s-a dat în culise

Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată s-a dat în culise

De: Elisa Morandi 08/12/2025 | 21:20
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Antrenorul care a condus campioni este gata să cucerească publicul Survivor și să scrie istorie în televiziune! Cu șase titluri de campion în palmares alături de CSM București, Adrian Vasile a fost numit prezentator al celebrului reality-show, iar CANCAN.RO a aflat cu cine a ”rivalizat” pe lista scurtă a producătorilor.

Survivor România 2026 revine pe TV cu probe mai grele ca niciodată și o nouă casă: Antena 1! Războinicii și Faimoșii se pregătesc pentru cel mai intens sezon, dar adevărata luptă s-a dat în culise.

După ce a fost plimbat de la Kanal D la Pro TV, formatul ajunge acum la Antena 1, dar fără să vină „la pachet” și cu același prezentator. Postul a vrut ”sânge proaspăt”! Degeaba s-au vehiculat public numele lui Răzvan Fodor sau Răzvan Simion – Antena 1 a ales altceva și tocmai aici vine surpriza.

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Noul prezentator nici măcar nu trebuia să fie prezentator! Inițial fusese ofertat ca și concurent, însă cei din producție l-au văzut în acțiune și boom! A fost ”promovat” pe postul de băiatul cu microfonul.

Adrian Vasile va prezenta Survivor

Și nu a fost o alegere simplă, pentru că lupta pe funcție a fost una dură, susțin sursele CANCAN.RO. În competiția din spatele camerelor, Adrian Vasile a avut parte de adversari pe măsură: Bordea și Silviu Toma (instructor auto devenit vedetă TV), dar și un antrenor de baschet cu reputație.

Cu cine este căsătorit Adrian Vasile

Noul prezentator el emisiunii Survivor trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Delia Tudose, iar acum cuplul se pregătește pentru cea mai specială etapă a vieții lor. Adrian Vasile și-a cerut iubita în căsătorie într-un cadru spectaculos, reușind să îi aducă zâmbetul pe buze în cel mai surprinzător moment.

Delia și Adrian formează un cuplu după ce ea a încheiat o relație de 12 ani cu DJ Vali Bărbulescu.

NU RATA: Încă o vedetă a Antenei 1 a refuzat oferta pentru Survivor: “Nu pot să plec departe de copii” | EXCLUSIV

Citește și: Am aflat ce salariu lunar primește Adi Vasile de la Antena 1, pentru a prezenta Survivor 2026

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:
Iți recomandăm
Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit de hac
Exclusiv
Fiul Andreei Esca a ieșit din Mosh pregătit să cucerească. Licoarea lui Bachus pare că i-a venit de…
L-am prins pe nepregătite. Alberto Guță s-a luptat cu un sandviș uriaș în plină stradă
Exclusiv
L-am prins pe nepregătite. Alberto Guță s-a luptat cu un sandviș uriaș în plină stradă
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din...
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile...
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când...
Parteneri
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
Digi 24
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer...
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă cu creditele românilor legate de IRCC de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti prima rată
Ce se întâmplă cu creditele românilor legate de IRCC de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti prima rată
Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane ...
Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane pentru un obicei extrem de sănătos
O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Soțul tinerei de 26 de ani a făcut ...
O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Soțul tinerei de 26 de ani a făcut anunțul trist
Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu ...
Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu nu prea avusesem întâlniri”
Tzancă Uraganu și Gigi Becali, moment viral și savuros! Au făcut skandenberg în public, în cel ...
Tzancă Uraganu și Gigi Becali, moment viral și savuros! Au făcut skandenberg în public, în cel mai scurt meci pe care o să îl vezi
Marius Tucă Show începe marți, 9 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian ...
Marius Tucă Show începe marți, 9 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
Vezi toate știrile
×