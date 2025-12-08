Acasă » Știri » Tzancă Uraganu și Gigi Becali, moment viral și savuros! Au făcut skandenberg în public, în cel mai scurt meci pe care o să îl vezi

Tzancă Uraganu și Gigi Becali, moment viral și savuros! Au făcut skandenberg în public, în cel mai scurt meci pe care o să îl vezi

De: Irina Vlad 08/12/2025 | 22:01
Tzancă Uraganu și Gigi Becali au făcut skandenberg în public, în cel mai scurt meci pe care l-ai văzut/ sursă foto: TikTok
Ce se întâmplă când Gigi Becali (67 de ani) și Tzancă Uraganu (35 de ani) se întâlnesc? Nu s-au vândut/cumpărat oi, capre sau țapi și nici nu s-a aruncat cu bani pe dedicații. Au făcut skandenberg în public, în cel mai scurt meci pe care l-a văzut vreodată cineva.

În cadrul unui eveniment public, Gigi Becali și Tzancă Uraganu au dat nas în nas. Condiderându-l un exemplu de ”cum să faci bani mulți”, manelistul nu a vrut să plece de la întâlnire fără să nu facă o fotografie cu milionarul din Pipera. Momentul a făcut deliciul celor prezenți.

Gigi Becali și Tzancă Uraganu au dat nas în nas la un eveniment

După ce i-a îndeplinit dorința lui Tzancă Uraganu, Becali i-a lansat o provocare. A vrut să doboare ”uraganu” într-un meci de skandenberg. Cu această ocazie, mai în glumă, mai în serios, manelistul s-a lăsat învins de brațul puternic al adversarului și a recunoscut că milionarul din Pipera e ”mai uragan” ca el.

Gigi Becali: „Sunt mai uragan ca tine.

Tzancă Uraganu: Știu, știu. Sunteți singurul uragan care e mai tare ca mine.

Gigi Becali: Faci skandenberg cu mine?

Tzancă Uraganu: Fac.

Gigi Becali: Sunt mai uragan ca tine”, a fost dialogul savuros dintre cei doi.

Tzancă Uraganu și Gigi Becali au făcut skandenberg în public, în cel mai scurt meci pe care l-ai văzut/ sursă foto: TikTok

Declarat fan al celor de la FCSB, Tzancă Uraganu nu este străin de întâlnirile de acest fel cu Gigi Becali. În urmă cu ceva timp, milionarul din Pipera a participat la un live pe TikTok alături de manelist. Printre altele, Becali i-a oferit și un sfat manelistului.

Gigi Becali: „Am auzit de tine, dar îți știam fața. Dacă te numeai numai Tzancă nu era problemă. Ai avut inspirație să te numești Uraganu. Că dacă te numeai numai Tzancă…

Tzancă Uraganu: Da, este un nume de scenă. Pe mine mă cheamă Andrei, sunt născut de Sf. Andrei. Știu că sunteți cu Dumnezeu, cu Sfinții

Gigi Becali: Dar tu cu drogurile nu ai treabă, nu?

Tzancă Uraganu: Niciodată. Sunt un băiat cuminte.

Gigi Becali: Să nu pui nasul deloc pe droguri. Mă bucur să aud asta, că un om îmi urmează exemplul, înseamnă că am făcut ceva bun în viață.

Tzancă Uraganu: 100% ați făcut ceva ce n-a făcut nimeni în țara asta pentru oameni.

Gigi Becali: Fii atent că îți spun ceva! Și un pahar de apă de îl vei da, îl vei primi acolo la judecată”, a fost o parte din dialogul celor doi.

 

TOP 10 Spotify: Tzancă Uraganu, nr 1 în România în clasamentul celor mai ascultați artiști din 2025

Tzancă Uraganu și-a luat super bolid! Manelistul și-a asortat ultimul model de iPhone cu un Lamborghini Urus top, top, top!

 

 

