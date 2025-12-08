Tzancă Uraganu și Gigi Becali, moment viral și savuros! Au făcut skandenberg în public, în cel mai scurt meci pe care o să îl vezi

Ce se întâmplă când Gigi Becali (67 de ani) și Tzancă Uraganu (35 de ani) se întâlnesc? Nu s-au vândut/cumpărat oi, capre sau țapi și nici nu s-a aruncat cu bani pe dedicații. Au făcut skandenberg în public, în cel mai scurt meci pe care l-a văzut vreodată cineva.

În cadrul unui eveniment public, Gigi Becali și Tzancă Uraganu au dat nas în nas. Condiderându-l un exemplu de ”cum să faci bani mulți”, manelistul nu a vrut să plece de la întâlnire fără să nu facă o fotografie cu milionarul din Pipera. Momentul a făcut deliciul celor prezenți.

Gigi Becali și Tzancă Uraganu au dat nas în nas la un eveniment

După ce i-a îndeplinit dorința lui Tzancă Uraganu, Becali i-a lansat o provocare. A vrut să doboare ”uraganu” într-un meci de skandenberg. Cu această ocazie, mai în glumă, mai în serios, manelistul s-a lăsat învins de brațul puternic al adversarului și a recunoscut că milionarul din Pipera e ”mai uragan” ca el.

Gigi Becali: „Sunt mai uragan ca tine. Tzancă Uraganu: Știu, știu. Sunteți singurul uragan care e mai tare ca mine. Gigi Becali: Faci skandenberg cu mine? Tzancă Uraganu: Fac. Gigi Becali: Sunt mai uragan ca tine”, a fost dialogul savuros dintre cei doi.

Declarat fan al celor de la FCSB, Tzancă Uraganu nu este străin de întâlnirile de acest fel cu Gigi Becali. În urmă cu ceva timp, milionarul din Pipera a participat la un live pe TikTok alături de manelist. Printre altele, Becali i-a oferit și un sfat manelistului.

Gigi Becali: „Am auzit de tine, dar îți știam fața. Dacă te numeai numai Tzancă nu era problemă. Ai avut inspirație să te numești Uraganu. Că dacă te numeai numai Tzancă… Tzancă Uraganu: Da, este un nume de scenă. Pe mine mă cheamă Andrei, sunt născut de Sf. Andrei. Știu că sunteți cu Dumnezeu, cu Sfinții Gigi Becali: Dar tu cu drogurile nu ai treabă, nu? Tzancă Uraganu: Niciodată. Sunt un băiat cuminte. Gigi Becali: Să nu pui nasul deloc pe droguri. Mă bucur să aud asta, că un om îmi urmează exemplul, înseamnă că am făcut ceva bun în viață. Tzancă Uraganu: 100% ați făcut ceva ce n-a făcut nimeni în țara asta pentru oameni. Gigi Becali: Fii atent că îți spun ceva! Și un pahar de apă de îl vei da, îl vei primi acolo la judecată”, a fost o parte din dialogul celor doi.

TOP 10 Spotify: Tzancă Uraganu, nr 1 în România în clasamentul celor mai ascultați artiști din 2025

Tzancă Uraganu și-a luat super bolid! Manelistul și-a asortat ultimul model de iPhone cu un Lamborghini Urus top, top, top!