Tzancă Uraganu și-a luat super bolid! Manelistul și-a asortat ultimul model de iPhone cu un Lamborghini Urus top, top, top!

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, iar de data aceasta a făcut din nou furori în mediul online cu noua sa achiziție. După ce a pus mâna pe noul iPhone 17 Pro Max în ediție limitată, nuanța Cosmic Orange, artistul a decis că trebuie să-și asorteze viața până la capăt. Ce a putut să își cumpere cântărețul vedeți în rândurile de mai jos!

Tzancă Uraganu este regele manelelor și al extravaganțelor. Acesta își satisface toate poftele și, de data aceasta, a surprins cu o nouă senzație în mediul online! Artistul și-a prezentat noul Lamborghini Urus pe care l-a achiziționat special ca să se asorteze cu noul său telefon, în aceeași nuanță. Artistul a postat un clip pe rețelele sociale în care își arată noua mașina.

Tzancă Uraganu și-a luat super bolid

Cântărețul de manele a dat din nou lovitura și a demonstrat că stilul și luxul merg mână în mână. De-a lungul timpului, Tzancă Uraganu s-a remarcat printr-un stil de viață opulent, plin de mașini de lux, bijuterii scumpe și haine de firmă. Artistul știe cum să se mențină în centrul atenției. Deși a mărturisit că nu avea în plan o astfel de achiziție, acesta a spus că nu a putut rezista tentației, atunci când a văzut că se poate asorta cu noul său telefon.

„Exact când am luat iPhone-ul ăsta 17, am zis: „Mă supără culoarea, acum sunt obligat să iau și un Urus portocaliu”. Vă spun sincer că nu eram 100% cu gândul ăsta și nu știam că e posibil să se întâmple chiar așa. Dacă am luat iPhone 17 portocaliu, n-aveam cum să-l las singur. Băi, hai să nu o mai lungim mult, hai să vedem despre ce este vorba. Hai să fie! Cu bucurie! Ce să mai spun, fraților? Asta este mâna lui Dumnezeu, care face toate lucrurile să fie exact așa cum trebuie. Deci așa, câți kilometri are acum? E nou, are 119 de kilometri. E bebeluș, e bebeluș. N-am ce să spun, e nou născut. Este la biberon! Băi, băiatule, dar cum e înăuntru? Ce să zic, nou-nouț. Vedeți unde s-a ajuns? iPhone mi-a trebuit. Mamă, ce balaur! Adevărul e că parcă îmi vine și bine, mi se potrivește, spun sincer. Mai de vârsta mea așa, nu? Normal! Hai să vedem! să fie de bine”, a postat Tzancă în mediul online.

