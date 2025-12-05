Acasă » Exclusiv » Ex-vedeta Asia Express nu mai vrea să cunoască bărbați! Motivul pentru care a renunțat la idee

Ex-vedeta Asia Express nu mai vrea să cunoască bărbați! Motivul pentru care a renunțat la idee

De: Andreea Archip 05/12/2025 | 06:30
Carmen Negoiță este o femeie singură, dar nu este dispusă să facă vreun compromis doar ca să renunțe la acest statut. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fosta concurentă Asia Express ne-a explicat că are anumite standarde în ceea ce privește viitorul partener. Mai mult, vedeta nu duce lipsă de distracție, întrucât are o gașcă de prieteni cu care ieșirile în oraș sunt memorabile. Recent, chiar paparazzii noștri au surprins-o la o astfel de petrecere.

Carmen Negoiță își împarte timpul între afaceri, călătorii, modă, copii și prieteni și recunoaște că nu are timp să se plictisească. Mai mult, fosta concurentă de la Asia Express recunoșate că arta culinară nu e punctul ei forte și că e abonată la salate, fapt explicabil dacă ne uităm la silueta ei.

Carmen Negoiță: „Nu forțez lucrurile, nu caut, nu ies din casă în ideea de a cunoaște bărbați”

CANCAN.RO: Pe plan personal cum ești?

Carmen Negoiță: Bine, singură și bine.

CANCAN.RO: De ce tot singură? Crezi că odată cu timpul cresc pretențiile?

Carmen Negoiță: Nu, nu neapărat. Sunt aceleași care erau. Ce trebuie să se întâmple universul va face în așa fel încât să se întâmple. Nu forțez lucrurile, nu caut, nu ies din casă în ideea de a cunoaște bărbați. Ies din casă cu prieteni, că-mi place, că mă bucur să văd oameni. Nu-i bag în categoria de mi-aș dori. În primul rând, trebuie să-l cunoști pe om mult ca să-ți dorești ceva.

Trebuie să-ți demonstreze înainte niște lucruri, nu doar este o carcasă. Eu sunt de părere că probabil mai am multe lucruri de făcut până să se întâmple acest lucru. Când e să vină, o să vină. Nu am niciun stres.

De ce este singură Carmen Negoiță

CANCAN.RO: Copiii ce fac?

Carmen Negoiță: Copiii mei sunt foarte bine. Sunt mutați la casele lor. Ne vedem mai rar, din păcate, că tot timpul spun că sunt ocupați și că ies și că n-au timp să treacă pe acasă.

Carmen Negoiță: „Cu o mâncare caldă ar trebui să mă surprind pe mine, care mănânc numai salate”

CANCAN.RO: Sunt amândoi în țară?

Carmen Negoiță: S-au întors amândoi acasă și locuiesc în România.

CANCAN.RO: Și mai treci așa să îi surprinzi cu o mâncare caldă?

Carmen Negoiță: Cu o mâncare caldă ar trebui să mă surprind pe mine, care mănânc numai salate. Cine gătește? Eu nu prea stau acasă să gătesc, adică ar fi culmea. La mama poate ne mai face câte ceva la cuptor și eu în afară de băgat legume la cuptor și făcut o salată mare, mai greu cu gătitul. În schimb, am avut acum vreo lună. Am stat acasă într-un weekend după multe luni în care nu am fost acasă și a venit Ingrid, a dormit la mine. Și vreau să zic că am făcut trei feluri de mâncare împreună. Nu știu, am avut așa o pornire, Ingrid mi-a zis: dar te simți bine de gătești atât?

Zic da, m-am hotărât să-mi fac din astea pe săptămână. M-a ținut fix două zile, că n-am avut când, dar da. Eu în fiecare weekend aproape sunt plecată și când sunt în București, tot prietenii mei zic: vai, e o minune că ești în București, hai să ne vedem! Viața mea este un bagaj lăsat, altul luat. Este fain, este și obositor uneori, dar este și fain. Cumva chestia asta mă ține în mișcare. Întotdeauna când am o plecare pregătită, lucrez mult mai rapid și mult mai targetat în ideea că am multe de terminat până plec. Și atunci, cred că mă ajută un pic să fiu mai organizată plecatul ăsta.

CITEȘTE ȘI: Halloween pe „natural". Carmen Negoiță n-a avut costum, dar și-a făcut de cap oricum!

NU RATA: Asia Express 2025, sub lupa lui Carmen Negoiță: „Nu văd atâta determinare la ei". Cum i-a ajutat pe unii concurenți să treacă peste probele dificile

