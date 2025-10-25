Asia Express 2025, sub lupa lui Carmen Negoiță: „Nu văd atâta determinare la ei”. Cum i-a ajutat pe unii concurenți să treacă peste probele dificile

Carmen Negoiță a trăit, anul trecut, experiența Asia Express alături de sora ei și știe clar prin ce stări te poate trece un astfel de reality show. Nu stă geană pe fiecare ediție, dar nici nu este străină de întâmplările din emisiune și protagoniștii lor, care au devenit virale. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta concurentă Asia Express și-a spus părerea despre acest sezon, dar și ce sfaturi le-a dat unor concurenți pentru a nu fi prinși pe picior greșit la anumite probe.

Carmen Negoiță a participat recent la Gala Andreei Marin. Cu zâmbetul pe buze, vedeta ne-a spus cum a gestionat diverse situații de viață. “Uneori mă mai alint eu așa și nu am chef sau îmi e frică să fac anumite lucruri, dar în viața oricărui om nu există nu se poate. Când vrei să faci ceva cu adevărat, poți. Ideea este dacă vrei”, a concluzionat ea.

Am fost curioși să aflăm părerea lui Carmen Negoiță despre ediția din acest an a show-ului difuzat la Antena 1.

“N-am văzut chiar tot, pentru că mi-e greu să urmăresc tot ce se întâmplă. Mai văd în social media și mă mai uit cu plăcere. Mai retrăiesc prin ei un pic emoțiile din Asia Express. Este pe multă dramă, puțin ceartă, mai pe mult haz, pentru că sunt foarte mulți care fac glume și este mai distractiv decât la noi. Dar la noi a fost mai multă competiție. Cel puțin așa mi se pare mie. Nu văd atâta determinare la ei”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Carmen Negoiță.

În privința echipei preferate, creatoarea de conținut nu a făcut vreo nominalizare, pentru că toți îi sunt prieteni. “Am văzut multe amulete interesante din ce am prins eu pe Instagram. Și au fost unele care mi-au plăcut mult de tot. Asia Express nu poate fi explicată, poate fi doar trăită. Când eu mă întâlnesc cu oameni care au fost în Asia Express, noi spunem clar că suntem ca o sectă. Doar noi înțelegem ce se întâmplă cu adevărat acolo”, a mai spus, pentru CANCAN.RO, Carmen Negoiță.

Înainte de a pleca pe Drumul Eroilor, au existat concurenți care s-au interesat în amănunt despre ce ar fi bine sa aibă la îndemână în bagaje. Prin urmare, experiența trăită de Carmen Negoiță le-a fost folositoare.

“M-au întrebat câțiva ce să ia în rucsac care să le fie de folos și le-am zis ce am luat eu în mare parte. Deci am dat câteva sfaturi, dar nu atât de multe. Nu m-au sunat mulți, cred că o persoană sau două. Ce am zis este să încerci să te bucuri cât mai mult de experiență. O să ai draci, o să ai nervi, o să treci prin toate stările posibile. Dar să nu uiți că atunci când te vei întoarce, o să îți aduci aminte cu plăcere de tot ce ai trăit acolo. Am dat așa: ia-ți să ai un cuțit, ia-ți o sfoară, ia-ți o plasă. Că de exemplu noi am avut o probă cu ouă și trebuia să le cărăm și nimeni n-a avut cu ce să le care. Le-au pus în tricou, noi am avut plasa în rucsac și a fost de mare ajutor. Chestii din astea foarte mărunte. Adică sfaturile sunt greu de dat în Asia Express. Încearcă să nu omori pe nimeni” (n.r râde).”, a mai spus fosta concurentă.

Foto: Instagram

NU RATA: Carmen Negoiță, fostă concurentă la ”Bravo, ai stil”, are planurile făcute! A spus totul la inaugurarea Balance Studio

CITEȘTE ȘI: Dana Săvuică și Carmen Negoiță, party ca la 20 de ani! Şi-au făcut “plinul” la bar apoi… doamnele au încins ringul de dans! Cu cine s-au “zbenguit” până dimineaţa

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.