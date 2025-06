Carmen Negoiță, fostă concurentă la ”Bravo, ai stil”, are planurile făcute! A spus totul la inaugurarea Balance Studio

Prezentă la inaugurarea Balance Studio, Carmen Negoiţă ne-a vorbit despre modurile prin care reuşeşte să se simtă mereu bine în pielea ei, despre planurile pe care le are pentru vara aceasta şi despre relaţia cu copiii săi. Pentru CANCAN.RO, fosta concurenta de la ”Bravo, ai stil” dezvăluie unde şi cu cine va pleca în vacanţă. Va călători foooarte departe de casă!

Prezentă la inaugurarea Balance Studio din Pipera, Bucureşti, Carmen Negoiţă ne-a dezvăluit cât de mult timp îi ia ca să arate impecabil înainte de a pleca de acasă către un eveniment, dar şi ce planuri măreţe are alături de prietena sa pentru vara care tocmai ce a început.

„Uneori, îmi ia şi zece minute să ies din casă. Sunt zile şi zile. (…) În afară de muncă şi proiecte, am lansat cu Dana Săvuică două circuite, în Africa de Sud şi Cuba. Acum o să avem şi grupurile în care noi vom gestiona toată situaţia. Nu ne-am făcut noi agenţie, vom fi doar tour lideri”, a spus concurenta de la Asia Express.

În ceea ce priveşte educaţia celor doi copii ai săi, Carmen Negoiţă susţine că întotdeauna şi-a învăţat fiul să respecte femeile şi să aibă mare grijă în preajma lor şi fiica, să vină să îi ceară ajutorul atunci când se simte depăşită în anumite situaţii de viaţă.

„De când era mic, îi spuneam băiatului meu întotdeauna că, orice ar face o femeie, dacă aud că ridici mâna la ea sau o jigneşti, îţi iei lucrurile şi pleci! Te retragi, dar nu jigneşti niciodată o femeie. Iar lui Ingrid i-am zis că trebuie să ceară un sfat când ceva nu e în regulă, pentru că un ochi mai matur poate avea o părere diferită. O să îmi spun părerea, dar eu cred că fiecare trebuie să îşi facă greşelile. Oamenii vor învăţa doar din greşelile lor, nici eu nu am ascultat-o pe mama, dar contează baza cu care pleci de acasă”, a explicat Carmen, la inaugurarea Balance Studio din Pipera, Bucureşti.

„Când încearcă să te înstrăineze de prieteni…”

În ceea ce priveşte relaţiile toxice, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” susţine că niciodată nu a fost victima unui abuz grav, căci este o femeie puternică şi nu se lasă uşor manipulată. Chiar şi aşa, este mereu la semnalele care pot indica o legătura nepotrivită.

„Nu aş putea spune că am fost în relaţii toxice, dar am stat într-o relaţie mai mult decât trebuia, am tot dat şanse. Eu sunt o fire foarte puternică. Nu am considerat niciodată că un bărbat mă poate distruge. Orice aş face, reuşesc să renasc. Am plâns şi am luat-o de la capăt. Când tu dai mai mult şi eşti mereu prezent orice ar fi, dar nu ţi se răspunde cu aceeaşi monedă, trebuie să îţi dai că nu primeşti acelaşi lucru. Când încearcă să te înstrăineze de prieteni, când nu mai ai viaţă personală, să ştiţi că atunci e ceva în neregulă”, a încheiat fosta vedetă Kanal D, în noua locaţie Balance Studio.

