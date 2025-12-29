Acasă » Știri » „Campionii” furtului de pe carduri. Cum a uimit România Europa cu cea mai sofisticată metodă de fraudă bancară! O poveste din 2009 despre ingeniozitate criminală, tehnologie furată și o „pisică” care a golit mii de conturi

„Campionii” furtului de pe carduri. Cum a uimit România Europa cu cea mai sofisticată metodă de fraudă bancară! O poveste din 2009 despre ingeniozitate criminală, tehnologie furată și o „pisică” care a golit mii de conturi

De: Paul Hangerli 30/12/2025 | 00:30
„Campionii” furtului de pe carduri. Cum a uimit România Europa cu cea mai sofisticată metodă de fraudă bancară! O poveste din 2009 despre ingeniozitate criminală, tehnologie furată și o „pisică” care a golit mii de conturi
Skimming, sursa-CanCan.ro

În 2009, pe când lumea încă se obișnuia cu ideea plăților electronice, iar bancomatul devenise deja parte din rutina zilnică, România intra într-un clasament deloc onorant: cel al celor mai ingenioși hoți de carduri din Europa. Nu prin forță, nu prin jafuri armate, ci prin inteligență tehnologică dusă la extrem. Era anul în care anchetatorii vorbeau, aproape cu admirație, despre „pisicuțe” – dispozitive de copiere a datelor bancare – iar presa titra cu uimire despre o rețea care reușise să transforme furtul de pe card într-o artă digitală.

Totul a ieșit la iveală într-o zi aparent banală, pe Aeroportul Internațional „Aurel Vlaicu” – Băneasa.

Când bancomatul devenea mină de aur: nașterea „pisicuțelor” românești

În 2009, când cardul bancar încă nu devenise o extensie firească a mâinii, iar bancomatul părea un loc sigur, România ajungea – fără să vrea – pe harta neagră a criminalității informatice europene. Era anul în care „pisicuțele” românești, acele dispozitive de copiere a datelor bancare, deveniseră coșmarul băncilor din Italia, Spania și Franța. Cazul lui George Cristian Mila, prins pe Aeroportul Băneasa cu 223 de carduri neinscripționate și două cititoare de ultimă generație, a fost momentul în care anchetatorii au înțeles că hoții nu mai erau niște amatori, ci adevărați ingineri ai fraudei. Tehnologia descoperită asupra lui era cu un pas înaintea celor cunoscute până atunci: datele nu mai erau stocate local, ci transmise direct pe telefonul mobil, în timp real, fără ca dispozitivul să mai fie recuperat. Practic, bancomatul devenea o mină de aur care livra informația instantaneu. Ancheta avea să arate că România nu era un caz izolat, ci un nod într-o rețea mai largă, în care tineri foarte bine pregătiți tehnic plecau în străinătate cu dispozitive fabricate artizanal, dar extrem de eficiente. Presa vremii vorbea deja despre „școala românească de skimming”, iar anchetatorii occidentali recunoșteau, cu jumătate de gură, că multe dintre metodele descoperite ulterior în Vest își aveau originea în Europa de Est. Cazuri similare au apărut în acei ani în Roma, Milano, Madrid sau Barcelona, unde rețele de români clonau mii de carduri înainte ca băncile să își actualizeze sistemele de securitate.

România, exportator de „know-how” infracțional

Privit astăzi, episodul pare desprins dintr-un thriller tehnologic, dar în 2009 a fost un semnal de alarmă extrem de serios. Nu era vorba doar despre bani furați, ci despre vulnerabilitatea unui sistem care credea că tehnologia este suficientă pentru a ține hoții la distanță. În realitate, aceștia o luaseră înaintea tuturor. Cazul Mila a devenit un exemplu de manual pentru anchetatori: un tânăr fără antecedente majore, dar cu acces la cunoștințe tehnice, capabil să construiască un mecanism infracțional aproape imposibil de detectat. În anii care au urmat, băncile au investit milioane în securitate, au apărut cardurile cu cip, autentificările suplimentare și alertele automate, tocmai pentru a preveni astfel de situații. Dar în 2009, lucrurile erau încă la început, iar România era, paradoxal, cu un pas înaintea Occidentului – nu prin inovație legală, ci prin inventivitate criminală. Povestea „pisicuțelor” rămâne și azi una dintre cele mai clare dovezi că, uneori, diferența dintre geniu și infractor este doar direcția în care alegi să mergi.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce petreceri de Revelion 2026 sunt în București. Unde vor concerta Horia Brenciu, 3 Sud Est, Șuie Paparude și Guess Who
Știri
Ce petreceri de Revelion 2026 sunt în București. Unde vor concerta Horia Brenciu, 3 Sud Est, Șuie Paparude…
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din nou lovitura
Știri
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din nou lovitura
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport.ro
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu...
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ceremonie deosebită la Vatican: Poarta de la Bazilica Sfântul Paul a fost închisă. Papa Leon nu a ...
Ceremonie deosebită la Vatican: Poarta de la Bazilica Sfântul Paul a fost închisă. Papa Leon nu a fost prezent
Ce petreceri de Revelion 2026 sunt în București. Unde vor concerta Horia Brenciu, 3 Sud Est, Șuie ...
Ce petreceri de Revelion 2026 sunt în București. Unde vor concerta Horia Brenciu, 3 Sud Est, Șuie Paparude și Guess Who
Horoscop 30 decembrie 2025. Zodia care va câștiga o sumă de bani pe final de an
Horoscop 30 decembrie 2025. Zodia care va câștiga o sumă de bani pe final de an
Dragostea învinge în familia lui Adrian Minune. Împreună din nou
Dragostea învinge în familia lui Adrian Minune. Împreună din nou
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din ...
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din nou lovitura
Florin Ristei își răsfață noua cucerire în Bali. Doamnelor și domnișoarelor, l-ați pierdut, din nou
Florin Ristei își răsfață noua cucerire în Bali. Doamnelor și domnișoarelor, l-ați pierdut, din nou
Vezi toate știrile
×