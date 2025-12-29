Acasă » Știri » Știri externe » Ceremonie deosebită la Vatican: Poarta de la Bazilica Sfântul Paul a fost închisă. Papa Leon nu a fost prezent

Ceremonie deosebită la Vatican: Poarta de la Bazilica Sfântul Paul a fost închisă. Papa Leon nu a fost prezent

De: Daniel Matei 30/12/2025 | 00:50
Ceremonie deosebită la Vatican: Poarta de la Bazilica Sfântul Paul a fost închisă. Papa Leon nu a fost prezent
Poarta sfântă a Bazilicii Sfântul Paul din Afara Zidurilor de la Vatican a fost închisă de cardinalul James Michael Harvey, arhipreot al bazilicii papale.

Ceremonia solemnă marchează încheierea anului jubiliar 2025, iar la eveniment, marele absent a fost însuși Papa Leon, scrie Vatican News.

„Astăzi, închizând Poarta Sfântă, înălțăm către Tatăl un imn de mulțumire pentru toate semnele iubirii Sale pentru noi, în timp ce păstrăm în inimile noastre conștiința și speranța că îmbrățișarea Sa de milostivire și pace rămâne deschisă tuturor popoarelor”, a declarat Cardinalul Baldassare Reina, Vicar general al Diecezei de Roma și arhipreot al Bazilicii San Giovanni in Laterano.

În omilia sa din timpul Liturghiei în bazilica papală, cardinalul James Harvey a reafirmat tema centrală a Jubileului: o încredere plină de încredere, capabilă să traverseze istoria fără a ceda în fața „optimismului naiv”.

Poarta de la Bazilica Sfântul Paul de la Vatican a fost închisă

Prelatul a adăugat că speranța creștină nu ignoră războaiele, crizele, nedreptățile și confuzia pe care lumea le trăiește astăzi. A evada, a fugi de realitatea propriilor limitări și imperfecțiuni, de istoria colectivă rănită de astăzi sau a rămâne înlănțuit în propriile închisori interioare, permițând resemnării să devină un obicei și apoi o rană, acestea sunt două mișcări opuse și complementare, precum deschiderea și închiderea unei Uși Sfinte, a spus el.

Totuși, în aceste ultime două, se păstrează memoria unei milostenii care nu se consumă, a unei „mântuiri deja dăruite” care, odată introdusă în istorie, devine o sămânță capabilă să încolțească fără să se ofilească. Acesta este orizontul de sens evocat de cardinal, mai scrie sursa citată.

Soarele înalt deasupra statuii Sfântului Paul, în centrul cvadriporticului bazilicii, încălzeşte credincioşii adunaţi, atenuând temperaturile geroase ale iernii. Poarta Sfântă este situată în dreapta faţadei, sub crucea căreia se află inscripţia „Spes unica”. Şi „unica speranţă”, aşa cum îşi va aminti cardinalul american la Liturghie, se află în „Crucea lui Cristos”: o speranţă „pascală” care izvorăşte din dăruirea necondiţionată de sine şi „înfloreşte în noua viaţă a învierii”. În schimb, sintagma gravată pe Poarta Sfântă care a însoţit pelerinii de-a lungul anului – „Ad sacram Pauli omnibus venientibus aedem – sit pacis donum perpetuumque salus” – devine o speranţă constantă că „darul păcii” se poate răspândi cu adevărat într-o lume marcată de „războaie, crize, nedreptăţi şi rătăcire”, arată sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Papa Leon, primul mesaj de Crăciun în calitate de șef al Bisericii Catolice: „Omul vrea să devină Dumnezeu pentru a-și domina aproapele”

Ce face Papa Leon când nu poate să doarmă? Obiceiul lui a fost descoperit de internauți

