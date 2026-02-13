Emisiunea de la PRO TV la care Mihai Trăistariu susține că a fost înscris fără să știe: „Care ești, mă, glumețule?!”

Mihai Trăistariu are șansa să arate cât de talentat e în bucătărie. Artistul a trăit multe în viața asta, dar la o emisiune despre gătit nu a participat niciodată. Acum are ocazia să o facă!

Mihai Trăistariu obișnuiește să le arate urmăritorilor săi virtuali ce bucate alese pregătește în casa lui din Constanța. Solistul pare că și-a descoperit o nouă pasiune și atunci când nu urcă pe scenă se visează chef. Cineva a observat cât de bine se mișcă în bucătărie și i-a făcut o surpriză: l-a înscris la Masterchef. Trăistariu a recunoscut că a fost contactat de echipa emisiunii, care se difuzează la PRO TV.

„Am făcut chiar acum… pentru prima dată în viața mea… făcăței de pasăre cu piure de cartofi”, spunea el, în urmă cu câteva zile, pe o rețea de socializare.

Mihai Trăistariu, la Masterchef?!

Acela a fost, însă, doar unul dintre multele momente în care Trăistariu și-a făcut cunoscut talentul culinar.

Marcat de străduința artistului, unul dintre fanii săi a luat măsuri. A vrut ca Trăistariu să fie jurizat de Cătălin Scărlăterscu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea și nu a stat prea mult pe gânduri, l-a propus la Masterchef. Așa a ajuns Mihai Trăistariu să afle ce planuri au fanii cu el. Cu toate astea, artistul a uitat să menționeze dacă va participa.

„Bey… deci nu creeed!

M-a înscris careva la MASTERCHEF.

M-au și sunat în seara asta de la Pro Tv.

Am primit și mail-ul ăsta.

Care ești, mă, glumețule?!?…

P. S.: Ideea-i că mi-a știut și mail-ul și nr de telefon. Deci… clar e cineva care mă știe”, spune Mihai Trăistariu pe Facebook.

Ce avere are Mihai Trăstariu

Mihai Trăistariu face bani frumoși din muzică, dar și din imobiliare. El are mai multe apartamente la mare pe care le închiriază, dar și o academie de muzică. Dacă ar vinde tot, ar avea un milion de euro.

„Am 8 apartamente, într-unul locuiesc și 7 le închiriez la malul mării, doar vara, pentru turiști, în Mamaia Nord. Și o școala de muzică, academie de arte, cu 15 săli. Pe asta dacă aș vinde-o, ar fi 350.000 de euro, iar apartamentele 700.000 de euro. Deci dacă vând tot ce am, am un milion de euro. Asta e averea mea. Fac vreo 100.000 de euro pe an”, a mărturisit Mihai Trăistariu.

