Mihai Trăistariu a ”pulverizat-o” pe Andreea Bălan, jurat la Eurovision 2026: ”N-ar trece nici de preselecție”

Mihai Trăistariu tună și fulgeră de când a aflat că în juriul care alege piesa care ne va reprezenta anul acesta la Eurovision se află și Andreea Bălan, care în opinia lui mai mult dansează decât cântă. În opinia lui, solista nu ar trece nici de preselecție dacă s-ar afla în competiție.

Mihai Trăistariu vrea să aducă trofeul acasă și concurează cu piesa „Infinity”, anul acesta, la selecția națională. Jurații care fac marea alegere și decid cine merge la Eurovision 2026 din partea României sunt Andreea Bălan, Andrei Tudor, Marius Dia, Cristian Tarcea (Monoir), Elena Popa, Doru Ionescu și Cristian Marica Rădoi.

„Andreea Bălan nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura ea la Eurovision. Darămite s-o mai pui și în juriu”, a declarat Mihai Trăistariu, pentru Click!

Mihai Trăistariu, mesaj pentru TVR, după ce a aflat că Andreea Bălan face parte din juriul care alege cine reprezintă România la Eurovision 2026

Mihai Trăistariu e nemulțumit de felul în care au fost aleși cei care vor decide cine merge să reprezinte România la Eurovision 2026, deoarece nu au avut niciodată vreo implicare într-un concurs de acest nivel. Artistul consideră că doar unul dintre ei, mai precis compozitorul Andrei Tudor, are legătură cu ce se întâmplă pe o scenă de o asemenea anvergulă.

„Pe pagina de Facebook – Eurovision România – s-a anunțat juriul care va alege în acest an reprezentantul României la acest concurs. Dragă TVR… Eurovision nu e un simplu show. Nu este un concurs de amatori și nici un experiment de gusturi personale. E o competiție internațională cu reguli, istorie și criterii foarte specifice.

Eurovision este o competiție cu un format extrem de specific, diferit de orice alt concurs muzical. De aceea, selecția și jurizarea ar trebui să se bazeze pe experiență directă cu acest fenomen”, a transmis Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu, nemulțumit de componența juriului care alege cine reprezintă România la Eurovision 2026

Artistul și-a exprimat indignarea, deoarece el nu crede că Eurovisionul se judecă după gustul personal sau după ce sună bine la radio, așa că selecția nu poate fi făcută de oameni care nu au trăit acest concurs din interior.

„În juriul Eurovision România se află în acest moment:

– o cântăreață care performează mai mult prin dans decât prin vocal;

– doi producători, care nu au avut legătură directă cu Eurovisionul, fiind în principal compozitori într-un studio;

– trei jurnaliști;

– și un compozitor ( SINGURUL DIN ACEST JURIU – ANCORAT ÎN FENOMENUL EUROVISION ).

Întrebarea firească este: cum poate fi jurizat un artist care trebuie ales să reprezinte țara noastră la Eurovision… de oameni care nu au trăit acest concurs din interior? Eurovisionul nu se judecă doar >, după gust personal sau după ce sună bine la radio.

Aici contează:

– vocea live sub presiune extremă;

– prezența scenică pentru un public de sute de milioane;

– încadrarea într-un format extrem de strict;

– experiența reală a scenei Eurovision.

Cu tot respectul pentru meseriile fiecăruia, Eurovisionul nu se judecă nici din presă, nici din studio și nici de cei care n-ar trece nici de preselecție în cazul în care ar cânta live. Se judecă de pe scenă. Nu e vorba de orgolii. E vorba de competență și relevanță. Dacă vrei să participi la Eurovision, ar trebui să fii evaluat de oameni care au fost acolo, care știu ce înseamnă scena, votul internațional, repetițiile, vocea live, stresul, regulile EBU.

Am spus mereu la interviuri de-a lungul anilor:

În juriu trebuie aduși obligatoriu oameni care au avut tangență cu acest tip de competiție. Nu ai cum să te joci, să faci teste, să încerci lucruri. Nu ai voie să faci așa ceva.

Altfel, selecția devine un exercițiu de preferințe, nu de competență Eurovisionul cere experiență directă, nu păreri din afară. Riscăm să transformăm un concurs de anvergură mondială într-un banal concurs de „asta mi-a plăcut mie”. Și atunci ne mirăm de rezultate… Eurovisionul merită mai mult. Artiștii merită mai mult!

P. S: Iar acest mesaj nu este o aroganță de-a mea ci este o realitate profesională. Nu este o critică personală, ci o observație pertinentă! Pentru ca artiștii să fie evaluați corect, contextul contează. Eurovisionul are reguli proprii și o miză uriașă. Poate că merită jurizat, în primul rând, de cei care l-au trăit. Nu mai vorbesc de faptul că votul publicului trebuie să conteze 50%, exact ca în etapa internațională! Iar voi ați eliminat și asta!”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Citește și: Mihai Petre nu își explică atacul dur al Andreei Bălan: ”O copilărie”

Citește și: Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă: „Te aștept la lecții!”