Cătălina Bancu, misterioasa soție a căpitanului din Bănie

Într-un peisaj fotbalistic în care soțiile jucătorilor ajung adesea în prim-plan, Cătălina Bancu (Achim) demonstrează că normalitatea, discreția și stabilitatea pot fi mai puternice decât expunerea publică. De peste 11 ani alături de Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova, ea a ales constant să rămână în umbră, concentrată pe familie și echilibru.

O poveste începută la Slatina

Atât Cătălina, cât și Nicușor Bancu sunt din Slatina, orașul în care s-au cunoscut și unde a început relația lor. Departe de reflectoare și de tentația unei vieți mondene, legătura lor s-a construit firesc, cu mult înainte ca fotbalistul să devină un nume important în Liga 1.

Cei doi formează un cuplu de mai bine de 11 ani, iar această continuitate spune poate mai mult decât orice declarație publică.

Studii și un parcurs profesional discret

Cătălina Bancu a studiat Controlul și expertiza produselor alimentare la Universitatea de Științe Agronomice, specializare pe care a finalizat-o înainte ca viața de familie să devină prioritară.

Nu și-a construit o imagine publică, nu a căutat notorietatea și nu a încercat să capitalizeze mediatic statutul soțului său – o raritate într-o lume în care vizibilitatea este adesea scop în sine.

Într-un interviu emoționant, Nicușor Bancu a vorbit deschis despre rolul familiei în cele mai dificile perioade ale vieții sale. Fotbalistul a mărturisit că a încercat să fie puternic pentru soția și fiul său, chiar și atunci când suferința era greu de dus:

„Trebuie să fii tare în primul rând pentru familia care a rămas lângă tine. E greu să te vadă copilul plângând și să încerci să nu arăți nicio reacție negativă, cu toate că în tine suferi foarte mult.”

Bancu a subliniat că încearcă să îi arate fiului său doar partea pozitivă, calmul și echilibrul, pentru a-l feri de povara emoțiilor dure.

Tatăl, fotbalul și motivația personală

Tot în cadrul aceluiași interviu, căpitanul Universității Craiova a vorbit despre tatăl său, cel care l-a făcut să iubească fotbalul și căruia îi dedică fiecare meci:

„Datorită lui am început să iubesc acest sport. Joc pentru el la fiecare meci.”

Această dimensiune profund personală completează portretul unui jucător pentru care familia rămâne nucleul tuturor deciziilor.

Cununie, botez și un eveniment cu semnificație dublă

În 2021, Nicușor și Cătălina Bancu au ales să organizeze în aceeași zi atât cununia civilă, cât și botezul fiului lor, Mathias Andrei. Evenimentul a fost unul restrâns, elegant și lipsit de ostentație.

Fotografiile publicate de Universitatea Craiova au fost însoțite de celebrul hashtag #așaelacraiova, simbol al atașamentului față de club și comunitate.

Naș la cununia civilă a fost Dan Nistor, fost coleg al lui Bancu.

Nunta din 2025 și ruptura neașteptată

Pe 1 iunie 2025, Nicușor Bancu s-a cununat religios cu Cătălina Achim, fiind învoit de la echipa națională de selecționerul Mircea Lucescu. Deși momentul trebuia să fie unul perfect, lucrurile nu au decurs conform planului.

De această dată, Dan Nistor nu a mai fost naș, după ce, cu aproximativ două săptămâni înainte de nuntă, l-a anunțat pe Bancu că nu mai poate îndeplini acest rol. Fotbalistul a apelat atunci la un prieten apropiat din Slatina, pentru a-i fi alături în acest moment important.

Ulterior, tensiunile dintre Dan Nistor și Universitatea Craiova aveau să devină vizibile și pe teren, în meciurile directe dintre Craiova și U Cluj.

O prezență rară în mediul online

Cătălina Bancu rămâne o persoană extrem de retrasă: nu există interviuri cu ea, nu oferă declarații,aparițiile pe Instagram sunt rare, părând că s-a dedicat 1000% creșterii copilului și vieții de familie.

Din puținele imagini publice se poate observa însă una dintre pasiunile sale: fitnessul, practicat mai degrabă ca stil de viață, nu ca formă de expunere.

Cătălina Bancu nu este influencer, nu caută atenția și nu transformă viața personală într-un spectacol. Tocmai de aceea, ea devine un exemplu de normalitate într-un fenomen adesea asociat cu extravaganța, luxul și sumele exorbitante.

Discretă, echilibrată și concentrată pe familie, Cătălina Bancu rămâne sprijinul tăcut din spatele unuia dintre cei mai constanți jucători ai fotbalului românesc.

CITEȘTE ȘI: Iubirea „galactică” de la Real Madrid: Jude Bellingham și Ashlyn Castro, povestea care a explodat din vestiar până pe Instagram

Irina Manea, „șeful” din tribune: femeia care dă tonul acasă, Cristi conduce doar pe teren